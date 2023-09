Tati Luna, Miss Mundo, estudiante de abogacía y escribanía, solidaria y comprometida

La uruguaya Tati Luna, Miss Mundo Uruguay 2023, modelo de 24 años y estudiante de Derecho, es una enamorada del mundo de la moda y de la belleza y es un ejemplo de mujer empoderada, independiente y luchadora por conseguir sus objetivos, además de comprometida con diferentes proyectos sociales, como “Impacto educación” dirigido a niños y adolescentes. Como ella misma comentó poco antes de la entrevista, en una charla informal “ El fin de nuestras vidas es hablar y levantar la voz por aquello que importa. Siempre es hora de hacer lo correcto y más si se trata de ayudar al bienestar de las personas, animales o del medio ambiente”.

Tras los vestidos, el séquito de maquilladores de los certámenes y los reconocimientos logrados habla la mujer, la persona que se esconde tras esa realidad.

La mujer, lo femenino, generador de vida dentro de la vida y que según su propia expresión: “ Todos tenemos que ser líderes de nuestras propias vidas y apostar por la Igualdad, el amor y la esperanza pues el odio es una carga especialmente pesada”.

Los concursos de belleza han cambiado mucho en los últimos tiempos, ahora son mujeres ampliamente formadas y preparadas, que enamoradas del mundo de la moda, la pasarela y la belleza deciden dar un paso al frente para luchar por sus objetivos.

1- ¿Cómo te describirías en cinco palabras? Soy auténtica, empática, resiliente, comprometida y apasionada.



2- No es tu primera corona, ¿Todo ese bagaje previo te ha llevado a ganar el último certamen Miss Mundo? La previa incursión en otros certámenes de belleza fue importante pero no fundamental. Miss Mundo es un certamen con un slogan totalmente diferente, acá no buscamos a la mujer como icono de belleza o perfección técnica de pasarela. Buscamos a una íntegra representante del género. La próxima miss world representará a la juventud comprometida, será la voz de la mujer con vocación social además.

Diré que, por excelencia, este es el certamen que más me representa dentro de los que participé.

3- ¿Qué preparación e exige para triunfar en el mundo del modelaje y de la belleza? Si bien siempre en todas las áreas de la vida necesitamos una mínima preparación técnica, me atrevo a decir basada en mi propia experiencia, que lo técnico no lo es todo. En la práctica de cualquier disciplina lo que nos diferencia de otros profesionales siempre es el compromiso, la pasión por lo que hacemos y el respeto al trabajo en equipo.

La realidad es que mi trayectoria dentro del mundo del modelaje fue gracias a la recomendación de mi trabajo por parte demaquilladores, fotógrafos, emprendedores, vestuaristas y otros profesionales con los que compartí producciones de fotos, desfiles o trabajos publicitarios. Y esto es lo importante, ser tan apasionados en lo que hacemos, que alguien admire y recomiende nuestro trabajo.



4- Hablando de empoderamiento ¿Qué puede aportar este concepto al mundo de la belleza y la moda? El empoderamiento es el primer paso para cualquier certamen de belleza. Ser modelo o ser miss es sinónimo de liderazgo. No estás solamente representando a tu país, representas también a la juventud y al género femenino. Tienes como líder el deber (y capacidad) de detectar diferentes situaciones sociales y liderar a través de proyectos sociales. Esto es empoderamiento; tener visión, confianza, liderazgo y ser la voz de un determinado grupo.

5- En pleno siglo XXI ¿Te sigues enfrentando a las críticas que este mundo sigue suscitando? La realidad es que como modelo (y sobre todo publicitaria), me genera día a día frustración lo expuesta que quedo a las conclusiones de la gente.

Como modelo, procuro tener mi Instagram lo mas profesional posible. Por lo tanto solamente muestro mi trabajo publicitario o del mundo Miss. el problema es que mucha gente piensa que mi vida se limita a solamente lo que ven en redes. Es decir, solo trabajo (que es lo que comparto). Por tanto suponen muchas cosas en base a lo que pueden ver, que solamente es un 1% de mi vida. Mi Instagram es publicitario. Las redes sociales no son la realidad de nadie, como siempre aclaro.



6- Muchas de las grandes Mises han pasado al mundo de la actuación y la televisión como Halle Berry, Alicia Machado, Vanessa Williams, Eva Longaria, Oprah Winfrey y otras al mundo de la política como Irene Sáez ¿Has contemplado esa posibilidad?. No me cierro a ninguna posibilidad. Me encanta la TV, estoy incursionando en este medio como notera para el programa “Connection Magazine” Uruguay – Argentina. Estoy evaluando también estudiar actuación en algún momento de mi vida, me encanta.

En cuanto a la política, entiendo que este no es el momento, pero, mi pasión por temas sociales – solidarios me va a llevar a que en poco tiempo lo esté tomando como una posibilidad. No obstante, en este momento desde la militancia política, estoy conforme.

7- ¿Tienes alguna Miss como referencia? La realidad es que no. Hace poco tiempo incursioné en el mundo de los certámenes de belleza y como dije anteriormente, mi objetivo fue social y solidario. Fue mi proyecto social el que me llevó a participar del certamen Miss World como representante de Uruguay. Por tanto, no tengo admiración por ninguna miss en particular, no obstante, me parece admirable toda mujer con la suficiente valentía para participar de cualquier certamen, es más complejo de lo que se percibe.

8- Proyectos futuros y sueños que quieres alcanzar… En este momento podría decirte que estoy trabajando en mis proyectos sociales, en mi carrera, pero lo más importante es que estoy trabajando en mi misma. Y este es el primer escalón; sentirme bien, aceptarme, conectar conmigo misma y luego todo lo demás. Estoy trabajando en mí.