En el Salón de la Caravana de Düsseldorf, Volkswagen Vehículos Comerciales presenta en primicia mundial un vehículo conceptual, el California CONCEPT

Lo primero es lo primero: el California CONCEPT también estará equipado con un techo elevable de casi dos metros de altura. Este elemento es compartido por todas las generaciones, desde el primer California lanzado en 1988 hasta el California 6.1 de hoy. Aunque los detalles icónicos han permanecido inalterados a lo largo de todo este tiempo, cada generación de esta gama ha incorporado novedades. Y el nuevo California CONCEPT supone otro gran paso adelante. Sus características técnicas la convierten en la furgoneta camper ideal para la era moderna. Por primera vez, el California CONCEPT ofrece las ventajas de la tecnología híbrida enchufable. El vehículo conceptual lleva a bordo un sistema de propulsión híbrido: con su autonomía eléctrica, actúa como puente hacia el mundo de la movilidad eléctrica y es capaz de ofrecer una conducción sin emisiones para la vida urbana cotidiana, al tiempo que ofrece una gran autonomía total para viajes largos. Las baterías de iones de litio a bordo del vehículo proporcionan una alimentación de 12 V casi completamente autónoma.



Vida al aire libre

Las zonas de estar y cocina de la autocaravana se han renovado por completo. Por primera vez, este California está equipado con una puerta corredera también en el lado de la cocina. Esto permite ampliar el espacio alrededor del vehículo y añade una nueva dimensión a las acampadas de verano al aire libre. A partir de ahora, la incorporación de la puerta corredera adicional en el lado del conductor del California CONCEPT y la zona de cocina que ahora se encuentra más atrás en el vehículo -al igual que en el Grand California de mayor tamaño- significan que ahora se puede abrir el lado izquierdo del vehículo cuando se va de acampada.

Concepto de tres zonas

Volkswagen Vehículos Comerciales presenta por primera vez un concepto de tres zonas con su vehículo de exhibición. Estos diferentes escenarios exteriores e interiores para acampada y conducción diaria amplían significativamente las posibilidades de uso del California.

Zona 1 (exterior)

Con su puerta corredera, el lado derecho del vehículo ofrece un punto seguro de entrada y salida por el lado de la acera del vehículo, al igual que en la actual California 6.1. Por lo tanto, cargar y descargar el vehículo también es fácil y seguro. En el camping, el toldo parasol convierte esta zona en una zona de campaña abierta, aumentando la sensación de vida al aire libre.

Zona 2 (interior)

Detrás de los asientos delanteros regulables en altura -que pueden girar 180 grados-, todo el interior del vehículo es un habitáculo ideal para la conducción diaria, que ofrece la flexibilidad familiar de un Multivan. En comparación con el California actual, está equipado con asientos individuales que son ligeros, extraíbles y muy cómodos. Gracias a estos asientos variables, ahora se pueden transportar fácilmente tablas y bicicletas en el interior del vehículo. Cuando se utiliza como furgoneta camper, la zona de asientos del California CONCEPT puede convertirse rápidamente en una zona chill-out plana o en asientos frente a frente para comidas o juegos conjuntos. De este modo, el sólido asiento corrido trasero del California 6.1 deja paso a los asientos traseros individuales variables con funciones de cama del California CONCEPT. Los asientos están tapizados con un tejido resistente y agradable al tacto en diseño Mélange.

Zona 3 (exterior)

Gracias a la puerta corredera adicional en el lado del conductor y al nuevo concepto para la unidad de cocina y el toldo, se crea una nueva zona exterior en el lado izquierdo del vehículo, algo nunca visto en ningún otro California en combinación con una cocina exterior. Para la conducción diaria, la segunda puerta corredera ofrece un punto adicional de entrada y salida y una opción adicional de carga en el trayecto en coche a casa o al supermercado.

La segunda puerta corredera también ofrece una ventaja adicional para los mercados con volante a la derecha, como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, donde ahora los usuarios pueden entrar y salir del California de forma segura por el lado de la acera. Una cosa es evidente: el enfoque dual -como vehículo para la conducción diaria y como versátil furgoneta camper para el ocio- se ha mejorado aún más gracias al nuevo concepto de tres zonas.

Diseño interior inteligente hasta el último detalle



El diseño interior del vehículo de exhibición ha sido perfectamente pensado hasta el último detalle y ofrece una gran cantidad de nuevas características y ventajas. Todo comienza en la parte delantera: como el Multivan está equipado con un freno de estacionamiento electrónico en lugar de un freno manual, el espacio entre el asiento del conductor y el del acompañante hacia la parte trasera puede aprovecharse mucho mejor. Prácticos cajones bajo los asientos delanteros giratorios de altura regulable y los asientos individuales de la parte trasera ofrecen también espacio de almacenamiento adicional.

Techo elevable y cama de techo de alta calidad

Una furgoneta Volkswagen como el California sería inconcebible sin el clásico techo elevable. Así que el California CONCEPT no podía ser diferente. Consta de una carcasa de aluminio ligero y un fuelle de triple capa con una gran abertura panorámica en la parte delantera. Las grandes ventanas laterales ofrecen unas vistas panorámicas increíbles. Como en todos los modelos California, la posición más alta para el techo desplegable está en la parte delantera. Las tomas USB-C y las luces LED proporcionan energía y luz en el techo desplegable.



El mecanismo de apertura del techo se controla mediante una tablet vertical multifuncional situada en el armario del montante C. Todas las funciones relevantes para el camping pueden controlarse en la pantalla táctil. Además del techo desplegable, incluye información sobre los niveles de agua limpia y residual, las funciones de iluminación interior, incluida la iluminación de fondo, el estado del suministro eléctrico, el frigorífico y el calefactor auxiliar. Todas estas funciones también pueden controlarse en un smartphone mediante la aplicación «Cali on Tour» o en el sistema de infoentretenimiento, que también se puede utilizar para acceder a una pantalla de inclinación que permite nivelar la autocaravana.

Sin embargo, la tableta no sólo proporciona información sobre el vehículo, sino que también puede ofrecer un buen entretenimiento. Por ejemplo, puede girar sobre un brazo articulado y colocarse de forma que sea fácilmente visible desde cualquier posición del habitáculo. También se puede girar 90 grados, lo que significa que no hay nada que se interponga en el camino de una tarde entretenida viendo tu serie de TV favorita.

