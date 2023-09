Sanitarios de urgencia: el papel de estos profesionales en tiempos difíciles

Hace tres años comenzamos a vivir un hecho sin precedentes en la historia reciente mundial. La pandemia tuvo un gran impacto, no solo en la sociedad, sino también en los profesionales sanitarios.

La atención médica urgente se convirtió en prioridad máxima durante este periodo. Esto llevó a que el personal sanitario de urgencias se enfrentase a desafíos sin precedentes, como por ejemplo, tener que atender a un enemigo totalmente desconocido que provocaba miles de muertes diarias en nuestro país. Nuestros sanitarios trabajaron de forma incansable para brindar la mejor atención posible, sacando tiempo de donde no lo había y trabajando, en algunos momentos, bajo condiciones de presión muy alta.



La pandemia puso sobre la mesa la necesidad de adaptar y ajustar todos los protocolos y procedimientos de los servicios de urgencias. Para ello, se implementaron medidas adicionales que tenían como objetivo final una mayor seguridad tanto de pacientes como de médicos y sanitarios en general. Descubrimos en qué consistía el distanciamiento social, el uso de EPIs y comenzamos a percibir una mayor coordinación entre los diferentes estamentos del personal sanitario. Algunas de estas medidas siguen todavía vigentes.

Lo que aprendimos de la pandemia

Es evidente que esta situación trajo una presión muy alta sobre los servicios sanitarios, algo para lo que no se estaba del todo preparado. En los protocolos que podemos encontrar en la Guía de actuación en Urgencias se detalla claramente cómo abordar y gestionar situaciones de diferentes tipos que pueden darse en un servicio de urgencias. Se trata de un personal que debe estar debidamente preparado para atender cualquier tipo de situación, siempre con la máxima diligencia y aplicando los protocolos correspondientes para ofrecer una buena práctica clínica. Existen diferentes grados de urgencia médica y, por esa razón, una atención correcta siempre deriva en el beneficio del paciente.

La presión sobre los servicios sanitarios, aumentada durante la pandemia, supuso una gran prueba para el personal de urgencias. Este incremento de la demanda no hizo más que fortalecer este servicio, a la vez que dio visibilidad de la importancia de dotar al profesional de urgencias de todo lo necesario para poder actuar debidamente.

Además, debe tenerse en cuenta que la demanda de los servicios sanitarios no va a dejar de crecer. Por ejemplo, el hecho de haber pasado una pandemia ha provocado que las personas soliciten atención médica urgente ante cualquier tipo de síntoma que no sean capaces de identificar. Es importante reseñar que el personal de urgencias está sometido a una presión muy alta, no solamente por las características de su trabajo sino también por el escaso apoyo que en ocasiones cuentan por parte de las administraciones públicas. Jornadas muy largas, condiciones no adecuadas en algunos servicios y tener que atender a los pacientes de la manera más profesional sin desfallecer es el día a día de estos sanitarios. Es necesario tomar las medidas correspondientes para rebajar esta tensión, ya no solo del sistema sanitario, sino del propio servicio de urgencias, que cuenta con unas características propias y que siempre está sometido a una presión adicional a la del resto de losservicios médicos.

Las urgencias se encuentran con situaciones complejas

Para el público general, en ocasiones es complejo determinar si deben acudir a urgencias ono. El abuso de la atención en urgencias para patologías que no lo son es uno de los problemas fundamentales a los que deben enfrentarse estos profesionales. Es necesario concienciar a la población de cuándo es necesario acudir al servicio de urgencias y cuándo al centro de salud correspondiente para recibir la atención precisa. Si se aliviara esta presión, los profesionales podrían trabajar en mejores condiciones.

Por otro lado, no es sencillo trabajar en un servicio de urgencias, aunque se reciba la formación correspondiente para hacerlo. Además, la experiencia, como en cualquier otra profesión es clave para trabajar en mejores condiciones aún cuando estas son muy complicadas. Los especialistas de los servicios de urgencias dan mucho más de lo que tienen a la hora de abordar casos complejos.

Si hay alguna enseñanza positiva que hemos sacado de esta pandemia, es que los profesionales sanitarios están dispuestos a darlo todo para mejorar la vida de las personas. Los diferentes profesionales que trabajan en los servicios de urgencias saben que no se trata de un área sencilla, y que hay veces en las que no es posible sacar adelante a un paciente. Sin embargo, la satisfacción del deber cumplido es la recompensa que obtienen. Un adecuado reconocimiento hacia los sanitarios de urgencias es una manera de demostrarles como pacientes que los necesitamos y que su labor es más necesaria que nunca.