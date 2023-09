​Un toro solloza de angustia mientras es acosado en los festejos de Benaguacil

Antes del embolado del animal, se ve en la grabación como se golpea en diferentes ocasiones mientras solloza y le tiran del rabo.



Estirar del rabo al animal es una práctica habitual que no está permitida, pero denuncian la falta de control y supervisión de los festejos.

Uno de los colectivos que no hemos tardado en pronunciarnos y que constantemente estamos denunciando públicamente las consecuencias de estos festejos, es la plataforma antitaurina de Alfafar, que protestamos el pasado día 19 frente al Ayuntamiento, no solamente para acabar con los festejos en este municipio de Horta Sur, sino para abolirlos en todos los que se celebran como recientemente ha hecho el Verger suprimiendo el toro embolado aunque desde la plataforma pedimos que no mantengan els "Bous al Carrer". Ahora, el Ayuntamiento de Denia se está planteando el futuro de "Bous a la mar".

"Cada verano estos festejos traen crueldad absoluta contra los animales, muertes, heridos que se asumen en la sanidad pública constantemente, derroche de dinero público y desprotección de la infancia que todo esto lo presenciaba desde la grada haciendo una normalización de la violencia rechazada hasta por el comité de derechos del niño de la ONU que lleva tiempo pidiendo alejar a los menores de todo espectáculo taurino", he señalado en un comunicado a los medios de comunicación que la mayoría, no se atreverán a reproducir.

También señalamos la falta de control respecto a las personas que participan muchas veces bajo los efectos del alcohol acreditándose cuando son atendidos en hospitales saturando la sanidad pública al no quererse hacer cargo las aseguradoras de tanta siniestralidad.

Vídeo de Benaguacil: https://www.instagram.com/reel/CwnZhTcoWuC/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== .

HECHOS SIMILARES EN ALFAFAR, MONTSERRAT, CHIVA O MONTROY

Tal y como ha sido público, la fiscalía ha abierto una investigación admitiendo a trámite una denuncia por presunto maltrato animal en el torico de la cuerda de Chiva tras imágenes en las que los toros aparecían con claros signos de lesiones y vídeos claros del incumplimiento de la normativa: https://www.instagram.com/reel/CwVp4hhIite/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== .

En Alfafar, se aprecia claramente como participantes, estiran de una cuerda constantemente, provocando un sufrimiento extremo en el animal entre las risas de los participantes, mientras otro vídeo, mostraba como una vaca lanzaba por los aires brutalmente a un joven: https://www.instagram.com/reel/CwdyI2tI09o/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== .

Por parte del partido Animalista PACMA, se han difundido en redes sociales vídeos del toro embolado de Montserrat y Montroy, a la vez que el año pasado, entre otros, difundía un duro vídeo tras infiltrarse en Alfafar: https://www.instagram.com/reel/Cwm2035JWqD/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== y también, https://www.instagram.com/reel/CwVOK_zo4DX/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ== .

La asociación AVATMA que reúne a más de 500 veterinarios, afirma en sus informes que estos festejos están basados en la crueldad e implican un sufrimiento terrible para los animales.

Os adjunto uno de los informes veterinarios sobre estos espectáculos de tortura y violencia:

https://avatma.org/2016/07/28/informe-tecnico-veterinario-sobre-el-sufrimiento-de-los-toros-de-fuego-o-toros-embolados/ .

Por ello, la plataforma antitaurina de Alfafar seguimos recabando gente para luchar contra los festejos taurinos de toda la Comunidad Valenciana y apoyamos la gran manifestación que tiene lugar en Madrid el día 16 de septiembre a las 18:00 desde las ventas bajo el lema "Misión Abolición".

"No podemos seguir consintiendo que el maltrato animal acapare constantemente titulares. Es vergonzoso que a pesar de que todas las encuestas muestran clarísimamente el rechazo social a estos mal llamados festejos, los políticos los mantengan hasta las últimas consecuencias", señalamos ante los medios.

La tauromaquia en todas sus formas es un espectáculo cruel, violento y anacrónico. Para contactar con nuestro grupo antitaurino deberá hacerse mediante el correo electrónico defensaanimal2023@gmail.com.

¡Misión Abolición!