El músico Jean-Michel Jarre diseña con Renault los sonidos de los futuros modelos eléctricos de la marca

En colaboración con el Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique) y los equipos de diseño sonoro de Renault Group, Jean-Michel está trabajando en dos tipos de sonido: el VSP, un sonido exterior de advertencia para que los peatones escuchen el vehículo cuando se acerca, y el sonido de la secuencia de bienvenida para el conductor. El resultado de este trabajo será estrenado por Nuevo Renault Scenic E-Tech 100% eléctrico.



La participación de Jean-Michel Jarre en el desarrollo de sonidos para los futuros vehículos eléctricos de Renault comenzó con una reunión. Fue un encuentro entre el artista y Luca de Meo, CEO de Renault Group, durante el Salón del Automóvil de Múnich 2021, donde se presentó Megane E-Tech 100% eléctrico. Muy rápidamente nació el deseo de trabajar juntos tanto en torno a la experiencia sonora a bordo como al sonido de los vehículos: la secuencia de bienvenida al entrar en el habitáculo y el VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), un sonido exterior de aviso para peatones cuando el vehículo eléctrico circula a baja velocidad.

Este encuentro entre el mundo musical de Jean-Michel Jarre y el de los vehículos eléctricos de Renault, es una oportunidad para la marca de diferenciarse y ganar personalidad en un nuevo territorio hasta ahora poco explorado y explotado.

La base: el último álbum de Jean-Michel Jarre

En los silenciosos estudios del Ircam el ambiente es distendido. Junto a Jean-Michel Jarre y los equipos del instituto (entre los que se encuentran el compositor italiano Andrea Cera y el director de I+D de diseño sonoro Nicolas Misdariis) trabajan los equipos especializados de Renault Group: Bénédicte Le Nindre (líder de UX/UI), Laurent Worms (líder de diseño sonoro) y Louis-Ferdinand Pardo (experto acústico en interiores).



Los equipos de Renault Group y el Ircam colaboran desde hace muchos años. De hecho, los sonidos del sistema VSP para Zoe y Megane E-Tech 100% eléctrico nacieron de esta alianza. Desde el primer momento, la contribución de Jean-Michel Jarre y de su equipo (en particular, del ingeniero de sonido David Perreau) ayudó a definir lo que debería simbolizar el sonido de los coches eléctricos del futuro.

Tras esta primera definición, se eligieron varias pistas del último álbum de Jean-Michel Jarre (Oxymore) como base para su trabajo, y el artista diseccionó las pistas para recrear texturas sonoras que evocaran las sensaciones deseadas: una movilidad ligera y apacible.

El Tecnocentro, enclave para las pruebas en condiciones reales

Durante el pasado invierno, el equipo dedicado a desarrollar estos sonidos se reunió en el aparcamiento subterráneo del histórico Tecnocentro que Renault tiene en Guyancourt. El objetivo de este encuentro fue escuchar en condiciones reales las distintas propuestas para el sonido del VSP para perfeccionarlas y hacer una selección final.

Hacia delante, marcha atrás, a 15 km/h, a 30 km/h, durante la conducción, al aparcar.... La unidad de Megane E-Tech 100% eléctrico utilizada como banco de pruebas no paró de rodar. Cuando finalizó la jornada, el equipo quedó satisfecho al encontrar un equilibrio sonoro entre el agrado y la alerta.

Esta selección se hizo tras otra sesión, esta vez al aire libre, en los pasillos del Tecnocentro. Incluso Laurens van den Acker, Chief Design Officer de Renault Group, estuvo presente para dar su opinión y participar en las decisiones.

El sonido elegido para convertirse en el VSP de los futuros vehículos eléctricos de Renault aún tenía dos obstáculos por delante: la aprobación reglamentaria y la validación final de Luca de Meo. También se validará el sonido de la secuencia de bienvenida a bordo de los vehículos, en el que se está trabajando al mismo tiempo.

La validación final

El VSP está sujeto a homologación, que en Francia se lleva a cabo en el laboratorio UTAC de Montlhéry. Allí, el equipo de trabajo recibió una gran noticia: el sonido trabajado con Jean-Michel Jarre y el instituto Ircam, que había sido seleccionado para presentárselo a Luca de Meo, había sido validado. Se trata de un paso importante, aunque las exigencias de homologación son conocidas por el equipo desde el desarrollo de los primeros VSP de Renault para Zoe E-Tech 100% eléctrico, hace ya más de 10 años.

Tras la homologación, llegó el momento de la verdad: presentar a Luca de Meo el VSP y los sonidos desarrollados para la secuencia de bienvenida de los futuros vehículos de Renault. Hubo una restricción adicional: el sonido tenía que coincidir con la animación visual de las pantallas con una precisión de milisegundos.



El veredicto final fue completamente satisfactorio, eligiéndose la propuesta principal presentada por Jean-Michel Jarre y el equipo. Ahora, todos ellos están deseando que llegue el 4 de septiembre, fecha en la que se presentará Nuevo Scenic E-Tech 100% eléctrico y que será el primer vehículo encargado de estrenar estos sonidos. Aunque la colaboración del artista con Renault no ha hecho más que empezar…

La frase del Campeón del Mundo sobre el sonido "Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje", Walter Rohrl.