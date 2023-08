Ya está disponible el tráiler oficial de "Terenci: La fabulación infinita"

Boris Izaguirre, Núria Espert, Enric Majó, Colita o Luis Antonio de Villena son algunos de los participantes de la serie sobre el mítico escritor Terenci Moix que Filmin estrenará el 22 de septiembre. Antes, este documental se podrá ver en formato largometraje en cines el 15 de septiembre.



Presentamos en exclusiva el tráiler oficial de la nueva serie original de Filmin, "Terenci: La fabulación infinita", que se estrenará en la plataforma el 22 de septiembre de 2023. El documental, formado por 4 episodios, se sumerge en la vida y obra del mítico Terenci Moix (1942-2003) mediante anécdotas y entrevistas a sus amigos y familiares más cercanos. Entre ellos encontramos a Boris Izaguirre, Colita, Núria Espert, Luis Antonio de Villena, Anaïs Schaaff (ahijada de Moix) y algunas de sus exparejas, incluido el actor y gran amor de Terenci, Enric Majó. Esta producción también revela, de forma inédita, material del archivo doméstico del escritor. Para los poco conocedores de la figura de Moix, Filmin también estrenará el documental en formato largometraje en CINES, el 15 de septiembre, tras su estreno mundial en el Atlàntida Mallorca Film Fest el pasado mes de julio.



La producción está dirigida y co-escrita por Marta Lallana ("Ojos Negros") y co-escrita por Álvaro Augusto ("Samantha Hudson"), quien comenta: "Es necesario reivindicar la figura de Terenci Moix que, como Francisco Umbral u otros, han caído en el olvido. Las nuevas generaciones no saben quién es Terenci. (...) En la serie se descubren cosas porque nuestra intención es hacer un homenaje y una celebración, pero no una biografía. No hemos venido a exaltar al personaje, sino a conocer a la persona, lo que también implica conocer las capas menos favorecedoras".

"Terenci: La fabulación infinita" es la quinta serie original de Filmin tras "Doctor Portuondo", "Oswald: El falsificador", "Autodefensa" y "selftape" y, en esta ocasión, se trata de una producción junto a Mañana y RTVE Catalunya.



Sinopsis

Fue el escritor más popular, un gran entrevistador y un mejor entrevistado, era ocurrente, lenguaraz y contradictorio. Nuestro Truman Capote. 20 años después de su muerte, se le rinde tributo con un ambicioso documental (película y serie) que descubre a un Terenci Moix nunca visto.

"Por mi tendencia a idealizar, amo a sombras, no a personas". – Terenci Moix