​Concienciación en Valencia por el fin del oscuro especismo

Con tanta polémica y violencia que están trayendo els "Bous al Carrer", no he podido hablar del tema antes, pero el pasado sábado activistas del colectivo antiespecista València Animal Save estuvimos en la zona de la catedral de Valencia concienciando y mostrando la realidad de las diferentes especies de animales usadas por los humanos.



El domingo era el día mundial por el fin del especismo y un día antes, se realizó la concienciación mediante pantallas, ordenadores y tablets de lo que sucede en granjas, mataderos, peleterías o por ejemplo, en laboratorios para experimentos inútiles.

Otras personas también sujetaban un cartel o daban información a la gente que paraba impactada tras desconocer el verdadero rostro de esos animales que, como tú y como yo, querían vivir y fueron criados con el único fin de satisfacer a los humanos sin tener ni un solo derecho y siendo utilizados como si fueran objetos.

La RAE define el especismo muy claramente:

1. Discriminación de animales al considerarlos inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.

"Hace casi 3 años que encontré por casualidad un canal de YouTube en alemán que trataba sobre veganismo. Siempre pensaba que era consciente de lo que pasa al crecer en un pueblo donde mis abuelos tenían una granja donde mataban animales con regularidad. Ya comía algunas cosas veganas, pero nunca me informé realmente. Después de ver eses videos de crianza mediante manipulación genética o mataderos, decidí cambiar en unos días evitando alimentarme, comprar productos testados en animales y evitar la explotación en todo lo que la conlleve sufrimiento animal", declara María Schimmelschmidt, una de las activistas que acudió al acto por el fin del especismo.

"Cuando vivía en Alemania estaba implicada en otras causas como los refugiados. Desde que estoy en España, fue al ver activistas en la plaza de la Virgen (Valencia) cuando decidí que quería formar parte de la lucha antiespecista mostrando lo que se esconde en granjas, laboratorios o mataderos", zanja la activista.

CONVERSACIONES CON LA GENTE

Como decía, las personas de fuera solemos hablar con la gente que se interesa tras la dureza visual de las imágenes.

Ese día fue bastante bien las conversaciones y en este caso, un padre acudía con su hija y su hijo reconociendo que aunque por salud y medio ambiente, toman bebidas vegetales (soja, arroz, avena, avellanas, coco, vainilla, chocolate, almendras...). Es curioso que mucha gente no sabe todas las subvenciones que recibe la ganadería y que las bebidas vegetales pagan un IVA mucho mayor y aun así, la de soja es la más barata de todo el supermercado (más incluso que la producida de manera artificial por vacas mediante manipulación genética e inseminaciones constantes por la fuerza).

La niña y el niño miran los ordenadores que muestran los vídeos impactados por lo que están viendo, a lo que el padre me dice que directamente les explique la verdad ante lo que, lógicamente, empatizan.

A mi entender, deben saber la verdad y aquí no se puede utilizar el famoso refrán de tapar el sol con un dedo porque mirar para otro lado u ocultar las injusticias que suceden cada día, simplemente hará que cada vez el mundo vaya a peor.

Sin embargo, él afirma que no contribuye a lo que estamos mostrando en vídeos porque compra productos "ecológicos" que no vienen de ahí y sigue con el famoso discurso de que las plantas también son seres vivos (aunque en una conversación bastante respetuosa).

Finalmente, sí que entró en razón tras argumentarlo, ya que para eso estamos, para informar de lo que se desconoce.

Las plantas no tienen ni sistema nervioso ni cerebro, pero en todo caso, jamás sería comparable con estos lugares de hacinamiento y pánico en los que malviven millones de animales, a lo que se añade que se destinan muchos más vegetales a alimentar a estos animales protagonistas (que son explotados cada segundo) que a los propios humanos.

De hecho, se crían millones de animales más que humanos que son alimentados mediante indecentes recursos vegetales y por eso existe también el hambre en el mundo.

NO EXISTE FORMA ÉTICA DE HACERLO

Por otra parte, el especismo se basa en el respeto a todas las especies y aunque toda la industria es tremendamente cruel, aunque no lo fuera tanto, no hay nada ético ni humanitario en un matadero, granja, laboratorio o cualquier industria de explotación animal. Igualmente, se le informó que el proceso prácticamente es igual, ya que para generar producción, siempre existe la manipulación genética, separaciones entre familias, crueldad y muerte.

La infancia siempre empatiza mucho con estos vídeos porque desconocen lo que se esconde tras su plato, que si se les dijera, no querrían contribuir y sospecho que en este caso, va a ser el niño y la niña quien no olvide esas imágenes ni esa información que un día les dimos cuando se encontraron por sorpresa imágenes que nadie quiere ver porque se sabe de sobra que está mal.

De hecho, fue justo antes de finalizar el acto cuando otra familia de origen ruso con una niña de unos 10 años paraba interesada por saber cómo ayudar a los animales.

Como nadie sabía ruso, tuvimos que sacar el traductor que tampoco funcionaba, por lo que incluso fue la niña quien sacó el suyo propio para que le pudiera explicar lo que estábamos haciendo.

Tras hacerlo, ella dice que su familia no consume carne (sin detallar los motivos), pero igualmente, se le da información de otras industrias y tras finalizar la conversación con traductor, se van apoyando el trabajo de este colectivo antiespecista que tiene grupos a nivel internacional.

También, recuerdo otra conversación con una familia que destacó la importancia de encontrarse por sorpresa con la realidad para ser consciente de la misma y todo el mal que conlleva. Según dijeron, a partir de ahora van a empezar a plantearse las cosas y a verse los documentales que aparecían en el folleto.

Además de que hay alternativas veganas y deliciosas por todos los lados, basta hacer una breve búsqueda en internet para ver todos los restaurantes veganos que tenemos, en nuestro caso, en Valencia.

Además, hace unos años la mejor hamburguesa del mundo fue una 100% vegetal.

Todo el mundo concuerda prácticamente en que si tuvieran que matar ellos a su víctima, entonces no lo harían y comerían otra cosa o evitarían la explotación animal en otros aspectos.

DECLARACIONES DE VALÈNCIA ANIMAL SAVE

Reproduzco textualmente las declaraciones de María Jesús Puertes, coordinadora:

En el día de hoy, coincidiendo con la Jornada Mundial por el Fin del Especismo, hemos realizado una concienciación en la calle para que los viandantes vean que detrás de los alimentos que consumen si son de origen animal hay un gran número de víctimas que diariamente son asesinados para terminar en los platos así como que sean conscientes de que los lácteos y los huevos también conllevan explotación, maltrato y muerte, ya que en estos dos últimos casos a priori es más difícil de ver la terrible crueldad animal que esconden.

Nuestro colectivo es antiespecista, es decir, considera que todos los seres vivos, y no solo los humanos, son sujetos de derecho y su vida tiene el mismo valor.

Nosotros no creemos que la libertad y la vida humana sean más importantes que las de otras especies, ni que sean los únicos derechos los que afectan a las personas por los que hay que luchar.

Sabemos que lo que mostramos en las pantallas y carteles de lo que hacemos en nuestro activismo son durísimas y que pueden herir la sensibilidad de mayores y niños que paseen tranquilamente por el centro de la capital, pero es la única forma de remover conciencias, de tocar los corazones y que las mentes se abran, hagan el clic y conecten con el sufrimiento ajeno.

En las concienciaciones que están enfocadas en los animales considerados "de consumo" no nos olvidamos de comentar a la gente las otras formas de opresión que se ejercen sobre los animales como consecuencia del especismo.

Por desgracia, el maltrato animal está muy presente en el mundo en que vivimos y la lista es larga: tauromaquia, caza, pesca, venta de animales, carreras de caballos, equitación, caballos portando calesas, aves enjauladas, circos con animales, acuarios, zoológicos, experimentación sobre animales, prendas de vestir con componentes de origen animal (plumas, cuero, lana, pieles) y alguna otra aberrante forma de explotación que se me pueda ahora mismo pasar por alto.

Como se puede comprobar haber nacido persona en esta sociedad que considera a los animales meros objetos sin valor ni derechos es una gran fortuna.

"Es urgente, vital y necesario para los animales cambiar el paradigma, romper con las viejas creencias, ser valientes, justos, cambiar nuestros hábitos alimenticios y nuestra forma de relacionarnos y empatizar con las otras especies, así como enseñar a los niños a que un mundo de respeto e igualdad animal es posible. Haz la conexión, hay vidas en juego", María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save.

YOUTH CLIMATE SAVE VALENCIA Y PACMA PARTICIPARON

"Youth Climate Save Valencia nos unimos a la concienciación animal porque cada día millones de animales en todo el mundo son sometidos al peor de los infiernos, sin ninguna consideración moral. Seres sintientes a los que consideran como objetos de consumo. La gente debe saber de dónde procede el material de sus ropas, el contenido de sus platos y los experimentos con animales, de sus medicamentos, entre otras formas de explotación", declara Emi Navarro, uno de los portavoces de este colectivo antiespecista.

Elena García, coordinadora de PACMA en Valencia, declara:

"Desde PACMA siempre rechazamos cualquier injusticia contra los animales y por ello, participamos junto a València Animal Save coincidiendo con el día mundial del fin del especismo. Creemos que la conciencia es un pilar fundamental para cambiar una injusticia como la que atraviesan millones de animales cada día, además es necesario hacer saber qué industrias, como la ganadería o la pesca, son una de las mayores causas de la crisis climática. PACMA es un partido antiespecista que busca la conciencia por un mundo justo para los animales, el planeta y todas las personas. Por ello, creemos que las imágenes mostradas, son necesarias de visibilizar para que las personas tengan información de lo que significa el especismo y la realidad que conlleva para millones de animales".

EL RESUMEN DE LAS ESCALOFRIANTES CIFRAS DEL ESPECISMO

En la Comunidad Valenciana, cientos de toros son víctimas en plazas y festejos. València Animal Save se concentró en rechazo al maltrato en la convocatoria que hicimos desde la plataforma antitaurina de Alfafar el 19 de agosto a las puertas del Ayuntamiento.

Casi medio millón de animales mueren por caza y otros en la industria peletera.

Además, más de 900 millones de animales son sacrificados anualmente en mataderos en España. En el caso de los animales marinos, su muerte es incontable mediante asfixia lenta y angustiosa.

Animales de distintas especies viven fuera de su hábitat en cautiverio en zoos y acuarios, sometidos a estrés constante. Caballos y aves sufren en crueles espectáculos.

Se estima que 280,000 perros y gatos son abandonados en España anualmente, con alrededor de 50,000 de estos perros utilizados en caza.

La industria del huevo sacrifica a los pollitos machos al nacer y a las gallinas tras su explotación, manipulación y hacinamiento. La misma "suerte" sufren vacas y terneros de la industria láctea, cuya "vida" como la de cualquier animal explotado, es de hacinamiento y miseria.

Y esto es un resumen del que me he quedado muy corto...

Por ejemplo, tampoco contribuyo a productos que lleven aceite de palma, ya que más allá de la deforestación y problemas de salud que conlleva, el principal motivo es cómo está acabando con los orangutanes y otras especies de animales, por lo que NO deja de ser injusto y aunque hay productos que pone vegano conteniendo este aceite, yo no los compro si lo contienen porque implica también un daño real a los animales para un momento de placer.

¿ECOLOGISTAS QUE FINANCIAN LA INDUSTRIA ANIMAL?

El veganismo, además de su base ética, ofrece beneficios en la lucha contra la sequía y la crisis climática.

"Los informes publicados durante los últimos años por el Panel Internacional de expertos en Cambio Climático detallan la responsabilidad de las actividades ganaderas en el aumento de temperaturas a escala global. La FAO señala en un informe que el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero -el 18%, medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO₂)- que el sector del transporte", afirma Juan Martínez, también portavoz de Youth climate Save Valencia.

"Respecto a industria pesquera, es también altamente contaminante, entre otras cosas porque casi la mitad de plásticos en los océanos provienen de las redes. Más allá del impacto medioambiental, son industrias que se basan en la crueldad desde el principio hasta el final", zanja el activista.

Rosa Más es bióloga y dedica su tiempo a colaborar altruistamente en colectivos como Feumve, asociación que desde hace años lucha por la inclusión de la infancia vegana y sus derechos en todas sus formas. La activista estuvo junto a València Animal Save en el acto para acabar con la explotación animal.

El antiespecismo es una filosofía única y exclusivamente basada en el respeto a los animales, pero igualmente, preguntamos para detallar más el impacto medioambiental en cualquiera de las explotaciones a la vista de que hay organizaciones ecologistas que abogan por una explotación "ecológica y feliz" inexistente:

"Usar a los demás animales causa daño, principalmente a las víctimas de la explotación, es decir, a los utilizados para el consumo, vestimenta, diversión, experimentación, etc., pero también sobre otros individuos y sobre el medio ambiente. Los pastos requieren de grandes extensiones de terreno, lo que obliga a arrasar con la vegetación preexistente, desplazando o matando a los animales que ya vivían ahí. En el caso de los mal llamados animales de consumo, la selección a lo largo del tiempo ha dado lugar a individuos más débiles; por tanto, más vulnerables a las enfermedades", señala la bióloga.

"Lo mismo ocurre con la pesca: a las millones de víctimas de la explotación directa hay que sumar a los animales que mueren como consecuencia de las prácticas pesqueras, como en abandono de redes y materiales plásticos en el mar, además de los daños a los fondos marinos", concluye.

HAMBRE EN EL MUNDO Y ESCASEZ DE COMBUSTIBLE

En términos de hambre, València Animal Save destaca la malnutrición infantil en muchos países y la escasez en España, mientras se crían millones de animales. La solución propuesta es destinar recursos vegetales directamente a la población, evitando la crianza masiva de animales.

Es decir, estamos alimentando y cebando con recursos vegetales a millones de animales más que humanos cuando esos recursos servirían para que las personas tuvieran comida más que de sobra y no haría falta torturar, explotar y matar animales.

La mayoría de soja se destina a los animales explotados y no a los productos veganos.

Vemos a gente llorar por tragedias como el Amazonas o el Mar menor, pero nadie se plantea que todos estos males son culpa de seguir abusando a los animales y considerarlos productos que usar a nuestro antojo, lo que también deriva en miserias como el hambre en el mundo o la crisis climática.

Según muchísimos nutricionistas, el veganismo es apto para cualquier etapa de la vida y llega a prevenir un montón de enfermedades.

A pesar del acoso e ignorancia que solemos leer en redes sociales, son palabras confirmadas por un montón de fuentes expertas como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría (por citar algunas de tantas).

En la infancia, siempre crecen viendo dibujos o con juguetes de animales que tanta ilusión les hace, pero, sin embargo, se les oculta que esos mismos animales son explotados para su comida u otros fines.

Esto es una forma de distorsionar la realidad mediante la fantasía y el engaño, puesto que no somos los veganos los que adoctrinamos a los niños como tenemos que leer, los veganos hacen lo que consideran mejor para sus hijos y les educan en que todas las especies de animales deben ser sujetas de derecho por su capacidad de sentir.

Sin embargo, la misma gente que dice que los niños tienen que elegir por sí mismos, no les han dado a los suyos la posibilidad de ver toda la industria de explotación animal y todas las alternativas vegetales de las que podemos alimentarnos, alternativas sintéticas para vestirnos, entretenimiento ético, alternativas a los laboratorios de vivisección torturando animales en los que se encuentran incluso perros y un largo etcétera como vimos por ejemplo, en Vivotecnia.

De forma clara: la infancia es quien más empatía muestra siempre durante los actos y la más manipulada para no empatizar con los animales desde la verdad y desde ahí, el escalón va subiendo y mientras van creciendo, ya han normalizado que los animales están para eso ignorando que hay alguien tras el plato, abrigo o champú testado en animales.

EL VEGANISMO NO DEJA DE CRECER

La aceptación de opciones veganas en la alimentación está en alza, con muchas siendo casi indistinguibles del producto original.

La mayor oferta responde a la creciente conciencia social y al acceso a información gracias a que cada vez más personas, salen a la calle a dar información veraz para intentar de hacer este mundo algo más justo para nuestros prójimos los animales.

Es muy fácil que a cualquier persona le hables de una corrida de toros o le enseñes los vídeos grabados, hace nada en els "Bous al Carrer" de Alfafar y te diga que eso es anacrónico, que está en contra del maltrato animal y que hoy mismo lo prohibía.

A la vez, esa persona ignora que todo ese sufrimiento que le provoca tanto rechazo, tiene el poder de evitarlo a otras especies de animales.

No hay diferencia en el respeto que merece una vaca, independientemente de si es destinada a un festejo cruel o a la terrible industria láctea o de la carne.

A LAS PUERTAS DEL MATADERO

En marzo, València Animal Save rescató 10 pollos de un matadero en Algemesí que se salvaron. Siempre permanecen hacinados entre suciedad 40 días, siendo engordados rápidamente para mandar al matadero, cuyas condiciones que presenciamos, siempre son de completa angustia, hacinamiento en el transporte, pánico e incluso lesiones.

En lo llamado como vigilias, se documenta la situación de los animales para hacerla llegar a la sociedad.

También se hacen de cerdos, siempre llegan heridos, angustiados, sucios, amontonados y sin comida ni agua para que bajen más rápido (como si fuera un camión de basura).

En este caso, la manipulación genética dura hasta los 6 meses de vida con los que llegan a ese matadero de Torrent y otros de todo el mundo.

Toda una corta vida de miseria simplemente para satisfacer innecesariamente el paladar con productos calificados como cancerígenos por incluso la organización mundial de la salud.

Para concluir y teniendo en cuenta que el principal motivo son los animales, también tenéis que saber que las personas veganas disfrutamos de absolutamente todo por igual y encima, nuevos sabores deliciosos.

Con por ejemplo seitán, te salen unos arroces y unos platos espectaculares, al igual que la soja texturizada, resulta mucho más económica que la carne picada y además de disfrutar de un sabor espectacular, también te dura mucho más y tiene mucha proteína al ser una legumbre.

Se trata simplemente de buscar cualquier receta de toda la vida y hacerla en su versión vegana. Al contrario de lo que cree la gente por no parar a leer, el tofu, además de tener un montón de proteína, también se pueden hacer con él maravillas.

Disfrutamos de tortillas de patata hechas con harina de garbanzo, de productos similares al pescado, fiambres, helados, "carne" vegetal, quesos vegetales, maravillas simplemente usando verduras...

En este aspecto, tampoco es necesario imitar todo, pero cuando me preguntan por qué consumimos productos similares de sabor, yo les devuelvo la pelota preguntando educadamente por qué si un producto es similar de sabor, preferimos contribuir a la explotación animal y todas las consecuencias derivadas de la misma.

Por otra parte, decimos, por ejemplo, queso vegano, al igual que se dice perritos calientes sin llevar perro, palomitas de maíz o cabello de ángel.

No entiendo por qué la gente se centra tanto en cosas insignificantes y no en el verdadero problema que son los millones de animales que están pasando miserias en los minutos que has tardado en leer mi artículo.

CONCLUSIONES: EL VEGANISMO NO ES PRIVATIVO Y SE BASA EN LA ÉTICA

En la Jornada Mundial por el Fin del especismo, el colectivo busca concienciar sobre la posibilidad de un mundo respetuoso para todos.

"Existe una gran diferencia entre un animal que sufre para convertirse en producto y un santuario de animales, donde encuentran felicidad, libertad y cuidados", concluyen.

En definitiva, es perfectamente viable como hemos demostrado una alimentación 100% vegetal en cualquier etapa de la vida y tampoco es nada privativa.

Con ello, se evita las peores torturas hacia los animales que cada día pagan con su vida y sufrimiento, un momento de placer innecesario.

También, evitarías otras causas de las que todo el mundo dice preocuparse, como el hambre en el mundo, urgencia climática o problemas de salud.

Para futuros eventos, seguir la página "València Animal Save" en Instagram y Facebook y concluyo señalando lo que, por una parte, la periodista defensora de los animales, Ángeles Sanmiguel, nos puso en un artículo tras entrevistar a una adolescente de 15 años en uno de nuestros actos: “No sabía nada de los mataderos y se me rompe el corazón”. La joven Micaela, llorando, recuerda “la cara de los animales, ¡cómo se sentía el dolor en sus ojos!”.

Chillidos, lágrimas, gemidos...

Y por último, cito las palabras del poeta antiespecista Ángel Padilla en un artículo de opinión que nos hizo tras el Día de los Derechos de los Animales el pasado 10 de diciembre (que este año se vuelve a hacer, pudiendo estar pendiente en las redes sociales mencionadas):

"La verdad es clara como un día de sol y que palpita en las naves de animales hacinados y en los mataderos, que, como se ha dicho, se ocultan de las miradas y de los debates. Mientras hayan mataderos habrá guerras. En esa lucha por visibilizar la raíz de todos los problemas, el holocausto animal, transitan los activistas de esta asociación que es internacional".