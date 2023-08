​Opel celebra tres primicias mundiales en el IAA Mobility 2023 de Munich del 5 al 10 de septiembre

Estos vehículos demuestran que hoy en día es posible disfrutar de la conducción sin emisiones. Los coches son expresiones de los tres pilares de la marca "Modern German", "Detox" y "Greenovation". Esto también se refleja claramente en la presencia de Opel en el IAA Mobility del 5 al 10 de septiembre, en el IAA Summit (Hall B2, stand número B20), así como en el Open Space (Odeonsplatz Munich, stand número OP.390).

Diseño transparente y experiencia digital: Opel muestra el futuro

La audaz y pura filosofía de diseño de Opel es la protagonista en ambas ubicaciones en un entorno abierto y acogedor. Materiales semitransparentes y pantallas de gran formato dan la bienvenida al público y simbolizan la evolución de la identidad corporativa de la marca. Los tonos, materiales y texturas armonizan con los desarrollados para el concept car Experimental. Las pantallas también contribuyen a la experiencia digital interactiva para los visitantes. Utilizando Opel AI, una inteligencia artificial de generación de imágenes especialmente desarrollada para Opel, y un terminal especial en el stand, pueden crear varios fondos para la pantalla situada detrás del concept car. A continuación, pueden descargar la imagen a través de un código QR en su dispositivo móvil y compartirla en las redes sociales.

Opel Experimental es la representación física del afán de Opel por ampliar los límites de lo que es posible; un concept car que da una visión clara no solo de un modelo sino de toda la marca Opel. El innovador Experimental como símbolo de todo lo que Opel se esfuerza por lograr se puede ver en el video "What if...".



El uso de pantallas como paredes divisorias también subraya el concepto "Detox" de la presencia de Opel. No hay pantallas, fondos o materiales superfluos: todo está claramente centrado en los estrenos totalmente eléctricos de Opel. Los visitantes de los stands de Opel en el IAA Mobility o el Open Space no encontrarán ninguna estructura de gran tamaño que se vea fuera de lugar en su entorno. En cambio, la apariencia vanguardista, minimalista y transparente de Opel se mezcla armoniosamente con el entorno de la ciudad.

Greenovation: concepto sostenible para una menor huella de CO2

El enfoque en lo esencial también sirve para el tercer aspecto del concepto de stand en Munich. Al igual que Opel, el IAA Mobility quiere reducir significativamente la huella de CO2. La filosofía de diseño "Detox" de los dos stands de Opel contribuye a este objetivo. Se utilizan principalmente materiales de peso ligero, que requieren menos recursos desde la producción hasta la entrega y la eliminación.

El concepto de stand también ha sido diseñado con una economía circular en mente. Cualquier componente puede ser reutilizado y reciclado. Las pantallas que actúan como paredes se pueden utilizar para futuras ferias o eventos. La tecnología LED reduce el consumo de energía, y los pisos están hechos de material reciclable. Todo está en consonancia con la premisa de "Dejar huella, no desperdiciar". De esta manera, los periodistas en el IAA, así como el público en general en el Open Space experimentarán una apariencia completamente nueva de Opel que les enganchará y los transportará al futuro de la marca: moderno, desintoxicado y sostenible.



La frase del Campeón del Mundo «La forma en que conduzco, la forma en que manejo un auto, es una expresión de mis sentimientos internos», Lewis Hamilton