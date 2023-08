​Qué esperar de la próxima París Fashion Week: del regreso de Mugler a los debuts de Peter Do y Paloma Wool

Mugler, desfile de presentación de la colección Primavera/Verano SS20. Créditos: Spotlight Launchmetrics.

Se ha hecho esperar, pero finalmente, y llegando para enfilar estas últimas jornadas de agosto, desde la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) han terminado por adelantar el calendario, todavía provisional, de la próxima edición de la Semana de la Moda de París. Celebraciones que volverán a convertir la capital francesa en la capital indiscutible de la moda entre los días del 25 de septiembre al 3 de octubre, llegando así para poner el broche de oro a esta nueva y próxima etapa del calendario del circuito internacional de pasarelas, que se encargarán de inaugurar, este próximo 8 de septiembre, los desfiles de una nueva edición de la New York Fashion Week.

Poniendo de este modo el foco de atención a la causa que ahora nos ocupa, tomando el relevo de las respectivas Semanas de la Moda que van a venir sucediéndose, en orden cronológico, desde Nueva York, Madrid, Londres y Milán, está previsto que sea a partir del próximo lunes 25 de septiembre cuando terminen por arrancar los primeros desfiles de esta nueva y próxima edición de la Paris Fashion Week. Unas jornadas organizadas por la FHCM desde su papel como asociación encargada de velar por la visibilidad y por la salud de la industria de la moda francesa, así como de favorecer el papel de la ciudad de París como capital mundial e indiscutible de la moda internacional a través de diferentes activaciones, de entre las que se destacan, sin duda alguna, la organización de las distintas ediciones de las diferentes Semanas de la Moda de París.

Para esta ocasión, han sido finalmente escogidas para participar de estas celebraciones un total de 108 casas de moda y diseñadores, que en su mayor parte, y salvo contadas excepciones, se servirán de esta envidiable plataforma para presentar ante lo más granado de la industria, entre profesionales de los medios especializados, prescriptores de tendencias y compradores internacionales, sus novedades en moda femenina, para la próxima temporada Primavera/Verano de 2024. Unas propuestas que, siguiendo con el formato más tradicional de la pasarela parisina, terminarán por ver la luz a través de un total de dos modalidades distintas, entre las presentaciones físicas, y accesibles por invitación, y los desfiles de pasarela. Contando además para ambos casos como refuerzo y vía para una mayor difusión, un canal digital desde el que igualmente se terminarán por presentar cada una de las propuestas, tanto protagonistas de los desfiles como de las presentaciones, a través desde las respectivas plataformas de digitales de cada una de las casas de modas participantes, así como de la plataforma digital oficial de la París Fashion Week, desarrollada por la FHCM.

Con 108 participantes y 67 desfiles de pasarela

Empezando a desgranar las particularidades que traerá consigo el programa, y que ya se han empezado a desvelar con la presentación de este primer calendario provisional, a la espera de que desde la FHCM terminen por confirmar el programa definitivo, lo que se estima que no terminará por pasar hasta la semana del 11 de septiembre, del total de las casas participantes, actualmente se espera que sean un total de 41 firmas y casas de moda las que participen de la Semana de la Moda de París dando a conocer sus propuestas a través de un formato de presentación. Encargándose ya de completar el programa, hasta alcanzar ese total de 108 casas de moda participantes, un total de 67 firmas de moda que darán a conocer sus últimas colecciones, mediante la organización y celebración de un desfile de pasarela.

Unas presentaciones estas para las que, en línea con lo ya indicado, podrá hacerse uso de la plataforma oficial de la FHCM para conocer las colecciones a través del canal online, sin que por el momento en el calendario se haya hecho ningún hueco para ninguna presentación en exclusiva a través del medio digital. Una modalidad que parecía haber venido para instaurarse como una parte más de los programas oficiales de las distintas Semanas de la Moda, pero que habría quedado finalmente ya desterrada de las celebraciones de París Fashion Week, a diferencia de lo que muestran calendarios, igualmente provisionales, como el de la próxima edición de Milán Fashion Week.

Del debut de Paloma Wool a la consolidación de Paula Cánovas del Vas

Pasando a destacar ya los principales nombres que llegarán para dotar de un perfil propio a estas celebraciones, empezando por la modalidad de las presentaciones físicas, y con invitación, de entre esta lista de 41 nombres provisionales que conforman este apartado del calendario, encontramos los de casas de moda y diseñadores de la talla de Situationist, Benjamin Benmoyal, Caroline Hú, Lutz Huelle, Margaret Howell o Ungaro. Pudiendo a bien destacar la participación programada igualmente como parte de este mismo calendario de la francesa Lanvin, que hará uso de este formato de presentación para la presentación de la que se espera que será una colección de transición, a la espera del anuncio del nuevo director creativo que deberá tomar las riendas de la maison, buque insignia del holding internacional chino del lujo Lanvin Group, tras la salida, el pasado mes de abril de 2023, de Bruno Sialelli como director creativo de la firma de moda.

Igualmente, y representando a la creatividad que atesoran los diseñadores y las firmas de moda españolas, por primera vez va a debutar como parte del calendario de una Semana de la Moda de París la firma de moda barcelonesa Paloma Wool. Firma que consigue de este modo dotarse de una mayor huella internacional tras su participación en las últimas ediciones de la pasarela 080 Barcelona Fashion, y que compartirá en este caso protagonismo con la diseñadora murciana Paula Cánovas del Vas. Creativa que tras debutar dentro del calendario oficial de una Semana de la Moda de París para su edición de septiembre de 2022, pasa a tratar de consolidar su presencia en la pasarela participando por segunda ocasión como uno de los nombres propios del calendario, y de la mano de una firma de modas homónima con la que logró, primero, colarse entre los finalistas al premio LVMH Prize de 2022, y a continuación ser reconocida con el premio Vogue Fashion Fund 2022; el mayor premio que se concede a la moda en España, dotado con la concesión de un premio en efectivo de 100.000 euros.

Junto a estas presentaciones, igualmente cabe el señalar los debuts que van igualmente a protagonizar, presentando sus primeras colecciones de moda bajo el paraguas de una París Fashion Week, la diseñadora Caroline Hu, el diseñador australiano Christopher Esber y la firma de moda Quira. Casa fundada por la diseñadora italiana Veronica Leoni, que lograba destacarse como una de las últimas semifinalistas al premio LVMH Prize de 2023, y que buscará empezar a ganar una mayor presencia internacional con este primer debut en la pasarela parisina. Certamen de entre cuyas presentaciones, pero ya para el apartado de regresos, se incluirán como parte del programa los de la surcoreana Kiminite Kimhekim y el de la firma francesa Aigle, que regresará al programa oficial de la pasarela parisina para presentar su última propuesta de moda, creada por el trío creativo que se encuentra detrás de la casa Études. Un grupo formado por Aurélien Arbet, Jérémie Égry y José Lamali, quienes eran fichados en octubre de 2020 como los primeros responsables en situarse al frente del nuevo departamento creativo creado por Aigle.

Con el regreso de Mugler y el debut en París de Peter Do

Entrando ya en la parte más “vistosa” del calendario, de entre las 67 casas de moda y diseñadores que van a participar con la organización de un desfile en vivo de esta próxima edición de París Fashion Week, encontraremos nombres tan fieles y reconocidos de la pasarela como los de las casas de moda Christian Dior, Saint Laurent, Balmain, Givenchy, Loewe, Issey Miyake, Hermès, Comme des Garçons, Balenciaga, Valentino, Stella McCartney, Louis Vuitton o Chanel. Pudiendo igualmente destacar las participaciones de Schiaparelli, que presentará la segunda colección de la nueva línea de prêt-à-porter que presentaba, por primera vez, durante la pasada edición de febrero de París Fashion Week, o el de unas Victoria Beckham y Alexander McQueen que, al igual que ya ocurriese para esa misma edición de comienzos de año, se han decidido por seguir presentando sus nuevas propuestas de moda desde París, en detrimento de la Semana de la Moda de Londres.

Al margen no obstante de estas singularidades, y elevándose por encima de todas estas valoraciones como los principales platos fuertes con los que la próxima edición de París Fashion Week empieza a prometerse como una edición realmente única, nos encontramos con el regreso a una programación oficial de una Semana de la Moda de París de las casas de moda Carven, Maison Margiela y Mugler, que además de regresar al programa oficial de desfiles, lo hará dejando de lado el formato “See Now, Buy Now” por el que habían venido apostando hasta ahora. Un cambio de formato que se nos muestra como un reflejo del nuevo impulso que está recibiendo la marca por parte de los consumidores, y en lo que se entiende que será un esfuerzo de su dirección por tratar de entrar a competir con otras marcas de moda, tanto frente a los competidores, como muy especialmente para dentro de un canal mayorista donde el formato “See Now, Buy Now” venía imposibilitando destapar todo el potencial de la icónica casa de modas francesa.

Frente a estos regresos, destacan igualmente los debuts, saltando por primera vez desde la edición masculina a una edición de moda femenina de París Fashion Week, de las firmas de moda Casablanca y Kiko Kostadinov. Mientras que la diseñadora belga Marie Adam-Leenaerdt será la que se encargará de abrir precisamente el programa de desfiles, en lo que igualmente será su debut oficial dentro del calendario oficial de una París Fashion Week. Una nueva aventura en la que se embarca la diseñadora, en la que se verá acompañada por el debut igualmente en una París Fashion Week del diseñador holandés Duran Lantink, de la casa de moda italiana Marni, que aterriza en París como última parada de su circuito de “desfiles itinerantes”, y del estadounidense Peter Do. Diseñador de origen vietnamita residente en los Estados Unidos, que parece estar disfrutado de una particular edad dorada, tras sumar al buen desempeño que, al menos aparentemente, viene experimentando su casa de modas homónima —con la que participará en París Fashion Week—, su nombramiento como nuevo director creativo de Helmut Lang, y su fichaje por parte de Gap para el desarrollo de una colección cápsula exclusiva para Banana Republic, la marca “premium” del Grupo, que se espera que termine por ver la luz este próximo mes de octubre.