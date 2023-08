​La fiscalía admite a trámite una denuncia sobre la crueldad extrema en el torico de la cuerda de Chiva

Estos días prácticamente todos los artículos que estoy haciendo son respecto a constantes polémicas generadas por el oscuro mundo taurino.



En Alfafar se ha documentado terribles vídeos de la crueldad y el violento atropello a un menor de edad.

PACMA recientemente ha documentado el concurso de embaladores en Montserrat (Valencia) cuyos vídeos hablan solos.

Ahora, la fiscalía admite a trámite una denuncia por presunto maltrato animal durante el torico de la cuerda en Chiva.

El Partido Animalista PACMA ha asesorado legalmente a un grupo de ciudadanos para la interposición de una denuncia penal por presunto maltrato animal durante las festividades de “bous al carrer” en Chiva, Valencia. Según las pruebas documentadas, el toro utilizado para la actividad del “Torico de la Cuerda” habría sido sujetado repetidamente por el rabo, obteniendo aparentes lesiones, lo cual, además, estaría en contradicción con la normativa impuesta por el Ayuntamiento mediante bando. La denuncia ya ha sido admitida por la Fiscalía y se encuentra en proceso de investigación.

Los denunciantes alegan “inacción” por parte de las autoridades en el momento de los hechos; sin embargo, el propio Ayuntamiento de Chiva emitió un bando previo a la celebración de festejo por el que sancionaba con hasta 600.000 € a quien maltratase al animal, entre otras formas, sujetándole del rabo. Más allá de bloquear en redes sociales a la gente que no habla bien de ellos, nada me consta que el consistorio haya dado la cara ante una presunta ilegalidad.

LESIONES EN LOS ANIMALES

En las imágenes, que ya han sido difundidas en las redes sociales del Partido Animalista, se aprecia cómo el toro es repetidamente atosigado, mostrando un estado visible de estrés. En fotografías difundidas a posteriori, se observan numerosas heridas alrededor del rabo que podrían ser atribuibles al maltrato presuntamente infligido durante la celebración del acto.

Tanto el Partido Animalista como los ciudadanos denunciantes buscan la prohibición de estos festejos por el “maltrato animal inherente que conllevan”. “Esperamos una sanción ejemplarizante que no solo sirva para que aprendan los maltratadores, sino para que el próximo año busquen una alternativa de divertimento que no implique el uso de animales”, concluye la formación política.

ESTO ES UNA CONSECUENCIA DE SEGUIR PERMITIENDO ESPECTÁCULOS ANCLADOS EN UN PASADO VIOLENTO Y OSCURO

Que nadie se extrañe ni piense que esto es algo puntual, ya que los festejos taurinos, puedes comprobar en cualquiera de los pueblos que son extremadamente violentos y los participantes consumen bebidas alcohólicas y, por lo tanto, en todos los festejos taurinos hay accidentes que estamos asumiendo en la sanidad pública tras negarse al completo la mayoría de aseguradoras. El principal problema es toda la tortura a los animales que, normalmente, son después ejecutados.

Si bien no podemos obviar que la tauromaquia son mal, que nos perjudica a todos. Más allá del uso excesivo de la sanidad pública y las múltiples subvenciones que mantienen un negocio cruel y destinado a la ruina, estamos hablando de que no se protege a los menores de presencial violencia y además, se les hace participantes poniendo su integridad física en peligro como es públicamente conocido los múltiples accidentes que incumplen la ley de la Generalitat Valenciana, las recomendaciones del comité de Derechos del niño de la ONU que lleva desde 2018 exigiendo apartar a los menores de la violenta tauromaquia junto a psicólogos, psiquiatras y hasta el propio reglamento de festejos taurinos impide al menos, que participen.

De esto no se cumple absolutamente nada, ya que parece que la ley está de adorno y la infancia tampoco importa absolutamente nada ni a los progenitores ni a los taurinos ni a los políticos.

En los pueblos se suele juntar gente de toda la Comunidad Valenciana, pero normalmente, no hay afición taurina prácticamente en los pueblos y a los vecinos, esto no le supone más que molestias.

Ahora esperemos una condena ejemplar para todos los responsables de traspasar los límites en un espectáculo que más bien consiste en eso y debe abolirse como la gran injusticia que supone para los animales y todo lo que conlleva para las personas en normalizar la violencia.

Por eso, os pido que el 16 a las 18:00 acudáis a llenar Madrid en la manifestación misión abolición, cuyos detalles se están dando en las redes sociales de PACMA. Por otra parte, escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com si quieres hacer activismo en la plataforma antitaurina de Alfafar para liberar a las víctimas de sus verdugos.