​El Ranking Top100 Líderes reconoce a los directivos más innovadores en su gala anual

La gala anual del Ranking Top100 Líderes Innovadores que se celebrará el próximo día 21 de Septiembre en el edificio Metropol Parasol de Sevilla reunirá en la capital hispalense a destacados referentes del ámbito empresarial, emprendedor, académico y social del ámbito iberoamericano en una ceremonia de premiación que reconocerá a los cien líderes más destacados en el campo de la innovación. Todo ello, a través de diez categorías específicas: Directivos, Transformadores, Innovación Social, Educación, Ecosistema Startup, Emprendimiento, Latam, Mujeres Líderes, Comunicadores, Innovación Empresarial.



Han confirmado su presencia a la gala entre otras personalidades Pilar Manchón, responsable de inteligencia artificial de Google, Sergio Asbun CEO del Banco Económico SA, Patricia Pastor General Partner en Next Tier Ventures, Marta Dorao Presidenta de Inspiring Girls, Matías Fernández Presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, María Belén Mendé Vicepresidenta de la Universidad Siglo XXI, Miguel Henríque Otero Presidente del Diario el Nacional y ex Presidente del Grupo Diario de las Américas , el Presidente de la Fundación Save The Planet Pancho Campo, el Canciller de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador Carlos Ortega , la consejera empresarial experta en tecnología Silvia Leal, El Presidente del MiT Alumni Enterpreneurship Forum Spain Juan Latasa, el Vicepresidente de Big Ban Inversores Nacho Alonso , la líder del ecosistema startup Paloma Mas de Plug and Play Ventures, la influencer Sara Blanco o los afamados productores de la industria de Hollywood Beatriz y Lloyd Levin entre otros referentes innovadores.

Destacan de igual forma en esta edición los premios al reconocido empresario textil sevillano Álvaro Moreno o a la influencer Rocío Osorno así como la vocación emprendedora de la fundadora de la iniciativa South Summit María Benjumea.

Destacan de igual forma los premios especiales del jurado otorgados al municipio de Miranda de Ebro por el desarrollo innovador y de liderazgo empresarial puesto en marcha en su territorio y al joven inventor barcelonés David Aguilar, referente en la integración y ejemplo de superación personal y empresarial.

El Ranking Top100 Líderes Innovadores tiene como objeto el reconocimiento del talento innovador en todas sus esferas y la generación de un espacio de alianzas entre los líderes reconocidos anualmente con este galardón.

El Ranking Top100 Líderes es una iniciativa impulsada por el Grupo Red Business Market para el desarrollo empresarial, emprendedor e innovador. La red aglutina actualmente a más de 400 socios y tiene presencia en EEUU, América Latina y Europa, representando una de las mayores redes de innovación internacional. Cuenta de igual forma el Ranking Top100 Líderes Innovadores con la colaboración de la Asociación Internacional de Startups y el patrocinio principal de la Universidad Autónoma de Chile entre otras instituciones. Cuenta con la colaboración como aliados media partner del Diario Siglo XXI o el Diario Latinoamericano.