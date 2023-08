​Un «nómada» que ha llegado para quedarse

Esta reseña de la canción que ha escrito Joaquín Lourido, un gran poeta y escritor gallego con la música del compositor gibraltareño John Adam Mascarenhas y los arreglos de la poeta y escritora Teresa Mascarenhas bajo su misma producción, registrada como M.A.C. Studio Production.



Cuando hablamos con su escritor y le preguntamos sobre el tema de la composición me contesta: «Esta composición no va sobre una nómada cualquiera. Sino que después de hacer camino a nivel humano, lo conoce casi todo, menos su espacio vital, su espiritualidad y hace un recorrido a nivel interno para conocerse no sólo mejor así misma. Sino apreciar que en la vida no es sólo conocer desiertos, arenas, oasis, pueblos, costumbres e incluso diversas culturas. Ella va más allá de lo humano y prefiere hacer ese viaje interno para darse cuenta de que en realidad la base está en conocerse bien así misma y apreciar que de esa manera puede escoger y sentirse mejor como ser en la vida».

A la cuestión de que, a pesar de su larga carrera y sus muchos trabajos es la primera a la que se le pone música y se convierte en canción y me respondió: «La verdad que muy emocianado y cuando hable con John, le sugerí, que además de ser un homenaje a la música celta pero se incluyeran también instrumentos como la gaita, el acordeon. Una hermosa experiencia que queda reflejada en este himno a la esperanza».

Es un tema que ha llegado con vocación de éxito sedentaria y permanente. Me refiero a una canción, con guitarras españolas afiladas, percusiones que son protagonistas de gran parte de esa canción que combina magistralmente el ritmo enérgico que convierte esta canción en una joya de varios minutos.

Logra generar una atmósfera hipnótica y cercana al tono de balada; con ese toque cercano al misticismo religioso que nos embarga.

Guitarras y otros instrumentos de percusión saturados de efectos y de matices que generan una riqueza sonora excepcional, un verdadero viaje auditivo de emociones inusitadas y cantados con una voz hipnótica como es la del artista que le da la vida.

Un disco que merece ser escuchado para disfrutarlo en su plenitud. Una canción muy recomendable no sólo por su calidad incuestionable, sino por acercarnos a la una fusión magistral entre el fado, la música gallega y la muñeira, que habla de la esperanza.

Un canto lleno de esperanza, que como su propia letra canta «Para alguien tú existías …, mientras tu alma es dolor» que defiende la diversidad multicultural y el concepto del amor universal.

Un tema que ya es presente y futuro en la música más actual con toques de tradición.

Esta canción tendrá su lanzamiento el próximo 27 de agosto en el canal de Mo Anam Cara, a las 14:00 horas españolas, o también la pueden oír en este mismo día a las 21:00 horas en el canal de Espiral Lírica