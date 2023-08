La ola de calor dispara la factura de la luz un 61%

Las llegadas de las olas de calor hace imprescindible el uso de aire acondicionado que disparan el consumo de electricidad tanto en casa como en los lugares de trabajo y se refleja en una subida de hasta el 61% de la factura de la electricidad lo que preocupa a 4 de cada 5 familias españolas.



Un estudio realizado por Domos Planet, la primera tienda especializada 100% en la casa conectada, revela que el uso de tecnología inteligente en el hogar como enchufes inteligentes, sensores de presencia o controladores de aire acondicionado, permite ahorrar hasta un 28% en la factura de la luz durante los meses de verano.

Y es que no sólo en verano se puede ahorrar en consumo. Los datos del estudio de Domos Planet demuestran que también el hogar conectado permite a las familias ahorrar por encima del 27% en la factura de la calefacción a través de dispositivos inteligentes como los termostatos inteligentes, sensores y otra tecnología.

La gestión energética en el hogar se ha convertido en una prioridad y por este motivo el segmento de productos inteligentes ocupa la primera plaza en ventas entre los dispositivos para el hogar conectado. Según datos de Domos Planet, sólo en el último año crecieron un 12% las ventas destinadas a controlar con dispositivos inteligentes el consumo energético en el hogar.

Según los datos de Domos Planet, el segmento de hogar inteligente de dispositivos de control y gestión de la energía, como los termostatos y válvulas inteligentes, ascendió a un total de ventas de 70 millones de euros. Desde la compañía auguran un crecimiento promedio para los próximos 5 años del 12,7%.

En España cada día hay más hogares con climatización inteligente. Uno de los motivos de este creciente interés es precisamente el control del gasto y la gestión de la energía. Actualmente hay una penetración del 5% de los hogares y se espera llegar al 12% en el 2027. En países europeos próximos como Francia, la penetración actual es de un 8% y en Alemania es de un 15%.

Cada vez son más los usuarios que se deciden por invertir en el hogar conectado e inteligente para así poder utilizar la tecnología para evitar gastos innecesarios en el consumo energético. Ya sea en verano, por el consumo de aire acondicionado, o en invierno por la calefacción, la tecnología Smart Home, que se refiere a la automatización del hogar mediante sistemas inteligentes, ofrece soluciones eficientes para ahorrar energía y reducir el gasto energético (hasta un 28% según los datos de Domos Planet).

Tecnología para ahorrar

Hoy en día los dispositivos de control y gestión del aire acondicionado disponibles en el mercado permiten controlar, por un presupuesto medio de unos 100€, en remoto y desde cualquier smartphone, las principales marcas de equipos de aire acondicionado y conseguir un importante ahorro energético en el hogar durante la época de verano.

Según explican desde Domos Planet, existen 3 funcionalidades de dispositivos inteligentes más solicitados para el hogar que permiten ahorrar en la factura del consumo energético.

Optimización inteligente de la energía: Según explican los expertos de Domos Planet, disponer de un control inteligente del aire acondicionado permite evitar derroches innecesarios como por ejemplo la detección de una ventana o puerta abierta, o la puesta en marcha por geolocalización para evitar usos innecesarios cuando no se está en casa. Control remoto del Aire Acondicionado: Con los nuevos dispositivos de control inteligente se pueden gestionar todas las funciones de los equipos de aire acondicionado desde el smartphone desde fuera del hogar. También se pueden controlar a través de la voz sin mandos ni teléfonos con los altavoces y asistentes de Amazon Alexa, Google Home y Apple Home Kit, ya que son compatibles con las principales plataformas. Programar la climatización: A través de la aplicación de los dispositivos inteligentes de control del aire acondicionado, se puede programar que se encienda unas horas determinadas del día, dependiendo por ejemplo del coste de la energía, de la temperatura exterior, de la luz solar, etc; de manera que sin tener que estar pendiente de encender o apagar el equipo de aire acondicionado en directo o en remoto, se puede disfrutar del confort de una agradable temperatura pero ahorrando dinero. Como estos dispositivos son inteligentes, también se pueden combinar con sensores de temperatura, persianas automatizadas y otros dispositivos para poder crear múltiples combinaciones que ahorrarán energía y simplificarán la gestión del hogar.