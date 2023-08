Polina Berezina y Alba Bautista clasifican a los Juegos Olímpicos de París 2024

La segunda jornada del Campeonato del Mundo de gimnasia rítmica, que se está celebrando en Feria Valencia, certificó la clasificación de Polina Berezina y Alba Bautista para los Juegos Olímpicos de París 2024 tras completar los ejercicios de cinta y mazas. España volverá a contar con dos gimnastas individuales en una cita olímpica por primera vez desde el Sídney 2000.

Histórico. Valencia ha sido testigo de la doble clasificación olímpica protagonizada por las gimnastas individuales Polina Berezina y Alba Bautista. Tras completar los ejercicios de pelota y mazas, las deportistas representantes de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana han conseguido los ansiados billetes para los Juegos Olímpicos de París 2024. Algo que no ocurría desde Sídney 2000.

Polina Berezina firmó una brillante actuación consiguiendo una puntuación de 32.450 puntos en mazas -alcanzando la final- y 30.950 en cinta para lograr la sexta posición de la clasificación. En la final de mazas, Berezina consiguió la quinta plaza.



Alba Bautista, por su parte, sumó 28.700 en mazas y 26.800 en cinta logrando el puesto 16 tras un desenlace de infarto. Ambas gimnastas lograron clasificar al all around y sellaron su billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.



La gimnasia rítmica valenciana celebra por todo lo alto una jornada histórica en ‘su’ Mundial de la mano de dos gimnastas que crecieron en la Comunidad Valenciana y llenaron de emoción a un pabellón que se llenó hasta la bandera para verlas sobre el tapiz.

España volverá a tener doble representación individual en unos JJOO 24 años después

La delegación nacional española volverá a contar dos representantes en gimnasia rítmica en la modalidad individual por primera vez desde el Sídney 2000, cogiendo el testigo de Almudena Cid y Esther Domínguez, 24 años después.

Unos Juegos con acento valenciano

La clasificación olímpica de Polina Berezina y Alba Bautista se suma a la ya conseguida por las también valencianas Mireia Martínez y Patricia Pérez, integrantes del conjunto nacional, que logró su plaza para París en hace casi un año, en el pasado Campeonato del Mundo de Sofía, donde consiguieron la medalla de bronce, de la mano de su seleccionadora Alejandra Quereda.