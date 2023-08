Le Petite Marie sobre las tendencias en tobilleras para este verano

La llegada de las altas temperaturas supone una excusa ideal para sacar del armario a aquellos shorts, faldas, vestidos playeros y diversos accesorios relegados por el frío, pudiendo lucir outfits veraniegos acompañados de los mejores accesorios

Las tobilleras son algunas de las joyas que mayor protagonismo cobran durante esta estación debido a que le dan un toque único a cualquier look de verano. En este contexto, la joyería Le Petite Marie destaca con su nueva colección de piezas en diversos diseños y estilos.

Las últimas tendencias en tobilleras para lucir este verano Las pulseras de tobillo protagonizan los accesorios de esta época del año por la posibilidad que otorgan tanto de dar un toque desenfadado y casual a cualquier vestimenta playera como de poder combinarlas con tacones, sandalias o lucir descalza según cada ocasión.

A la hora de escoger estas joyas que irradian un aire relajado y refrescante existe una extensa gama de modelos, materiales y colores. Las tobilleras con colgantes son una de las piezas más solicitadas por las mujeres debido a que fusionan un estilo fresco y exquisito, con base en una infinidad de diseños alusivos al mar, al sol, la luna, las estrellas, círculos, bolitas pequeñas e iniciales, entre otros.

Las tobilleras con perlas resultan perfectas para cualquier ocasión porque resaltan todo tipo de outfit y destacan por la elegancia que imprimen a cada look; mientras que los accesorios con eslabones – ya sean de plata o bañados en oro – a pesar de parecer más sencillos, son ideales para brindar un toque único y casual a la vestimenta.

Las pulseras con brillantes blancos o de colores, en cambio, ayudan a configurar una apariencia más sofisticada y distinguida, con una pizca de frescura. Por último, las piezas con cuentas de colores confieren un aire desenfadado a cada combinación.

Esta clase de adornos no pasan desapercibidos porque permiten estilizar las piernas y realzar la forma del pie y del tobillo.

Un abanico de pulseras de tobillo para todos los gustos La joyería Le Petite Marie, en su tienda online, exhibe una colección de pulseras de tobillo para este verano con una enorme variedad de opciones adaptadas a los gustos, preferencias y posibilidades económicas de cada cliente.

En cuanto a las tobilleras con colgantes, la tobillera Elephant-Sun es una de las más destacadas Esta pieza cuenta con un diseño formado por dos cadenas adornadas con figuras de un elefante y un sol y está confeccionada con acero inoxidable quirúrgico de calidad.

Las tobilleras Nuka y Perly son dos de las piezas con perlas más representativas dado que están elaboradas con una cadena ajustable con finas y alargadas perlas blancas. Las de Eslabón Fino y Force destacan por sus finos nexos unidos con acero inoxidable. La tobillera con brillantes Brilliants, en cambio, luce por su triple cadena y el brillo de sus circonitas.

Ante tanta variedad, los clientes pueden encontrar la tobillera ideal para sus gustos y sus outfits a lucir este verano.