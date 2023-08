​Hispano Suiza ha participado por segunda vez en la Monterey Car Week celebrada del 14 al 20 de agosto en California

El Hispano Suiza Carmen Boulogne ha cerrado su participación en una nueva edición de la Monterey Car Week, en California (EEUU), en la que participan aficionados, coleccionistas y celebridades de distintos ámbitos.



La cita más destacada para Hispano Suiza ha sido en The Quail, “A Motorsports Gathering”, como sponsor del evento que este año cumplía su 20 aniversario y por el que han pasado cerca de 6.000 personas. En esta edición, la marca ha ampliado su presencia con más metros cuadrados y dos zonas claramente diferenciadas: el área de hospitalidad y la zona de exposición, por la que se han acercado personalidades como el expiloto Emerson Fittipaldi. Para Sergio Martínez Campos, CEO De Hispano Suiza “lo que hemos vivido en The Quail, y durante toda la semana, demuestra la pasión del mercado americano por nuestra marca. Esto nos anima a pensar desde ahora mismo en la Monterey Car Week de 2024”.



Otro de los momentos destacados tuvo lugar la noche del jueves 17 de agosto en el reconocido Pebble Beach Beach Club. Hispano Suiza ha patrocinado de nuevo la conferencia organizada por el Petersen Museum bajo el título “From Race to Road’” (De las carreras a la carretera) donde Joan Orús, R&D Advisor de Hispano Suiza, compartió escenario con Aloisa Ruf, de RUF Automobile; Patrick Long, piloto profesional y Marc OedeKoven, coleccionista y vicepresidente ejecutivo de Scan Logistics. Joan Orús destacó las sensaciones que transmite el Hispano Suiza Carmen y reconoció que su clásico preferido es el Hispano Suiza Xenia Dubonnet.

Hispano Suiza es una histórica marca de automóviles española propiedad de cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu. Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. fue fundada en Barcelona, en 1904, por Damián Mateu, con la ayuda del director técnico e ingeniero Marc Birkigt, también socio de la empresa.



Entre 1904 y 1946, Hispano Suiza fabricó más de 12.000 vehículos de lujo de grandes prestaciones y 50.000 motores de avión. Actualmente, con sede principal, centro técnico y planta de fabricación en Barcelona, encarna un espíritu que combina el orgullo de ser una marca española con un sólido legado familiar.

En 2019, la marca presentó el Hispano Suiza Carmen, su nuevo “Hypercar” cien por cien eléctrico, y un año más tarde, elevaría la apuesta con el Hispano Suiza Carmen Boulogne. En total suman 24 unidades exclusivas y limitadas.



En 2022, se ha entregado la primera unidad del Carmen Boulogne en Estados Unidos. Desde su fundación, cuatro generaciones de la familia Suqué Mateu han preservado la marca, aportando ímpetu y dinamismo para mantener su significativa herencia. Actualmente, Hispano Suiza se encuentra bajo el control de su presidente, Miguel Suqué Mateu, bisnieto del fundador de la marca.

La frase del empresario y escritor «Al igual que tu automóvil funciona con mayor suavidad y requiere menos energía para ir más rápido y más lejos cuando las ruedas están en perfecta alineación, te desempeñas mejor cuando tus pensamientos, sentimientos, emociones, metas y valores están equilibrados.»– Brian Tracy.