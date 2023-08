​Protesta en Alfafar contra las aberraciones taurinas

"Como vecino de Alfafar estoy totalmente en contra de los festejos taurinos que se celebran en mi pueblo y en el resto del país. No me entra en la cabeza que el ser humano disfrute maltratando a los animales, y que se consideren estos festejos como cultura, contribuyendo a los mismos con dotaciones económicas", comenta Òscar Villada, un vecino de Alfafar que apoyó la protesta que desde la plataforma antitaurina del pueblo hicimos ante el Ayuntamiento un año más.

Explica que todos estos festejos de sufrimiento animal, dependen de la política y deberían ponerse de acuerdo todos los partidos en decir NO al maltrato animal y no habría discusión electoral posible por captar el voto taurino.

A pesar de estar en pleno agosto, muchísimas personas nos juntamos el pasado sábado en la reivindicación frente al Ayuntamiento de Alfafar entre activistas, colectivos y partidos políticos. La plataforma antitaurina de Alfafar expresamos nuestro más absoluto rechazo al toro embolado, en cuerda y la cagada del manso que consiste en ganar dinero apostando donde defeca un animal a costa del suministro de laxante y las altas temperaturas del verano.

Para generar el mayor impacto posible, el acto consistía en que 3 personas aparecían en una performance delantera con caretas de toro y un cartel criticando cada persona a un partido político (PP, PSOE Y VOX).

También en la puesta en escena impactante, unas pantallas aportadas por el colectivo antiespecista València Animal Save, mostraban toda la crueldad de estos festejos a la vista de la gente.

Y el resto de personas, denunciaban la situación de los animales mediante pancartas y carteles ante el apoyo de vecin@s que en los bancos de la plaza del Ayuntamiento de Alfafar, permanecían y se les veía aplaudir durante nuestra acción.

De entrada podríamos preguntarnos por qué la tauromaquia está prohibida en casi todos los países del mundo.



ALFAFAR NO ES PARA NADA TAURINA



En Alfafar no hay tradición taurina, puesto que mucha gente que va a estos eventos ni siquiera es del pueblo y se juntan taurinos de toda la Comunidad Valenciana, siendo en su mayoría hombres que van sin camiseta para parecer más machotes.

M. Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar, volvió un año más a protestar junto a personas de su familia, incluidas 2 niñas.

"Estos festejos, además de ser crueles y despilfarrar el dinero público con la vulnerabilidad que hay en nuestro pueblo, también suponen un montón de molestias para el vecindario, puesto que incluso tengo que cambiar mi recorrido cuando voy a un sitio simplemente porque está esto por aquí" declara como vecina de toda la vida de este municipio perteneciente a Horta Sud.

Otras fuentes vecinales trasladan que estos eventos, más allá de que la gente goza de la angustia de un animal, provocan suciedad, peleas, problemas en el mobiliario urbano y todo tipo de polémica. "Con nuestros impuestos no queremos que se financie la barbarie", señalan.



LA CRUELDAD POR LA QUE PROTESTAMOS



A pesar de que el periódico "Aquí en Alfafar" subvencionado por la corporación municipal, permitió a la peña taurina de Alfafar decir todas las mentiras que quisieron de nosotr@s el año pasado, nuestra plataforma lucha pacíficamente por los animales y tiene un posicionamiento antiespecista.

Ese artículo se hizo el año pasado recogiendo declaraciones del vicepresidente de la Peña taurina diciendo incluso que los taurinos son los mayores defensores de los animales, pero el partido Animalista PACMA, grabó unos vídeos e imágenes terribles durante el festejo de ese mismo año que no dan precisamente la razón a la peña taurina.



Desde PACMA, aportan un video del año pasado mediante una infiltración en Alfafar demostrando el cruel proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.

"Soy vecina de Alfafar y he participado con las niñas un año más en la protesta para acabar con el maltrato animal. Ellas están plenamente concienciadas de que a los animales hay que respetarlos. No se entiende que a la infancia se le haga partícipe de estos espectáculos anacrónicos normalizándoles que es divertido abusar de un animal", comenta Desirée Serna, como vecina también del municipio, que tiene que soportar las molestias taurinas y el malestar de saber que en su pueblo están haciendo sufrir a un animal por diversión.

INFORMES VETERINARIOS CLARÍSIMOS Cualquier persona con empatía y sentido común, sabe que los animales sufren cuando son utilizados como diversión.



Esto lo corroboran los veterinarios y más en concreto, también más de 500 profesionales que forman parte de la asociación AVATMA.

Infiltraciones constantes de PACMA, Animanaturalis o de gente particular, han mostrado desde hace muchos años el lado más cruel y oscuro de estos festejos.

Daniela, con tan solo 11 años acabados de cumplir, es un ejemplo de empatía hacia los animales y del futuro que queremos para la infancia y adolescencia.

"Me gusta acudir a este tipo de actos para conseguir hacer que mucha más gente entienda que los animales sufren mucho en este tipo de eventos como son los toros en las fiestas de los pueblos. Me gustaría ayudar a que todo el mundo entienda que los animales son vida, que sufren mucho y tienen sentimientos y que maltratarlos por diversión o comida es cruel", explica ella misma.

Tanto ella como su hermano, son veganos por todos los animales, cuya filosofía ética de vida, no es privativa para nada y además de salvar de un infierno cada día a los animales en cualquiera de las industrias, es la solución real a otros problemas como hambre en el mundo, crisis climática o salud.

COMPORTAMIENTOS TAURINOS

Tampoco hay buena reacción de los taurinos a este tipo de protestas, puesto que como señala la periodista Ángeles Sanmiguel en un artículo de opinión del año pasado, una persona tiró un huevo y otra se cogía sus partes bajas, provocando a la gente que pacíficamente ejercemos nuestro derecho a manifestarnos libremente.





Este año, de nuevo, las autoridades ni estaban ni se les esperaba, a pesar de que esta vez sí que pedimos su presencia en la comunicación a la subdelegación del Gobierno tras amenazar los taurinos con venir a dar la nota.

Sin embargo, en estos mal llamados espectáculos, el despliegue policial es impresionante y si tienen que venir refuerzos de otros pueblos, pues vienen y ya está que total, nos sobra el dinero.

Como es habitual, voluntarias de Animanaturalis han vuelto a ser acosadas y amenazadas tras ser reconocidas mientras documentaban en Morella (Castellón) como un toro embolado se desplomaba en el concurso de emboladores.

"No queremos que grabes lo más ruin de la fiesta", se oye claramente en las grabaciones del colectivo.

CRÍTICA POLÍTICA DURANTE LA CONCENTRACIÓN

Nuestra plataforma no puede dejar pasar la crítica política, ya que si los políticos quieren, esto se acaba como pasó recientemente en Tavernes de la Valldigna o Sueca.



Sergi González, es el alcalde que en representación de Compromís, dejó de autorizar estos festejos señalando que la sociedad avanza, lo que mantiene la corporación municipal actual.

"Si es por la voluntad del actual Gobierno local, no habrá. El ayuntamiento, de hecho, no va a realizar ningún esfuerzo porque se organicen estos festejos taurinos, como así lo ha dejado claro el departamento de Urbanismo al emitir un informe desfavorable a su organización". Recordar que en ese pueblo casi se mata un niño hace unos años tras ser embestido por el toro.

Reprobamos públicamente a los políticos que, en Alfafar, son los máximos responsables de que unos festejos anacrónicos sigan existiendo.

El PP, desde la corporación municipal encabezada por Juan Ramón Adsuara, siempre ha mostrado su apoyo al lobby taurino y para garantizar que ponían la papeleta, todavía les dieron más dinero en el último pleno antes de las elecciones.

Vox no tenía concejales en Alfafar, pero ha obtenido 2 y más allá de sus faltas de respeto públicas en su día a mi persona, ya ha dejado claro que, como es de esperar en este partido, se defenderá la angustia de los animales bajo la bandera de España y su "patriotismo".

El PSOE, encabezado por Noelia García, se pone de perfil ante el sadismo contra los animales, el despilfarro de dinero público, la vulneración clarísima de derechos de la infancia o un montón de problemas a vecinos de Alfafar.

El largo discurso que la concejala pronunció durante el primer pleno, no se corresponde con la realidad, puesto que ni son progresistas ni cercanos.

Sin embargo, al acto acudieron representantes de Podemos Animalista, Compromís y PACMA.

EVENTOS ANACRÓNICOS QUE ESTÁN CONDENADOS A LA RUINA

La tauromaquia, tanto a nivel local como nacional, se mantiene de subvenciones incluso en las peores situaciones del país y haciendo un uso abusivo de la sanidad pública, en la que tras negarse las aseguradoras por la alta siniestralidad, atiende a personas alcoholizadas atropelladas por el toro por una imprudencia personal suya.



Mientras tanto, igual tú tienes que esperar años para un tratamiento.

Unas fiestas que son inseguras no solo para los participantes sino para todo el pueblo, ya que no sería la primera vez que se ha escapado un toro.

Por eso mismo, la tauromaquia no para de matar gente que si fuera por las personas que defendemos a los animales, seguirían vivas porque estos espectáculos, que no paran de cobrarse vidas, no existirían bajo ningún concepto.

El colmo es ver que no se protege tan siquiera la integridad física de los más pequeños, los cuales, cada año, sufren atropellos a pesar de la ilegalidad que supone estar dentro del recinto siendo menor de edad, lo que corrobora hasta el propio reglamento de festejos taurinos. Taurinos, instituciones y progenitores lo permiten con total impunidad, ya que la infancia parece importar lo mismo que el animal torturado.

Por si tenemos poco con usar el dinero del contribuyente para maltratar animales, también se utiliza para cubrir las imprudencias personales de unas personas que deciden exponerse a una cruel actividad de máximo riesgo, riesgo que conocen perfectamente.

Una sanitaria era clara al final de la concentración:"Me niego completamente a que la sanidad pública se vea saturada por personas que se ponen delante de un toro a maltratarlo".

ESPECISMO: UNA DE LAS PEORES INJUSTICIAS

Dénia Animal Save y València Animal Save pertenecen al mismo movimiento internacional que promueve el veganismo y rechaza el especismo, la discriminación por especie.



Ambos colectivos participaron en Alfafar y ambos, tienen un acto el próximo fin de semana, como explicaremos al final del artículo.

Laura Sánchez, de Dénia Animal Save, explicaba durante el micrófono abierto que la gente joven cada vez rechaza más estos espectáculos al darse cuenta del maltrato que conllevan.

"Repudiamos todo maltrato animal. Entre ellos la tauromaquia en todas sus prácticas retrógradas y Sádicas. La gente joven, sobre todo, viven en un mundo tecnológico que no incluye estas bárbaras tradiciones. La sociedad no puede evolucionar hacia un futuro empático y armonioso mientras contribuya en fiestas donde la tortura y muerte de un animal se la llama cultura y tradición" declara al participar tras la pancarta de su colectivo.

Una encuesta realizada hace unos años, confirma las palabras de la activista señalando que el 84% de los jóvenes, entre 16 y 24 años, se sienten "poco" o "nada" orgullosos de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural.

Según el Ministerio de Cultura, solo el 8% de la población ha asistido a algún espectáculo taurino entre 2018 y 2019.

Jose Ferrer, uno de los coordinadores de València Animal Save, también realizó declaraciones para este artículo: "Consideramos necesario protestar contra la mal llamada fiesta taurina. Es una tradición que no tiene sentido, un evento totalmente anacrónico, cruel y destinado a satisfacer el ansia de violencia de una parte muy pequeña de la población", señala.

"Aunque luchamos contra todo tipo de explotación animal y nos enfocamos en los animales considerados de granja y de consumo, creemos que acabar con la tauromaquia es una de las puntas de lanza para avanzar hacia una sociedad más justa y respetuosa con los animales, ya que no podremos eliminar las violencias más sutiles y arraigadas en la vida diaria si no eliminamos primero algo tan evidente, tan terrible y sangriento como la tauromaquia" concluye.En este artículo, intento dar todo lujo de detalles respecto a lo que engloba la tauromaquia, puesto que mi intención, es que la persona que lee pueda contar con todo tipo de pruebas y testimonios.



LA INFANCIA ES OTRA VÍCTIMA MÁS DE LA TAUROMAQUIA

Niñas y niños que no entienden nada, van a un espectáculo completamente violento en el que el objetivo, es hacer todo el daño posible a un animal, destrozando la empatía que desde pequeños tienen. En muchas ocasiones, ya hemos visto que tampoco tienen problema en ponerles en peligro de muerte, como pasó por poner un ejemplo de tantos, en Náquera.



Allí hubo una sanción administrativa por niños de 8 y 10 años poniéndose delante de un toro a ponerle el fuego, lo que, para mí, es completamente insuficiente, una mera sanción y se goza de total impunidad para incumplir la ley o poner en peligro a los más vulnerables.

El comité de derechos del niño de la ONU, junto a varios psiquiatras, llevan desde 2018 insistiendo al estado español en la importancia de apartar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental.

El propio reglamento de festejos taurinos impide la participación de menores y el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, es bien claro: «Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor».



Las denuncias administrativas que se han puesto en este aspecto, se quedan en papel mojado, pero si hacemos caso a esto, los menores no podrían acudir en toda la Comunidad Valenciana a ver la tortura animal que se junta con atropellos a personas presenciados en edades muy tempranas.

Paralelamente, la concentración que hicimos en Alfafar contó con gran participación de la infancia, lo que da esperanza para unos futuros valores que rechacen la crueldad hacia los animales y a cambio, los protejan como seres sintientes que son.

Eva Meseguer se desplazó junto a más personas desde Alicante a Alfafar para defender a los animales junto a su hija de 9 años.

"Nos desplazamos al estar completamente en contra de estos espectáculos crueles cuyo dolor, satisface a personas. En pueblos alicantinos como Agost, han recuperado estos festejos violentos. Me enorgullece que mi hija de 9 años piense como yo y quiera acompañarme a las protestas, puesto que los más pequeños, son el futuro. Si se les lleva a espectáculos crueles, se les normaliza la violencia y, por lo tanto, serán violentos en un futuro" explica Eva.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, recoge en su preámbulo que la protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales.

EL PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS PARTICIPANTES

En este aspecto, reproduzco textualmente el punto de vista de María Ibáñez fullana, una psicóloga que participó en la protesta con su perro Mauro y vegana, al igual que su hija Azahar y su hijo Roger, ambos de seis años.



Reproduzco textualmente su testimonio:

Es una cuestión interesante conocer quienes son las personas que disfrutan con el sufrimiento de un animal porque no son psicópatas ni enfermas mentales.

Están entre nosotr@s; son nuestro panadero, sobrino o profesor.

Por lo que se ve en las imágenes, las personas que se ponen a atacar al toro son, generalmente, hombres de 15 a 45 años.

¿Qué razones pueden empujar a este comportamiento tan violento?

Cómo todo en la vida, son diversas.

En primer lugar, lo relacionaría con el concepto de masculinidad arcaico: ser un hombre, de lucirse ante la novia, sentirse un macho, sentirse poderoso, sentirse invencible. Cómo decía uno de ellos: "la adrenalina que he tenido corriendo ante un toro en pocos lugares lo he vivido".

Otro factor que incide en el maltrato animal es la continuación lógica del especismo. Quiero decir, si desde la niñez, utilizamos los animales para satisfacer las necesidades de la humanidad en cualquier vertiente, es lógico que también se permita hacerles cualquier cosa porque se entiende que el animal nos pertenece.

Los animales en el mundo actual "son" comida, cuidadores, rescatistas, divertimento, objetos de estudio, de experimentación, terapeutas, acompañantes...

En esta línea de cosificación de los animales es complicado saber la diferencia ética entre lo correcto o el incorrecto en el ámbito de como tratar un animal. La línea es muy fina.

Otro factor, que los promotores de estos espectáculos conocen, es la edad de las personas que acuden estos actos. Al ser menor edad, es más probable que cree vínculos afectivos emocionales positivos y no racionales con los espectáculos de maltrato de un animal. Por eso, hay tanta permisividad con la entrada de niñ@s creando cursos y talleres de caza, de torear...

Otro mecanismo psicológico que funciona para equilibrar la sensación corporal de malestar ante el hecho de estar maltratando un animal y considerarse buena persona; es decir, la disonancia cognitiva, es tener creencias como que el animal no sufre, l@s animalistas comen animales, el espectáculo es la eterna lucha entre el hombre y el animal... y todos otros conjuntos de creencias que le permiten estirar la cola de un toro y no sentirse una mala persona..

Tampoco tenemos que olvidar el papel que juega el alcohol.

El alcohol es un tóxico que desinhibe, que cambia la conducta de muchas personas y sin esa sustancia mucha gente no actuaría como lo hace delante de los toros.

Por lo tanto, es una realidad multifactorial; y, para poder superar esta lacra, tenemos que ir a la raíz del problema.

LA PSIQUIATRÍA TAMBIÉN CONFIRMA LAS PALABRAS

Por otra parte, en el ensayo "Las semillas de la violencia" del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos, se lee: “Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos, en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento.



LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE SE OPONEN EN ALFAFAR

Como he dicho antes, Podemos Animalista, Compromís y PACMA estuvieron en la concentración frente al Ayuntamiento de Alfafar.

Inmaculada Dorado, ha sido hasta ahora concejala por Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alfafar y tras la pasada protesta de abril se expresaba de esta forma: "Como siempre, estamos en contra de estos festejos inútiles y antiguos que solo causan malestar y molestias, tanto a los animales como a las personas y deberían acabarse. Por otro lado, son pagados con dinero público".

La concejala se opuso en el último pleno de la legislatura a la modificación presupuestaria de 2.000.000 millones de euros, criticando el aumento del gasto en comunicación y otros temas como las nuevas subvenciones a los taurinos.

También se opuso Amalia Esquerdo, concejala actualmente en el ayuntamiento de Alfafar, por Compromís.

La concejala, explica que independientemente de que haya gente en su partido que pueda tener un posicionamiento diferente, Compromís Alfafar tiene claro que no va a apoyar ningún maltrato animal.

"Estuvimos apoyando a la plataforma antitaurina de Alfafar en rechazo a estos festejos violentos y anacrónicos que, además de no aportar nada a nivel cultural, provocan múltiples molestias en nuestros vecinos" afirma la concejala.

En cuanto a las subvenciones, afirma que tienen claro que no debería darse ninguna ayuda directa o indirecta para unos espectáculos que no se entienden por el sufrimiento animal que implican. "El partido popular aprobó más subvenciones en el último pleno a 2 entidades organizadoras de estos actos, estando en plena campaña electoral".

Finaliza indicando que su partido ha estado presentando mociones en el ayuntamiento para dificultar y llegar a prohibir estos "festejos", pero siendo rechazado por el PP y el PSOE, a lo que añade que es imposible proteger a la infancia de estos espectáculos mientras sigan existiendo.

PACMA SE SUMA A LA PETICIÓN DE ACABAR CON LOS FESTEJOS TAURINOS

"PACMA empezó hace 20 años llamándose partido antitaurino, con el tiempo, pasó a denominarse Partido Animalista Contra el Maltrato Animal para incluir a todas las especies.



Actualmente, PACMA se denomina Partido Animalista con el Medio Ambiente porque entendemos que los animales, el medio ambiente y las personas deben respetarse, cuidarse y vivir en armonía según su naturaleza" explica Irene Mora Pérez, voluntaria en PACMA Valencia que participó tras la pancarta del colectivo.



"Por eso, PACMA condena cualquier tipo de maltrato, especialmente el de los animales que no tienen voz propia ni medio alguno de defensa, sin olvidar el bienestar y protección del medio ambiente y el ser humano, lo cual NO ES INCOMPATIBLE, SINO IMPRESCINDIBLE; por compasión, por justicia, por empatía, o incluso, egoístamente, por pura necesidad.

Por ello, pedimos a tod@s l@s amantes y defensor@s de los animales, estén en la asociación o partido político que estén, que luchen por esos objetivos, concienciando a sus propios compañeros, e incidiendo de modo especial en la educación de los jóvenes en la compasión y la empatía.

Por todo ello, PACMA seguirá luchando como lleva haciendo 20 años por la abolición de cualquier tipo de maltrato animal. En esta ocasión nos hemos unido a la Plataforma antitaurina de Alfafar para apoyar su reivindicación, que es la nuestra", zanja.

Respecto a las grabaciones que el partido Animalista hizo el año pasado en los festejos de Alfafar, son demoledoras y el vídeo que se volvió a compartir este año, tiene miles de reproducciones y comentarios negativos hacia el pueblo de Alfafar, cuando la imagen real del pueblo, para nada se corresponde con esas imágenes y vídeos porque Alfafar en su gran mayoría, rechaza estos espectáculos como hemos comprobado durante años dando folletos y preguntando por el pueblo.

"La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos", apunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: "en las imágenes que obtuvimos en Alfafar, lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés".



PRÓXIMAS ACCIONES

Como decía antes, este fin de semana vuelve a haber activismo por los animales.



El domingo a las 18:00, Dénia Animal Save organiza un año más en Jávea la manifestación contra los lamentables "Bous a la mar" en el paseo marítimo (Carrer casetes 25). Desde el colectivo, cada año se movilizan en pueblos como Dénia donde este mal llamado espectáculo, acabó con un toro ahogado, por lo que es muy necesario acudir a pedir el fin de estos festejos anacrónicos y subvencionados.

Sigue las redes sociales "Dénia Animal Save".

València Animal Save organiza el próximo sábado a las 18:30 una concienciación en la plaza de la Virgen de Valencia, mostrando mediante pantallas y carteles la única realidad que conlleva utilizar a los animales en cualquiera de las formas, mientras otras personas, informarán a la ciudadanía de cómo llevar una vida compasiva con los animales coincidiendo con que un día después, se celebra la jornada mundial por el fin del especismo.

"La lucha antiespecista trata de hacer ver que todos los animales son (¡somos!) sujetos de derechos, derechos que se deben reconocer y proteger. Hacemos activismo porque creemos que los animales no humanos merecen nuestro respeto y que tenemos la oportunidad de concienciar y educar a la sociedad sobre ello.

Y por eso realizaremos la próxima acción de concienciación animal el sábado que viene, día 26, en el centro de Valencia. Es una acción de pedagogía y está abierta a toda persona vegana o vegetariana en transición que quiera ayudar a los animales. ¡Os esperamos!", zanja Jose Ferrer, uno de los coordinadores del colectivo que hemos entrevistado anteriormente.



Para participar en este acto, escribe a las redes sociales "València Animal Save".Por último, el partido Animalista PACMA, convoca como cada año la manifestación multitudinaria en Madrid bajo el lema "Misión Abolición" que este 16 de septiembre, se va a enfocar principalmente a los toros embolados, pero evidentemente, pidiendo la abolición de los festejos taurinos en todas sus formas basadas en la tortura animal.

Todos los detalles de esta gran manifestación, se pueden seguir en las redes sociales de PACMA.



CONCLUSIONES: LA TAUROMAQUIA NO TRAE MÁS QUE PROBLEMAS

Hemos aportado todo tipo de detalles del perfil psicológico de las personas participantes, crueldad animal, subvenciones, desprotección a la infancia, ilegalidades, frialdad política y molestias constantes a vecin@s.



Es por ello que lo lógico sería avanzar como sociedad y que la tauromaquia pase a ser parte de las cloacas de la historia, un mal recuerdo negro de nuestro país.

Lo mismo pasa con el especismo, ahí sí que tienes tú el poder de salvar cada día vacas, peces, cerdos y todo tipo de animales mediante la compasión y con la conciencia de lo que se financia.

Ya he explicado antes que hoy en día las alternativas han avanzado mucho y no son nada privativas, salvando con ello animales y el planeta, evitando injusticias como el hambre en el mundo o problemas de salud.

Espero que participes en las futuras acciones de los colectivos que acabo de mencionar y te unas también a nuestra plataforma mediante el correo defensaanimal2023@gmail.com o el WhatsApp 691093886.

Y concluyo reproduciendo lo que la periodista defensora de los animales, Ángeles Sanmiguel citaba en el artículo que nos hizo el año pasado respecto a nuestra protesta de Alfafar. Dolors Marsans i Comas (editora barcelonesa de la publicación “Pregón en Defensa de los Animales”), declara: “Esperamos que en un futuro, no muy lejano, la vergüenza solo sea para aquellos que maltratan y torturan a los animales”.