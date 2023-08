Atos es reconocida como el líder en el 2023 de servicios y soluciones de mainframe

La consultora destaca el liderazgo de Atos en tres categorías y la muestra como un actor emergente en la modernización de servicios mainframe Atos anuncia su reconocimiento por el 2023 Information Services Group (ISG) Provider Lens™ como líder en servicios y soluciones mainframe en Europa por segundo año consecutivo, confirmando así la posición de Atos en el mercado europeo y su capacidad para ofrecer proyectos de modernización complejos y full-scale a los clientes. El informe destaca el liderazgo de Atos en tres categorías -Mainframe Application Modernization and Transformation Services, Mainframe as a Service y Mainframe Operations- y su clasificación como actor emergente en la modernización de servicios mainframe.

ISG destaca los servicios completos de Atos, su larga reputación y sus capacidades de transformación clave para ofrecer con éxito un Mainframe-as-a-Service (MFaaS) y operaciones fiables, así como proyectos de modernización de mainframe large-scale, combinando metodologías, herramientas y una amplia red de partners. El informe ensalza las sólidas operaciones globales de mainframe y sus servicios altamente innovadores, combinados con la oferta MFaaS de la compañía para reducir el coste total de propiedad de los clientes y apoyar sus necesidades de alojamiento optimizado y flexible de aplicaciones mainframe en la nube como camino hacia la modernización.

Como figura emergente en este tipo de servicios, Atos es reconocida por su fuerte presencia en el mercado de desarrollo de aplicaciones, su continua expansión en el mercado de modernización de mainframes, su conjunto de herramientas integradas y sus capacidades de pruebas aceleradas, así como por sus sólidas asociaciones locales y globales.

ISG destaca los 45 años de experiencia de Atos en mainframe y su capacidad para abordar todo el alcance de los programas de modernización con contratos plurianuales que incluyen una cláusula de compromiso sobre el ahorro para el cliente.

"El informe de ISG Mainframes - Services and Solutions para Europa 2023 confirma que Atos está en una posición única para ayudar a las organizaciones a aprovechar todo el potencial del mundo híbrido, permitiéndoles innovar en el uso de mainframes. Atos combina las eficiencias de las plataformas mainframe y los servicios gestionados con la migración acelerada a tecnologías cloud en una infraestructura TI híbrida", afirma Laurent Barbet, Director de Operaciones de Tech Foundations y Responsable de Cloud Híbrida e Infraestructura de Atos

"Atos ofrece a los clientes servicios completos basados en una larga tradición y una amplia red de partners. Metodologías probadas, herramientas automatizadas y habilitadas para IA, así como capacidades de pruebas aceleradas permiten a Atos entregar con éxito proyectos mainframe large-scale, optimizando los modelos operativos de negocio dentro de una estrategia de nube híbrida que impulsa la eficiencia de costes, aumenta la productividad y crea oportunidades para la innovación", dijo Oliver Nickels, autor principal, ISG.

Para descargar una copia del informe, se puede hacer clic en este enlace.