​La empresa española necesita crecer un 50% en IT en 7 años para alcanzar el objetivo de la UE

La empresa española necesita experimentar un notable crecimiento en los próximos siete años para alcanzar el objetivo de la Unión Europea en cuanto a digitalización. El objetivo de los 27 es alcanzar el 75% de media de empresas que usen Inteligencia Artificial, Big Data o Cloud en la eurozona. Por el momento, los últimos datos españoles sitúan el cómputo en una media del 19,3% de empresas que utilizan alguna de estas tres tecnologías.



Según el análisis realizado por la tecnológica española Pandora FMS, el Cloud es el que más extendido está entre las compañías sin importar tanto su tamaño. “Es el que más tiempo lleva en las estructuras IT de las empresas y es normal que es el que esté más avanzado”, explica Sancho Lerena, CEO de la compañía de gestión IT y seguridad. El porcentaje, según datos publicados por el Ministerio en diversos informes y analizados por la compañía, es del 32% de media.

Muy por debajo están las cifras más recientes tanto de Big Data como de Inteligencia Artificial. En el primer caso, la media es del 14% en el último año. Aquí cabe destacar un crecimiento del 3% respecto a la anterior revisión realizada, por lo que el ritmo de desarrollo es positivo. En lo que se refiere a la Inteligencia Artificial, las cifras han crecido del 8% al 12% más reciente según las estimaciones oficiales, por lo que también hay una buena tendencia. La gran duda es si para llegar al 75% de media entre todas o, al menos, a una cifra que ayude a ello en términos europeos.

“La Inteligencia Artificial es la tecnología que más protagonismo se está llevando. Pero hay mucho que avanzar, sobre todo porque la mayoría de los empresarios o no tienen plantilla capaz de utilizarla o dudan de si recuperarán la inversión inicial a realizar”, subraya el experto. Además, otra de las problemáticas es que todas estas tres tecnologías van más o menos relacionadas. “El Big Data es muy útil, pero necesitas una plataforma para almacenar esos datos y una tecnología como la IA para sacarle el máximo provecho a tal cantidad de información”.

Además, los expertos destacan la necesidad de expandir este proceso de digitalización a todos los sectores. Especialmente teniendo en cuenta que son el sector TIC, el de Comunicaciones y el del alojamiento el que va más adelantado. Los tres están por encima de los 60 puntos de valoración en digitalización (sobre los 100 posibles), mientras que la media española se queda por debajo de los 50.

Los sectores que más usan la IA son el TIC (más del 40%), las Comunicaciones, las actividades científicas, la alimentación y textil y el sector de la construcción. En este último caso llama la atención, pues suele ser uno de los menos avanzados en digitalización. En el Big Data se repite el dominio del sector TIC (más del 35%), según el Ontsi, también seguido de Comunicaciones, pero con la novedad del transporte y almacenamiento y la energía y agua.

El reto que tiene tanto España como Europa es el de construir una sociedad digital donde prime la gestión y compartición de datos. Un monitoreo de cada sector que permitirá exprimir al máximo los beneficios y potenciar la eficacia de cada servicio. Tal será el desarrollo que habrá un 530% más de datos recopilados en apenas un par de años, existiendo según los objetivos europeos un 65% de población con conocimientos básicos en competencias digitales. España, según los últimos datos del DESI, está en la séptima posición de Sociedad y Economía Digital en clara tendencia ascendente.