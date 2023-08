Ecuador: victoria para los pueblos indígenas no contactados al bloquearse la extracción de petróleo en un referéndum histórico

En un referéndum histórico, el pueblo de Ecuador votó a favor de bloquear la extracción de petróleo en el territorio de pueblos indígenas no contactados en el Parque Nacional del Yasuní.

Leonidas Iza, presidente de la organización nacional indígena de Ecuador CONAIE, dijo ayer: “El pueblo ecuatoriano, sensibilizado con la vida, solidariamente con nuestros hermanos y hermanas en aislamiento voluntario Tagaeri, Taromenane y Dugakaeri, dijo Sí al Yasuní en esta consulta popular este 20 de agosto. Hemos salvado su territorio, su vida, su soberanía alimentaria, sus medicinas en la selva sagrada del Yasuní”, y añadió: “En este pedacito de territorio en el corazón de la Amazonía, y para el mundo, podemos encontrar las soluciones a los problemas que más aquejan a la humanidad. La ciencia determinó que los territorios mejor cuidados para luchar contra el cambio climático son los territorios de los pueblos indígenas. Por eso, invitamos a la comunidad internacional a ayudar solidariamente y sensibilizadamente a cuidar los territorios que equilibran la vida de la madre naturaleza, que salva a las especies pero también a la especie humana.”

Julio Cusurichi Palacios, integrante del consejo directivo y responsable del programa PIACI de AIDESEP dijo: "Es extremadamente importante proteger el territorio tradicional de los pueblos indígenas en aislamiento que comparten territorio en Ecuador, en el Parque Nacional Yasuní, y en Perú, en la Reserva Indígena solicitada Napo Tigre, para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, salud, integridad y territorio, en cumplimiento a los marcos normativos internacionales que los gobiernos deben implementar. En el caso de Perú, se han reconocido a cinco pueblos indígenas en aislamiento de manera oficial por el Estado peruano en el área de la Reserva Indígena solicitada Napo Tigre. Estos pueblos son pueblos transfronterizos, que viven y ocupan territorio en ambos lados de la frontera entre el Perú y Ecuador en las cuencas de los ríos Napo, Curaray, Tigre y sus afluentes; y han vivido en los territorios ancestrales durante cientos de años, inclusive antes de la conformación de los Estados y no reconocen las fronteras o límites artificiales de los países."

Survival International lucha a nivel global por la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados de todo el mundo. Sarah Shenker, directora de la campaña de Survival por los pueblos indígenas no contactados, dijo hoy: “Esta es una gran victoria para el movimiento indígena de Ecuador y para la campaña global por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no contactados. Los tagaeri, dugakaeri y taromenane no contactados han visto sus tierras invadidas durante años, primero por misioneros evangélicos, luego por compañías petroleras. Ahora, por fin, tienen de nuevo la esperanza de vivir en paz. Esperamos que esto genere un mayor reconocimiento de que los pueblos no contactados deben tener sus territorios protegidos para poder sobrevivir y prosperar. Entre otras cosas, sabemos que sus territorios son la mejor barrera contra la deforestación, particularmente en la selva amazónica. Los pueblos indígenas no contactados son nuestros contemporáneos, una parte vital de la diversidad de la humanidad y los guardianes de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra”.

En Perú, organizaciones indígenas luchan desde hace más de 20 años para crear y proteger la reserva indígena Napo-Tigre para pueblos indígenas no contactados, adyacente a Yasuní. Actualmente, la empresa de petróleo y gas Perenco está explotando petróleo en Napo-Tigre.