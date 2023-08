​Ganadores de los Oscar piden al Príncipe Guillermo que promueva los alimentos vegetales en el Premio Earthshot

Tres ganadores del Oscar se encuentran entre las celebridades que han escrito al Príncipe Guillermo y a los miembros del consejo del Premio Earthshot instándoles incluir una nueva categoría que recompense las innovaciones de alimentos 100% vegetarianos (veganos) por su papel en la protección del planeta.

Emma Thompson, Olivia Colman y Mark Rylance se han unido a Sharon Osbourne, Benjamin Zephaniah, Deorah Meaden, James Moore, Gemma Whelan, Marco Antonio Regil y el creador de contenido Enrique Alex no sólo para solicitar a Earthshot que incluya una nueva categoría vegetal en sus premios de 2024, sino también para ofrecer el millón de libras esterlinas al fondo de premios para esa categoría. El premio será donado por la ONG internacional Generación Vegana.

En la actualidad hay cinco categorías del Premio Earthshot: proteger y restaurar la naturaleza; limpiar nuestro aire; revivir nuestros océanos; construir un mundo sin residuos, y arreglar nuestro clima. "Sin embargo, dice la carta, estos cinco Earthshots se quedan cortos respecto a lo que es imprescindible y necesario para preservar nuestro planeta. Pasan por alto un reto que tenemos que abordar. Si no lo hacemos, no podremos luchar eficazmente contra el cambio climático, restaurar la naturaleza, limpiar nuestro aire, revivir nuestros océanos, eliminar los residuos o alcanzar nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Ese desafío es: avanzar hacia un sistema alimentario basado en las plantas".

El Premio Earthshot fue fundado por el príncipe Guillermo del Reino Unido en 2021 y otorga un millón de libras esterlinas a los ganadores de cada categoría medioambiental. Hasta la fecha, Earthshot ha pasado por alto el papel de la ganadería en las múltiples crisis medioambientales a las que nos enfrentamos.

La ganadería es una de las principales causas de deforestación, destrucción de hábitats, pérdida de vida salvaje, extinción de especies, desperdicio del agua dulce, uso del suelo, del clima, contaminación del agua y del aire. Reconociendo la gravedad del impacto de esta industria en el planeta, Sir David Attenborough, miembro del consejo del Premio Earthshot, también ha pedido al público: "Debemos cambiar nuestra alimentación. El planeta no puede soportar miles de millones de consumidores de carne".

Naomi Hallum, directora general de Generación Vegana, afirma: "Admiramos el trabajo del Premio Earthshot, ya que en GenV trabajamos exactamente por los mismos objetivos. Sin embargo, parece haber un punto ciego cuando se trata de la ganadería y su devastador impacto en la tierra, el aire, las aguas y el clima. Por eso pedimos al consejo del Premio Earthshot que introduzca esta esencial sexta categoría para 2024; estaríamos encantadas de donar el millón de libras de premio al ganador."

En España, Notpla, cofundada por Rodrigo García, fue la ganadora de la edición de 2022 en la categoría "Vida libre de residuos" gracias a sus envases comestibles que suponen toda una revolución en la lucha contra el plástico.

La lista completa de firmantes de la carta al Príncipe Guillermo y a Earthshot son: los actores y actrices Emma Thompson (Nanny McPhee, Harry Potter, Good Luck to You, Leo Grande), Olivia Colman (The Crown, Broadchurch, The Favourite), Alicia Silverstone (Clueless, Batman & Robin, The Perpetrator), Mark Rylance (Wolf Hall, Dunkirk, Don't Look Up), Gemma Whelan (Game of Thrones, Killing Eve) y James Moore (Emmerdale); la estrella televisiva Marco Antonio Regil; el escritor, periodista y activista medioambiental George Monbiot; el poeta y locutor Benjamin Zephaniah; y el activista y creador de contenido Enrique Alex.