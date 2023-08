Súmate contra els "Bous al carrer" frente al Ayuntamiento de Alfafar

"Como vecina de Alfafar no me representan estos espectáculos basados en la crueldad y en el nulo respeto por los animales rechazando completamente que mientras hay gente que no tiene cubiertas las necesidades básicas del día a día, se siga derrochando dinero en hacer sufrir a un animal", comenta M. Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar que acudirá un año más a la protesta que la plataforma antitaurina de Alfafar volvemos a hacer el próximo sábado a las 18:30 frente al ayuntamiento del pueblo en rechazo a las fiestas anacrónicas que utilizan a los animales para divertirse una minoría a costa del calvario de un animal.

En el caso de Alfafar, mostramos nuestro firme rechazo al toro en cuerda, embolado o la cagada del manso.

"Es increíble que se sigan permitiendo festejos basados en el sufrimiento y angustia de un animal indefenso cuando todas las encuestas dejan clarísimo el rechazo que hay a la tauromaquia, la cual acaba subsistiendo de subvenciones millonarias según datos oficiales", he afirmado en una nota de prensa a los medios de comunicación.

LA INFANCIA ES OTRA VÍCTIMA MÁS DE LA TAUROMAQUIA

Desde sus inicios, la plataforma antitaurina de Alfafar hemos mostrado una firme preocupación por la presencia y participación de menores en estos «festejos» amparándonos en el comité de derechos del niño de la ONU que lleva desde 2018 pidiendo al estado español alejar a los menores de la violencia de la tauromaquia por su estabilidad emocional y mental junto a varios psiquiatras.

El artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no puede ser más claro: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

"Hasta el propio reglamento de festejos taurinos impide la participación de menores y vemos que nadie lo hace cumplir a la vista de que constantemente hay accidentes implicando incluso a niños muy pequeños, lo que más allá de enseñarles unos nulos valores, vemos peligrar su integridad física sin que nadie haga nada como ya está sucediendo de nuevo durante este verano", señalo en el comunicado de prensa.

ALGUNOS PUEBLOS PASAN DE ESTOS FESTEJOS VIOLENTOS Pueblos como Tavernes de la Valldigna a través del alcalde Sergi González, dejaron de autorizar estos festejos hace un tiempo y tras la solicitud de la peña taurina han sido claros en la corporación municipal actual.

"Si es por la voluntad del actual Gobierno local, no habrá. El ayuntamiento, de hecho, no va a realizar ningún esfuerzo para que se organicen estos festejos taurinos, como así lo ha dejado claro el departamento de Urbanismo al emitir un informe desfavorable a su organización", explican.

Los taurinos intentan intimidar a las instituciones amenazando con acciones legales a todo el que deje de autorizar los festejos taurinos, indicando que es ilegal hacerlo. Los hechos no les dan precisamente la razón, ya que en Paiporta se dejaron de autorizar y el juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia dio la razón al Ayuntamiento a pesar de que ahora la alcaldesa «socialista» Maribel Albalat, haya hecho retroceder a Paiporta incluso incumpliendo el pacto de gobierno durante el último año de la pasada legislatura.

Está clarísimo que la sociedad rechaza la tortura disfrazada de tradición, pero tenemos que demostrarlo llenando el Ayuntamiento de Alfafar el próximo sábado, ya que estar en contra y no hacer nada, no tiene tanta diferencia con estar a favor. Realmente, en los festejos taurinos de Alfafar mucha gente ni siquiera es del pueblo, ya que vemos algo de personas al ser los taurinos de toda la Comunidad Valenciana, al igual que cuando son en Picassent, Moncada o cualquiera de los pueblos.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS TAURINOS DEJA TODO CLARO

El comportamiento de los taurinos y la aceptación a que la gente pueda manifestarse libremente, tampoco lo llevan muy bien.

"Durante el acto alguien lanzaría un huevo a las personas reunidas y un joven, con saña, se cogía los testículos con ambas manos cara al encuentro", aparece en un artículo de opinión de la periodista Ángeles Sanmiguel el año pasado, siendo presenciado in situ tras acudir a coger testimonios de la protesta.

También, cuando recientemente unos taurinos en Morella (Castellón) acosaban y coaccionaban a unas voluntarias de Animanaturalis para que no grabaran lo que en sus propias palabras era "lo más ruin de la fiesta" tras un accidente que los taurinos provocaron en el toro cayendo desplomado.

“Hemos estado presentes durante años para ser testigos de estas tradiciones crueles en los pueblos y tener evidencias del maltrato y sufrimiento de los animales. Sin embargo, nunca nos podremos acostumbrar al acoso y agresión con que se nos amenaza en algunos de estos espectáculos”, explica AidaGascón, directora de Animanaturalis en España, uno de los colectivos adheridos a la protesta de Alfafar.

NOS POSICIONAMOS COMO ANTIESPECISTAS

Nuestra plataforma tiene un posicionamiento antiespecista, ya que el especismo es la discriminación por especie. Independientemente de lo que haga cada persona participante, desde la organización sí que practicamos el veganismo como filosofía ética de vida que no excluye a ninguna especie.

Es la única forma de respetar a todos los animales, el medio ambiente, solucionar el problema del hambre en el mundo y problemas de salud, siendo un posicionamiento nada privativo al contrario de lo que nos quieren hacer creer (dicho sea de paso para que los lectores conozcan que es muy fácil ampliar su compasión).

SUBVENCIONES Y POLÍTICOS QUE NO AVANZAN

Desde la plataforma antitaurina de Alfafar también rechazamos absolutamente el coste de dinero público que, tanto a nivel local como nacional, conllevan los festejos taurinos sospechando que las subvenciones directas que el alcalde Juan Ramón Adsuara (PP) dio en el último pleno antes de las elecciones a la peña taurina y al bou en corda, eran para garantizarse el voto.

El PP desde la corporación municipal siempre ha mostrado su apoyo a estos espectáculos anacrónicos que dejan a Alfafar en muy mal lugar con el apoyo de Vox y su falso patriotismo respecto a que la tauromaquia sea una tradición española que nos represente de verdad, ya que los hechos y el sentido común, no le dan precisamente la razón a la formación de Abascal.

También consideramos cobarde la postura del PSOE, encabezado por Noelia García, ya que llamándose progresistas, se ponen de perfil ante algo tan sencillo como el respeto animal, el dinero público o los derechos de la infancia, pese al largo discurso que dio en el primer pleno lleno de palabras, pero vacío de contenido real en cuanto a que ni es un partido cercano ni hace las políticas que dice. De hecho, el presidente del Gobierno sabemos de sobra que es del PSOE y no ha hecho nada por desproteger la tauromaquia ni ningún maltrato animal (entre muchas otras cosas, como la enmienda para excluir a los perros mal llamados de caza).

Ante la alta siniestralidad de estos festejos, se acordó que la sanidad pública asumiría todos los accidentes por imprudencia que no quieren asumir las aseguradoras. Vecinos del municipio nos trasladan que dichos festejos perjudican su vida normal y que temen incluso que se llegue a escapar un toro como ha pasado en otros pueblos, rechazando la suciedad, peleas y problemas en el mobiliario urbano que traen estos «espectáculos» en los que mayoritariamente aparecen hombres "muy machotes" sin camiseta gozando de la angustia de su víctima y consumiendo especialmente bebidas alcohólicas.

Dichas molestias también han sido confirmadas por partidos políticos de la oposición. Inmaculada Dorado hizo declaraciones tras la última protesta antitaurina en la que aún era concejala en el Ayuntamiento de Alfafar por Unidas Podemos:

"Como siempre, estamos en contra de estos festejos inútiles y antiguos que solamente causan malestar y molestias, tanto a los animales como a laspersonas, y deberían acabarse. Por otro lado, son pagados con dinero público, con 11.500 euros".

Amalia Esquerdo, concejala actualmente en el Ayuntamiento de Alfafar por Compromís, se expresaba en términos similares durante la última concentración:

"Estuvimos apoyando a la plataforma antitaurina de Alfafar en rechazo a estos festejos violentos y anacrónicos que, además de no aportar nada a nivel cultural, provocan múltiples molestias en nuestros vecinos. El partido popular aprobó más subvenciones en el último pleno a 2 entidades organizadoras de estos actos, que ya eran 9.000 € de gastos directos sin contar los indirectos", explicaba.

Respecto a la infancia, la concejala tiene claro que es imposible proteger a las niñas y niños de estos espectáculos mientras sigan existiendo y desde su partido ha estado presentando mociones para dificultar y llegar a prohibir estos festejos.

"PP Y PSOE votan en contra de este tipo de mociones", declara Amalia, que volverá a apoyar el acto un año más, llegando a reconocer que en algunos pocos lugares su partido puede tener un posicionamiento diferente, pero que Compromís Alfafar lo tiene clarísimo.

FESTEJOS CRUELES Y ANACRÓNICOS DOCUMENTADOS POR PACMA

En un vídeo grabado por el partido Animalista PACMA el año pasado en los festejos de Alfafar, se mostró el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.

"La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos", apunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: "en las imágenes que obtuvimos en Alfafar, lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés".

PACMA desde hace años ha estado documentando estos festejos para hacer llegar a la sociedad el verdadero rostro de la tauromaquia. Un vídeo también muy impactante fue grabado el año pasado en Museros en el que se oía los gritos de angustia del toro. «Impresiona ver a un animal de semejante tamaño sollozando de miedo», afirmaban.

En las imágenes se aprecia cómo, según sale de su recinto, es recibido por varias decenas de hombres que, gritando, rápidamente lo rodean e incluso se abalanzan sobre él para anclarlo al poste en el que se le colocarán los dispositivos en los cuernos que posteriormente serán prendidos. "Una situación que los bovinos experimentan con mucha sensibilidad y que les supone una verdadera tortura, según informes veterinarios que han documentado eventos similares", señalan desde PACMA (partido Animalista con el medio ambiente).

EVENTOS ANCLADOS EN EL PASADO

Ahora, parece ser que incluso se quiere devolver a Valencia estos festejos de máxima agresividad tras la entrada de María José Catalá (PP) al Ayuntamiento. En resumen, unos espectáculos anclados en un pasado muy oscuro que apoya una minoría muy pequeña de la sociedad, siendo un calvario para los animales que normalmente son asesinados posteriormente en privado.

Tener que hablar del sufrimiento del toro es demasiado absurdo, ya quelas personas con sentido común saben el pánico y angustia que supone, pero pueden pasarse igualmente por la web de AVATMA que reúne a más de 500 veterinarios y cuya asociación lucha por abolir la tauromaquia en cualquiera de sus formas teniendo informes claros sobre los espectáculos anacrónicos que tratamos en este artículo y el sufrimiento que provocan en los animales.

A todo esto se suma la desprotección y exposición a la infancia frente a la violencia, incluso poniéndoles en peligro de muerte, como hemos visto durante todo el verano pasado y ya estamos viendo este. Incluso en la peor de las situaciones, para la tauromaquia siempre ha habido millones de euros por encima de las necesidades reales de la sociedad e incluso mientras mucha gente traslada que tiene que esperar muchísimo para una cita, la sanidad pública se sigue colapsando de personas imprudentes y en su mayoría alcoholizadas que son atropelladas por el toro.

Por los animales, la infancia, el dinero público y por el funcionamiento normal del pueblo, hay que estar sin falta este sábado 19 de agosto a las 18:30 frente al Ayuntamiento deAlfafar, luchando por los que no pueden defenderse. Es el momento de unir a toda la gente de los pueblos que está en contra de espectáculos anacrónicos y demostrar este sábado que la sociedad no está a favor del maltrato a los animales.

Para recibir las pautas referentes al buen funcionamiento del acto y activismo Pacífico, deberás escribirme un correo electrónico a defensaanimal2023@gmail.com o un WhatsApp en 691093886.