La Gala Starlite 2023 cumplió objetivos y con sorpresas

Un año más, la llamada solidaria de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán convocó anoche en Marbella la XIV edición de la Gala Starlite, movidos por el afán de contribuir al desarrollo de oportunidades reales para quienes más lo necesitan.



Multitud de estrellas se reunieron en la emblemática Cantera de Nagüeles para apoyar y dar voz a diferentes causas, así como reconocer la labor solidaria de destacadas personalidades. En esta decimocuarta edición, convertida para la ocasión en el Olimpo de los Deseos Cumplidos, han brillado todos los invitados, artistas, presentadores y galardonados, con un firme compromiso y amor inquebrantable por los demás.

Los anfitriones, líderes de esta iniciativa solidaria, así como los dos presentadores de honor -la supermodelo y embajadora de Starlite, Valeria Mazza, y el cómico Carlos Latre- convirtieron la noche en una velada exquisita en la que las sorpresas, la ilusión, la música, la solidaridad y la diversión se dieron a partes iguales.



PREMIADOS GALA STARLITE 2023

Además del objetivo recaudatorio, que permite materializar los numerosos proyectos solidarios respaldados por la Fundación Starlite y la Fundación Lágrimas y Favores, de Antonio Banderas, la Gala Starlite 2023 destacó y reconoció la labor y el compromiso social de generosas personalidades.

Entre los homenajeados de esta XIV edición se encontraba el artista Luis Fonsi, reconocido por su profundo compromiso social a través de su propia fundación, la "Luis Fonsi Foundation". Mediante esta entidad, se dedica a fomentar una vida digna y un futuro prometedor para niños y jóvenes. Además de su impacto a nivel internacional, Luis Fonsi demuestra su dedicación a su país natal, Puerto Rico, al proporcionar nuevas oportunidades mediante la educación y la construcción de infraestructuras. Su trayectoria ejemplifica la generosidad y el altruismo en acción.

El reconocido actor Miguel Ángel Silvestre fue también reconocido con el premio Starlite Gala 2023 por su compromiso en causas benéficas y su participación en diversas causas sociales. Su trabajo incluye su contribución a "Save the Children" en áreas de desarrollo en Senegal, su apoyo a la Fundación Borja Sánchez para ayudar a niños con lesiones cerebrales, y su iniciativa "Aplausos Devueltos". Su dedicación personal demuestra su capacidad y voluntad para ayudar a los demás.

El artista Domingo Zapata fue galardonado por su papel como embajador de la Fundación Scholas Ocurrentes, una organización secular fundada por el Papa Francisco. A través del arte, busca mejorar la educación de niños con recursos limitados. Además, ha participado activamente en campañas para recaudar fondos en colaboración con organizaciones como Unicef y el proyecto solidario Mission Blue x Kimoa. Su compromiso contribuye a una transformación educativa que promueve la tolerancia, el respeto y la paz.

Otra figura reconocida que recibió anoche el galardón fue la cantante Rosana, quien muestra su compromiso solidario a través de la música. Realiza conciertos y versiones de canciones populares con fines benéficos. Destacó con el maratón #12horasmássinmiedorosana, donde estableció un récord mundial en Instagram Live y recaudó fondos para el Plan Cruz Roja Responde, enfrentando así los efectos del COVID-19. Sus múltiples acciones solidarias la convierten en un ejemplo de humanidad y dedicación.

La reconocida top model Esther Cañadas también fue premiada por su destacada labor en la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación infantil y el empoderamiento femenino. Su compromiso radica en garantizar que aquellos menos privilegiados accedan a oportunidades, especialmente en la India.

Los trofeos de los premiados fueron realizados por Cosentino, la firma espanÞola liìder mundial en superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el disenÞo. Precisamente, una de sus marcas maìs conocidas, Silestone, fue la que protagonizó los galardones de este anÞo, aunando sostenibilidad, disenÞo y belleza.



INVITADOS DE EXCEPCIÓN

El mágico enclave de la Cantera, convertido para la ocasión en el Olimpo de los Dioses y los Deseos Cumplidos, recibió a destacados invitados en esta gran cita solidaria. Rostros conocidos como Victoria Federica de Marichalar y Borbón, Carmen Lomana, Paula Echevarría y Miguel Torres, María Casado, Águeda López, Cayetana Guillén Cuervo, Jordi Mollà, Santiago Segura, Lucas Vidal, Alejandra Prat, Ana Antic, Víctor Puerto y Noelia Margotón, Jaime y Marta Martínez-Bordiú, Finito de Córdoba y Arancha del Sol, Mónica Hoyos, Rosario Mohedano o Agustín Bravo, entre otros, no quisieron perderse esta gran noche de solidaridad e ilusión bajo las estrellas.

A la velada se sumaron además asistentes internacionales como Nicole Kimpel, y figuras tan icónicas y queridas en Marbella como Gunilla von Bismarck o el príncipe Hubertus von Hohenlohe. La lista de invitados internacionales continuó con la presencia de amigos de Starlite procedentes de diversos países, como los argentinos Carla Pereyra, Alejandro Gravier, y Óscar Martínez yMarina Borensztein, la danesa Brigitte Nielsen, la top venezolana Michelle Roxana, la actriz mexicana Elsa Ortiz, o la exmodelo americana, Christina Estrada.



ACTUACIONES ÚNICAS

Como ya es habitual, la Gala Starlite acogió durante la velada grandes actuaciones musicales, que este año protagonizaron destacadísimos artistas internacionales como el puertorriqueño Luis Fonsi o el oscarizado Christopher Cross, así como el cantaor Kiki Morente, Juan Peña o Julio Iglesias JR, que homenajeó a su padre cantando un medley de sus grandes éxitos.





UNA SUBASTA ‘CON MUCHO ARTE’

Un año más, la emocionante subasta mantuvo viva la llama de la ilusión en esta edición tan especial, en la que destacaron grandes momentos y espectaculares piezas vinculadas al mundo de las artes en sus diversas manifestaciones, como la pintura, la música, la escultura, e incluso, el cine. El artista internacional y reconocido Domingo Zapata, uno de los tres únicos artistas vivos que expone en el Louvre, contribuyó con la donación de "Panda In Love", que pintó en exclusiva para Starlite. “Panda in love” es el resultado de un proceso creativo del artista, que continúa exponiendo por todo el mundo con un éxito imparable.

También el multifacético artista Jordi Mollà donó su obra "Flores", un bodegón a todo color de su serie “Flower Power” inspirado en Marbella. Además, el escultor y artista malagueño Javier Calleja, consolidado como una de las figuras más interesantes del arte contemporáneo a nivel global, ofreció para la subasta su escultura "No art here”, finalmente adquirida por el propio Antonio Banderas. Es fruto de su famosa serie de 250 unidades, que compraron inmediatamente coleccionistas de todo el mundo. El artista donó al evento la primera prueba que hizo de la misma, una pieza única que jamás había salido al mercado y que formaba parte de su colección personal.

Los asistentes pudieron optar por otras piezas únicas, como el cajón y la guitarra de MR Guitarras, firmado por artistas del festival. Se trata de la segunda marca más antigua de Luthiers de guitarras españolas, cuyas piezas son consideradas en sí una obra de arte. También las chaquetas originales que llevaron Tom Cruise en Misión Imposible, y Daniel Craig en la película 007, que fue subastada por Santiago Segura. La gran anécdota de la noche, cuando Paula Echevarría y Victoria Federica subastaron sus respectivos vestidos, uno de Rosa Clará y otro de Andrew Pocrid.