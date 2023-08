¿Están a salvo tus fotografías de la inteligencia artificial?

En un mundo cada vez más conectado, el acto de compartir fotografías en plataformas digitales se ha vuelto tan común que a menudo pasamos por alto las consecuencias que esto puede acarrear.



Desde la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España recalcan que la creciente presencia de la Inteligencia Artificial nos hace enfrentarnos a un nuevo paradigma, en el que nuestras imágenes pueden ser recopiladas y utilizadas para entrenar algoritmos de IA.

Todo el que tiene Instagram lleva un fotógrafo dentro, y nos encanta hacer y compartir nuestras fotografías, pero al hacerlo, no somos conscientes de que perdemos el control sobre ellas. ¿Cómo afecta la IA a nuestras fotografías? ¿Qué riesgos supone? ¿Sabes qué hace la IA con las fotos que compartes?

Aprovechando el Día Mundial de la Fotografía, la Asociación quiere sensibilizar sobre la importancia de comprender los riesgos de que la IA se apropie de nuestras fotografías, especialmente ante el constante avance de una tecnología que no sólo es capaz de generar y modificar imágenes, sino que también elimina cualquier marca de agua de una fotografía.

Ahora más que nunca, tanto si eres profesional como si no, piénsalo dos veces antes de compartir cualquier fotografía y considera si estás cómodo con que se pueda exponer más allá de tu círculo personal.

Subir fotos a las redes puede ser una experiencia gratificante, pero debes ser consciente de los riesgos y tomar medidas para preservar tu privacidad en una era dominada por la IA.