Argelia envía una señal de apaciguamiento a Marruecos tras el golpe en Níger

El golpe de Estado en Níger y sus posibles consecuencias han repercutido en toda la región y en los países vecinos. Mientras la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) prepara una nueva sesión extraordinaria para abordar la situación en la nación, los estados colindantes con Níger temen que la inestabilidad se expanda dentro de su propio territorio.

Es por ello que en Argelia, país que comparte casi 1.000 kilómetros de frontera con Níger, están especialmente “preocupados” por el levantamiento militar en la nación saheliana y sus posibles efectos a nivel regional. Por este motivo, ningún alto cargo argelino ha acudido a la universidad del verano que líderes del Frente Polisario organizan en Boumerdès. “Los argelinos tuvieron que cancelar, en el último momento la presencia de altos funcionarios en este acto”, señala al medio Yabiladi una fuente saharaui que, además, asegura que Argel busca enviar una señal de “apaciguamiento” hacia Marruecos tras el golpe en Níger.

En 2009, el Comité Argelino de Solidaridad con el Pueblo Saharaui inauguró este centro educativo de verano en Boumerdès para directivos del Polisario. Todos los años este encuentro está protagonizado por una fuerte presencia de altos cargos argelinos. Sin embargo, esta edición -que se celebra hasta el 14 de agosto- no ha contado con representantes del poder central de Argel durante la sesión inaugural.

En 2019, Argelia envió al presidente de la Cámara Baja del Parlamento, el islamista Slimane Chenine, para representar a Argel en el encuentro. El año anterior, en 2018, lo hizo el exsecretario general del FLN (Frente de Liberación Nacional), Djamel Ould-Abbès, aunque esta edición estuvo marcada por las divisiones en la cúpula del estado, entre defensores y detractores del proyecto de quinto mandato del expresidente Abdelaziz Bouteflika, tal y como recuerda Yabiladi. Igualmente, en años anteriores, han participado ministros y líderes de partidos políticos argelinos.



La decisión de no enviar ningún alto cargo al evento se produce después de unas recientes declaraciones en medios locales del presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, en las que asegura que “Argelia nunca usará la fuerza contra sus vecinos, sean cuales sean las condiciones”.

Desde Marruecos también han tendido la mano a Argelia en varias ocasiones, a pesar de no mantener relaciones diplomáticas después de que este último las suspendiese en agosto de 2021. Durante el reciente discurso del rey Mohamed VI con motivo de la Fiesta del Trono, el monarca marroquí ofreció un diálogo sincero y cordial para superar las diferencias, expresando su deseo por “el retorno a la normalidad y la reapertura de las fronteras entre dos países vecinos y dos pueblos hermanos”.

Como cada año, Mohamed VI ha pedido un acercamiento con Argelia, a pesar de la tensión entre ambos países. Asimismo, ha querido lanzar un mensaje de paz a su vecino, asegurando que ni Argelia, ni sus líderes ni su pueblo “tendrán nunca que temer la maldad de Marruecos”. “Les confirmamos también todo el valor que damos a los lazos de afecto y amistad, a los intercambios e interacciones entre nuestros dos pueblos”, añadió el monarca.