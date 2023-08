Ranking protegido: ¿cómo funciona la fórmula que baraja Rafa Nadal para volver a las pistas?

A estas alturas, nadie duda de que Rafael Nadal es uno de los tenistas más grandes de la historia. De hecho, es indiscutible que es el mejor jugador que ha pisado nunca una pista de tierra batida. Sin embargo, también resulta evidente que las lesiones han marcado su carrera deportiva sobremanera.



Eso sí, ninguna de ellas ha sido tan grave como la última sufrida en el psoas ilíaco, la cual le obligó a perderse la edición de 2023 de Roland Garros y el resto de la temporada. Ahora bien, la idea del manacorí es regresar a las pistas la temporada que viene para despedirse del tenis como una leyenda se merece: compitiendo.

Durante la rueda de prensa en la que anunció la noticia, afirmó que pensaba acogerse al “ranking protegido” de la ATP. Pero ¿qué es exactamente y cómo funciona? Esto es lo que aquí se va a analizar exactamente.



El ranking protegido de la ATP, una medida justa ante lesiones de larga duración

El ranking protegido es una norma establecida por la ATP con el propósito de proteger a los tenistas lesionados de larga duración. Especialmente, cuando forman parte del top 100 en el momento de sufrir el problema. El único requisito es pasar más de 6 meses fuera de las pistas.

En concreto, lo que hace la ATP es una media con los puntos que el jugador posee en los tres meses posteriores a producirse dicha lesión. La de Rafael Nadal se produjo tras el Open de Australia, en el que solo consiguió 45 puntos.



Si Rafa Nadal no se acogiese a esta fórmula, regresaría el año que viene con solo 45 puntos (los conseguidos en el Open de Australia, que es el primer Grand Slam del Año. Esto le situaría más allá del top 600 de la ATP.

Ningún jugador con una clasificación ATP de este tipo tiene posibilidad alguna de jugar un Grand Slam salvo que reciba una “wild card” o invitación por parte del torneo. Esta es otra posibilidad de la que hablaremos más adelante.

En cambio, si Rafael Nadal se acoge al ranking protegido, podría no perder siquiera su posición como cabeza de serie, lo que mejoraría los pronósticos para apostar a su favor. Hay que recordar que este honor lo ostentan los 16 primeros clasificados del ranking ATP en el momento de elaborar el cuadro del torneo.



Las wild cards, otra buena alternativa



En caso de que Rafael Nadal no quisiese acogerse al ranking protegido, seguiría teniendo en su mano la posibilidad de disputar los torneos más importantes del circuito. En este momento de su carrera, es impensable que un Grand Slam o Master 1000 no lo quiera tener en el cuadro.

Este tipo de torneos siempre se reservan algunas wild cards con el propósito de invitar a participar a tenistas locales o jugadores lesionados que han salido de las posiciones de honor del ranking ATP. Así que, siempre que la salud se lo permita, el tenista balear tendrá la posibilidad el año que viene de ganar su 15º Roland Garros.