Darek MacPherson, magister en Criminal Compliance de la casa de estudios de la Universidad Castilla-La Mancha UCLM y para toda la Unión Europea y América Latina. Es sinónimo de fijación de un compromiso empresarial para el cumplimiento de las medidas corporativas, en la efectiva aplicación del Compliance Penal Darek MacPherson M. La Ley 20.393 obliga a todas las empresas a tener un Modelo de Prevención de Delitos. Macpherson Global, se prepara para impulsar en Chile, que el Compliance ensanche la responsabilidad penal de personas jurídicas, tanto en el área de empresas públicas o privadas, y se haga efectiva su aplicación en materia penal como sí sucede en Europa, Reino Unido y los Estados Unidos. Darek MacPherson es discípulo del señor Adán Nieto el aclamado catedrático de la UCLM, vicepresidente de la sección española de la Asociación internacional de Derecho penal y miembro de su comité científico internacional.

¿Quién es Darek MacPherson?

Darek MacPherson es experto magister en Compliance de la UCLM y actual miembro de la World Association Compliance internacional. Egresado en Derecho en Chile y Diplomado en Finanzas de la premiada Universidad Católica de Chile.

Nacido en Chile y educado en el mundo, es un hombre de fuerte carácter, inteligente, buena presencia, con 47 años, inteligente y altamente preparado en el mundo bursátil y amplitud de negocios, investigación y criminalidad, creativo e innovador, irradia esa motivación con disciplina y fuerza. Sus actividades sobresalientes van desde su antigua faceta musical, su amplio conocimiento en riesgo crediticio de la Banca Internacional, el mundo empresarial y actualmente enfocado hace muchos años en el Compliance, un diseño de medidas destinadas a precaver o impedir acontecimientos que vulneren el orden jurídico. Es discípulo del señor Adán Nieto el aclamado catedrático de la UCLM, vicepresidente de la sección española de la Asociación internacional de Derecho penal y miembro de su Comité científico internacional.

Recibe de sus padres una educación ejemplar. Sus padres son su inspiración, su padre un gran empresario del área frutícola, entre otros giros, y su madre toda la vida ligada al área textil. Lo incluyeron al mundo del trabajo y manejo de activos desde que tenía 11 años, llegando MacPherson a trabajar por cuenta propia desde los 11 años en sus propios negocios y nunca más paró de realizarlos en cada país que vivía. Su primera cercanía con la música también la obtuvo desde el colegio en donde le enseñaron a tocar piano y componer música, por lo cual asiste a conciertos de Claudio Arrau, el pianista chileno mundialmente conocido por sus alabadas interpretaciones con un repertorio que iba desde la música barroca hasta obras de música contemporánea.

El mercado de las inversiones inmobiliarias es su pasión, la bolsa de valores y los negocios de exportación e importación. Así como su pasado artístico exitoso por Centro América y México, en donde aún escribe canciones para otros artistas. MacPherson va cerrando etapas y abriendo caminos con su capacidad de adaptarse a los cambios y la búsqueda de soluciones eficaces como lo plantea hace bastantes años en su calidad de experto en temas de Compliance, consagrado en Chile en Ley N° 20.393 que consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas, respecto del catálogo de delitos que dicho cuerpo legal señala. Así como el conocimiento de todas Las Leyes de la materia de cada país, del cual Darek MacPherson recibe su cualificación bajo la educación del señor Adán Nieto y la Doctora en derecho, Beatriz García Moreno de la galana. España - Unión Europea.

Darek MacPherson, es un hombre de mundo y posee un equipo internacional erudito, y prepara una gran propuesta en materia de Compliance, para que este sea una real aplicación sancionatoria que busca estimular lo que la doctrina denomina el Public Compliance, compatible con las exigencias de transparencia y elaboración de marcos institucionales, concordantes con la ética pública, pero que este se aplique realmente como sucede en Europa y Estados Unidos.

MacPherson es sinónimo de "fijación de un compromiso empresarial para el cumplimiento de las medidas corporativas".

Formación profesional de Darek MacPherson

En Europa, estados Unidos y gran parte de América Latina, Darek MacPherson es certificado como Magíster en Compliance, cuya función principal es independiente a la jurídica, es un departamento independiente que identifica, asesora, advierte, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, pérdida económica y daño reputacional derivados del incumplimiento de leyes, reglamentos, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. (Perseguir el delito de cuello blanco, terrorismo, asociaciones ilícitas, lavado de activos, entre muchas otras áreas de investigación y análisis).

MacPherson, es pupilo del señor Adán Nieto, el prestigioso catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien, a su vez, es vicepresidente de la sección española de la Asociación internacional de Derecho penal y miembro de su comité científico internacional. siente gran admiración y reconocimiento de poder haber recibido tal nivel de enseñanza, y también de la mano de Beatriz García Moreno de la galana "Doctora en Derecho Penal". También coordinadora del mismo máster en cumplimiento penal y del gobierno corporativo.

Darek MacPherson también es miembro certificado de la World Association Compliance, experto en análisis crediticio Bancario, músico y actualmente escritor de investigación y derecho comparado de las plataformas Vlex, Academia.edu, Studocu.com, miembro del club jurídico México, junto a su socio el árabe Yorqcuo Truoklopinkiff (un error de la revista utilizó la palabra esposo para referirse a socio, por el anglisismo partner y no partenaire, pues Darek es soltero ) y en Chile es egresado de Derecho de la Universidad Mayor, Diplomado Ejecutivo en Finanzas y evaluador de proyectos de la Universidad Católica de Chile. (MacPherson, 2021).

Un hombre con un gran equipo

Darek MacPherson se codea con gente de mundo y del mundo, y comenta que ama a su equipo de trabajo, porque no es remunerado, y los motiva el sacar adelante cada meta que se viene después del mes de diciembre.

El equipo en materia de Investigación y desarrollo funcional en Compliance, lo conforman Teresa Cabrera es jefa de coordinadora, una mujer sumamente capaz y honorable como todos, así como el arduo apoyo de Mauricio Chamblas, Tomás Alomar Jahr, Elena, Yohanna, Anny, Hortensia, Camilo Barrera, y muchos más, etc. Y uno de sus valiosos colaboradores en calidad humana y profesional es don "Luis Andrés Luces". El ingeniero informático y publicista venezolano, con 12 años en Santiago de Chile, quien está a cargo de 70 ingenieros en lo que han creado como una red internacional de rastreo e inteligencia para asegurar la información e investigación en materia de riesgo de hacking informático, del cual don Luis Andrés Luces es jefe de esa área y MacPherson lo rescata como miembro importante en el engranaje de la investigación en materia criminal por vía de la informática.

¿Qué incluye un plan de Compliance penal?

La elaboración del plan de compliance penal (Abogados, Dexia. 2023) requiere de un trabajo consciente y profesional. Es necesario un conocimiento profundo de la empresa y los riesgos posibles según sus actividades. Sobre estos posibles riesgos se toman las medidas individualizadas para prevenir acciones delictivas. Tienen que incluir:

Identificación de las actividades que puedan ser un potencial riesgo de hechos delictivos dentro de la organización.

Determinación de procedimientos que sirvan a la prevención de tales riesgos.

Fijación de un compromiso empresarial para el cumplimiento de las medidas corporativas.

Designación de los recursos necesarios para la elaboración y ejecución del Programa de Compliance Penal.

Designación de un órgano de control con poderes autónomos.

Incorporación de una medida de carácter obligatorio que alcance a todos los integrantes de la corporación para que ofrezcan información en caso de detectar un incumplimiento del Programa.

Establecimiento de las sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento.

Incorporación de un Plan de Seguimiento del Compliance Penal con la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias. Delitos más frecuentes en las organizaciones

Los delitos más comunes que pueden cometerse en el seno de una organización son:

Blanqueo de capitales

Evasión fiscal.

Estafas.

Tráfico de Influencias.

Insolvencia punible.

Apropiación indebida.

Delitos contra la seguridad de datos, seguridad social, propiedad intelectual, hacienda pública, etc. Conclusiones

Darek MacPherson. La Importancia es el impacto en la implementación del Compliance en materia penal tanto en el sector público como privado, radica en un efectivo programa de cumplimiento normativo que tiene como objetivo prevenir la actividad delictiva dentro de una organización en particular dado el tema de la corrupción.

Los delitos más comunes que pueden cometerse en el seno de una organización son: blanqueo de capitales, evasión fiscal, estafas, tráfico de influencias, insolvencia punible, apropiación indebida, delitos contra la seguridad de datos, seguridad social, propiedad intelectual, hacienda pública, etc.