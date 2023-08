​La Gala contra el cáncer de Marbella 2023 cumplió sus objetivos

La Asociación Española Contra el Cáncer ha vuelto a obtener un éxito rotundo en la XXXVIII Cena de Gala de la Junta Local de Marbella que se ha celebrado en Finca La Concepción con casi 500 comensales, la capacidad máxima prevista. La venta de entradas ha llegado a los 120.000€ de ingreso, una cifra que, consolida a la Gala Contra el Cáncer de Marbella como la cita solidaria más importante de España, al recaudar sobradamente más de 200.000€ en una sola noche.

A la venta de entradas de este año habrá que sumar lo obtenido en la subasta, la rifa y la Fila Cero, que ha sido la más exitosa de la historia de la Gala al alcanzar los 40.000€. A todos estos ingresos habrá que restar los gastos de organización, que se han conseguido reducir respecto al año anterior, para poder obtener el balance final que casi con toda seguridad va a estar por encima del obtenido en las galas anteriores.

Un año más, todos los beneficios de esta edición se van a emplear en financiar proyectos de investigación y en sufragar todos los programas y servicios que la Asociación Española Contra el Cáncer presta de manera gratuita, a pacientes y familiares, en la ciudad de Marbella.

Además del presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, Santiago Gómez-Villares, la asociación también estuvo representada por el presidente de la Junta Provincial en Málaga, Joaquín Morales Rubio que además ostenta en la actualidad el cargo de representante de la asociación en Andalucía y el equipo encargado de organizar la Gala que está formado por la vicepresidenta de Marbella, Setareh Mohregui y los vocales María Matías, José Higuera, Francisco Sánchez y Javier Muñiz.

En sus palabras, Santiago Gómez-Villares destacó el papel principal que tienen los voluntarios en todo lo que hace la Asociación y agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de las empresas que han colaborado. “La organización de una Gala de este tipo se sustenta en tres pilares fundamentales. Los voluntarios que lo dan todo, sin mirar el reloj y olvidándose durante muchos días de familia y amigos; en el apoyo institucional, que en nuestro caso nos brinda el Ayuntamiento y en la colaboración del tejido empresarial, porque son los que aportan la tranquilidad económica para emprender la aventura de organizar una Gala de este tipo. A todos ellos quiero brindarles, en nombre de los pacientes de cáncer, mi más profundo agradecimiento. Gracias por hacer posible este éxito un año más. Les aseguro que su generosidad será bien empleada en el apoyo y cuidado de pacientes de cáncer y en más investigación contra la enfermedad”.

La Gala Contra el Cáncer ha sido también el escenario perfecto para entregar la segunda edición del premio The Fighter (luchador o luchadora), que tiene carácter anual y cuyo objetivo es reconocer la aportación que hagan personas o instituciones en la normalización de la palabra cáncer para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades a la hora de enfrentarse a la enfermedad.



En esta segunda edición, la sede de Marbella ha decidido distinguir a la actriz y cantante Lolita Flores, “por su contribución a la normalización del cáncer y por dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato. Lolita es un personaje público que ha participado en diferentes campañas de prevención siendo, además, un ejemplo de superación en su lucha personal contra la enfermedad”.

Por su parte, Lolita Flores, que recibió el premio de manos de Santiago Gómez Villares y Setareh Mohregui, quiso destacar la importancia que tiene la investigación contra el cáncer para acabar con la enfermedad y tuvo un recuerdo emocionado para sus padres, ya que ambos fueron pacientes de cáncer.

Durante la celebración de la Gala la sede local de Marbella entregó por primera vez un reconocimiento a aquellas empresas que durante el año pasado se han significado por su compromiso y colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. En esta edición se distinguió a: Aalto; Ark Architects; Ayuntamiento de Marbella; Beso Beach Estepona; Building the Future; Fernando Moreno construcciones; Fundación La Caixa; GVA Gómez-Villares & Atencia abogados; Joyería Gómez & Molina; Montero Aramburu abogados; Policía Nacional de Marbella; Prime Invest y Puerto José Banús.

Por lo que respecta a la organización del evento, la cena de gala ha contado con la colaboración destacada del Ayuntamiento de Marbella y de Finca La Concepción. La firma Derraíz, del grupo Gorki, ha sido la encargada de servir la cena, aunque también han sido parte importante del cóctel firmas como Viña Salceda; Takumi, Primeria; Jamones Popi; Moët&Chandon; Mays General o Delicias Gourmet.

Personajes solidarios

La XXXVIII Gala Contra el Cáncer de Marbella ha estado magistralmente conducida por la presentadora de Canal Sur, Eva Ruiz y por Poty Castillo, que volvieron a demostrar sobre el escenario su profesionalidad y la complicidad existente entre ambos e imprimieron ritmo y buen humor sobre el escenario. Además de sortear el tradicional cofre de joyas de Gómez&Molina Joyeros, fueron los encargados de presentar a los artistas de este año que han sido Juan Peña y Marilia Andrés, componente del grupo “Ella baila sola”. El fin de fiesta corrió a cargo del DJ de fama internacional, Kike Supermix.

La Gala de Marbella volvió a reunir a un gran número de personajes solidarios, entre los que se encontraban políticos, empresarios, artistas y rostros habituales del verano marbellí. Entre los primeros destacó la presencia del ex presidente del Gobierno español José María Aznar, acompañado por su esposa Ana Botella.

Como es habitual, de la administración local acudieron la teniente de alcalde, Francisca Caracuel, que también es vicepresidenta de la Diputación Provincial e Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales ya que el ayuntamiento es uno de los principales colaboradores de la cena. Por parte de la Junta de Andalucía, estuvo presente Miguel Ángel Guzmán, viceconsejero de Salud y Consumo. Entre los artistas y rostros conocidos pudimos ver a María del Monte acompañada de Inmaculada Casal, Fiorela Ferrer, Chico Castillo, Amelia Bono, Manuel Martos o la influencer Margarita de Guzmán (@invitadaideal).

Otros momentos importantes que captaron la atención de los asistentes a la Gala fueron los protagonizados por la rifa y la subasta. Un año más, durante el transcurso de la noche se realizó la rifa benéfica más importante de España superando los 350 regalos gracias a la colaboración, solo para la rifa, de más de cien empresas. En la subasta, conducida por Eva Ruiz y Poti, con la ayuda de María del Monte y de Juan Peña, se pudo pujar por una litografía de Javier Calleja o por obras de arte de Francisco Alarcón, Ángeles Miranda o Francisco Santiesteban. Artículos deportivos como un balón de fútbol firmado por la plantilla del Sevilla FC; una camiseta y otro balón firmados por los jugadores del At. de Madrid o unas botas de Kilian Mbappe. También destacan una guitarra rosa, personalizada por Jogis Art, de HardRock Hotel; una tarjeta Access Card de acceso a Puerto Banús; o una estancia de dos noches en la Suite Presidencial del Hotel Intercontinental de Madrid con vuelos incluidos desde Málaga, cortesía de Air Europa.

*Fotos de Emma De Acedo (@cuquita1982 y @rtvlifestyle) y de la organización.