Consejos para ahorrar en el consumo de tu caldera en Madrid

La llegada del invierno es inevitable y, aun así, suele pillarnos a todos casi por sorpresa. De pronto, las temperaturas bajan y la rutina regresa sigilosamente: es hora de volver a calentar la casa y adecuarse a la nueva temporada. Para más inri, esto suele ir acompañado de un incremento en el coste de la calefacción asociado a los crecientes precios de la luz o del gas, subidas que parecen haberse convertido en una tradición más.



¿Qué hacer para amortiguar el golpe? Lo cierto es que el Gobierno ha tomado medidas que contienen el impacto, por lo que nos vemos algo menos perjudicados que muchos de nuestros vecinos europeos. Además, a esto se puede añadir otra iniciativa por parte de la Comunidad de Madrid, un Plan Renove de calderas que nos ayuda a cambiar los dispositivos domésticos por alternativas más eficientes a un precio ventajoso.

Con todos estos planteamientos, escogiendo una tarifa de Naturgy adecuada a nuestras necesidades y sumando algún truco más, es posible conseguir ahorrar en la época del año en la que más gastamos a nivel energético. A continuación, te ofrecemos algunos buenos consejos para que puedas hacerlo.

Consejos para el ahorro en el consumo de calefacción en Madrid

El primer paso debe ser reflexionar sobre el tipo de caldera que tienes y su nivel de consumo, pues cambiarla por una más eficiente y buscar una tarifa óptima será el mejor punto de partida. Además, hay algunas buenas pautas que puedes implementar para el ahorro en la calefacción en Madrid:

● La temperatura. Mantener una temperatura que no sea excesiva a lo largo del día es clave, así que lo ideal es ceñirse a los recomendados 21º y apagar los radiadores por la noche.

● La programación automática. Ventilar lo imprescindible y programar la calefacción para que se encienda un poco antes de llegar a casa, esto evita que la pongamos a temperaturas demasiado elevadas para conseguir que se caliente rápido.

● Bajo consumo. Los modelos de calderas de bajo consumo han mostrado ser el mejor remedio a largo plazo para ahorrar en las facturas.

Cómo ahorrar en la calefacción de gas

De gas natural, butano o propano, la calefacción de gas sigue estando en una gran cantidad de hogares de Madrid. Con este sistema puedes seguir las siguientes pautas para ahorrar:

● La tarifa de gas. A veces la mejor respuesta está en lo más simple: revisar la tarifa del gas. En este sentido, dispones de la opción regulada del Gobierno y de otras alternativas liberalizadas que te pueden ofrecer descuentos o beneficios. Una buena elección en este sentido puede hacerte ahorrar más de 90 euros mensuales.

● La caldera de condensación. En la actualidad hay diferentes modelos de calderas a elección del consumidor y las que funcionan por condensación de vapor han mostrado ser las más eficientes, por lo que puede ser interesante cambiarse a este sistema.

Cómo ahorrar en la calefacción de gasoil

Se trata del sistema más popular en las zonas en las que no ha llegado la red de gas natural. Si es tu caso, también puedes ahorrar de esta forma:

● Precio del gasoil. Obtener el combustible en las temporadas que nos ofrecen más beneficiosos puede ser clave, de hecho, si empiezan con ello antes de que llegue el invierno puedes ir preparando tu plan de ahorro.

● Otros componentes. Incluir otros aditivos va a contribuir a la eficiencia y la buena conservación del dispositivo, algo que repercute positivamente en tu economía.

Cómo ahorrar en la calefacción eléctrica

La calefacción eléctrica se ve repercutida por el precio de la luz. No obstante, también hay algunos trucos en estos casos:

● Discriminación horaria. Las tarifas de discriminación horaria pueden ser verdaderamente efectivas para ahorrar a final de mes si tienes la pericia de utilizar los electrodomésticos en las horas nocturnas.



● Tipo de caldera. También hay calderas de bajo consumo que funcionan con electricidad, aunque estas tienen un coste inicial más alto, pueden rentabilizarse muy bien con el paso del tiempo.