​El Ayuntamiento de Mislata sigue permitiendo el sadismo a los animales

Me ha llegado el material visual de los actos taurinos que han tenido lugar este fin de semana en Mislata con la complicidad de su polémico alcalde Carlos Fernández Bielsa y su más polémico cuñado concejal de fiestas, Antonio Arenas Almenar pertenecientes ambos al PSOE, un partido que se declara "progresista".



Una persona se infiltró en estos festejos inútiles para seguir documentando el verdadero rostro de la tauromaquia.

Solamente voy a aportar unas pocas fotos, pero os aseguro que es vergonzoso que esto siga existiendo y la persona que allí se infiltró, señala con total seguridad que la gente conforme va cayendo la noche, va bebiendo más y lo paga el pobre animal indefenso que ya de por sí sufre desde que se le mete en el camión y unas personas lo torturan mediante cuerdas o fuego por la mera diversión egoísta de personas sin escrúpulos que en su mayoría son hombres que van sin camiseta para parecer que son más machotes.

NIÑOS PRESENCIANDO LA TORTURA Y MENORES PARTICIPANDO

Como siempre la ley está de adorno puesto que el propio reglamento de festejos taurinos, prohíbe la participación de menores, pero hasta el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia, lleva desde 2018 pidiendo al gobierno "progresista" de PSOE y Podemos, alejar a los menores de la violencia de la tauromaquia que es lo que prometió el segundo para conseguir votos siendo una de las muchas mentiras que este partido ha realizado a nivel nacional haciendo un retroceso de ley al servicio de todo tipo de maltratadores pese a cobrar Sergio García Torres 80.000€ al año mientras que el PSOE presentó la enmienda de la vergüenza para poder ahorcar galgos y tirarlos por barrancos con la complicidad de Podemos que tiró para adelante pese a decir públicamente que retiraría la ley y dimitiría Sergio si no se aprobaba con los perros mal llamados de caza (los que más protección necesitan).

En el festejo había niños muy pequeños e incluso delante del todo de la grada que ya en Tavernes de la valldigna llegó a caer uno a la plaza de toros portátil estando el toro ahí más allá de que es vergonzoso que criaturas pequeñas e indefensas tengan que presenciar todos esos horrores y un mundo completamente egoísta, sádico y de maltrato a los más vulnerables que según los psiquiatras, llega a producir traumas y afectar gravemente la estabilidad emocional del menor destrozando su empatía y creando futuros maltratadores de animales o personas.

Algunas personas por su apariencia queda clarísimo que son menores de edad y estaban dentro del recinto a la vez que el animal (también consumían bebidas alcohólicas).



Todo esto está documentado al igual que pasó en Beniparrell con niños a las tantas de la madrugada tirados de cualquier manera en la grada durmiendo o siendo grabada la voz de una niña que tendría unos siete años diciendo que no le gustaba ver lo que estaban haciendo con el animal como ya publiqué para este medio teniendo que denunciar incluso a un taurino por presuntas coacciones y que seguramente el procedimiento se archivará por todas las negligencias que se han cometido desde que sucedió hace poco más de un mes.

LA LEY DE LA GENERALITAT VALENCIANA TAMBIÉN SE INCUMPLE

El artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, es un completo paripé: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

PACMA ha documentado también un concurso de emboladores cayendo un toro tras impactar contra el toril.

"El toro sale a la plaza exhausto, con claros signos de sufrimiento. Con una gran confusión, el toro es llevado al pilón, y cuando es liberado trata de huir, hasta que se queda sin fuerzas. Posteriormente el toro se golpea fuertemente contra el pilón, llegando a caer al suelo tras el golpe", explican en los medios de comunicación como ya hablaré en otro artículo aparte y todo como siempre presenciado por menores.

SON UNA MINORÍA MUY PEQUEÑA QUE DEPENDE DE LOS POLÍTICOS

Las personas que van a estos festejos, todas las encuestas han dejado durante años clarísimo que son una minoría muy pequeña y que subsiste de delirantes millones de dinero público por todos los lados a lo que se añade que las aseguradoras no quieren cubrir al completo todos los accidentes por imprudencia y lo hace la sanidad pública con tu dinero.

En este festejo se juntaron los taurinos de toda la comunidad Valenciana y por eso en el mismo se veía algo de gente y cuando sean en Alfafar, pues irán ahí y así con todos los pueblos juntándose no porque haya afición en municipio a un festejo anacrónico que los veterinarios evidentemente califican como "tortura infernal".

El alcalde Carlos Fernández Bielsa, me ha bloqueado de Twitter por pedir explicaciones ya que prefiere hacerlo ya que al no tener autocontrol, si no lo hace, te insulta siendo el máximo representante de Mislata, hasta ahora vicepresidente de la Diputación y coordinador del PSOE valenciano.

Su cuñado Antonio Arenas Almenar, está pendiente de un recurso para ver si tiene que prestar declaración como investigado por 2 homicidios por imprudencia de lo que no hablaré hoy por cuestiones de respeto a los que sufren y siempre respetando la presunción de inocencia (solamente hablo de un recurso que está presentado en el juzgado de Mislata lo que es un hecho). Igualmente, este señor es otro de los responsables de unas fiestas de tortura e incluso aparecen fotos con los que se ensañan con los animales.

Contra toda lógica, Mislata ha vuelto a elegir un gobierno nada transparente y cuyas prioridades son que hombres machistas torturen animales por diversión cuando se declaran "feministas, atentos, demócratas y progresistas" creándose una imagen totalmente falsa de sí mismos puesto que a mi entender, ambos carecen de empatía.

La empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Por eso es vital para la vida social. Además consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio, o en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro. En esto, entran los animales que sufren por su culpa y por el Gobierno de España que también es de su partido por lo que aquí ni derechas ni izquierdas han avanzado.

ACUDE A PROTESTAR

Como siempre digo y diré hasta que llegue el día, el 19 de agosto a las 18:30 tenemos la única protesta contra "els bous al carrer" de toda Valencia durante este verano por lo que se hace en representación de todos los pueblos y lo lógico sería que una hora al año, nos juntemos allí toda la gente que de verdad queremos acabar con las vergüenzas de España que hacen sufrir horrores a los animales por diversión, despilfarran el dinero público, ponen en peligro de muerte a la infancia o les dan unos valores relacionados con la violencia y provocan un montón de molestias a los vecinos.

No es lógico indignarse en redes sociales por ver a un toro sufrir si no hacemos nada por evitar su situación y todo lo que conlleva también para las personas. En consecuencia, tenemos que demostrar ser un movimiento fuerte y unido por el respeto de los animales y también a la infancia que es nuestro futuro. Si compartes esos valores y tienes posibilidad de estar presencialmente en Alfafar, espero tu correo en defensaanimal2023@gmail.com para las pautas que nos lleven a un buen funcionamiento del acto.

Los horrores documentados en Mislata y en un montón de pueblos, tienen que tener muchísima voz el próximo día 19 porque en el caso de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, Antonio Arenas Almenar y toda la corporación municipal, son incapaces de ponerse en el lugar de los que sufren (como la ciencia lógicamente ha demostrado). Lo dicho, estar en contra y no hacer nada, es como estar a favor, por lo que espero tu mensaje para organizar un movimiento fuerte.