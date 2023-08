Paula y Marina Morales se cuelgan el bronce con el Beach Ciudad Real en el Campeonato de España de Balonmano Playa 2023

Las hermanas Morales Serrano, naturales de Ciudad Real, pero con orígenes aldeanos y almedinenses, consiguieron el pasado fin de semana el bronce en categoría senior femenina, en el Campeonato de España del Arena Handball Tour que organizaba la Real Federación Española de Balonmano, en la Playa de La Térmica de La Capital almeriense.



El equipo dirigido por los técnicos Carlos Cruz y Gonzalo López-Tola, afrontaba el último torneo de la temporada playera con cierto optimismo, ya que en el pasado Arena 1000 lograron un meritorio segundo puesto tras sucumbir ante Ciudad de Málaga A en shoot out.

Tras una fase de grupos donde solo perdieron un partido contra las que luego se colgarían el oro, la Cats AMT Almería, venciendo los otros dos partidos, ante BMP Alcalá Ceta+1 y BMP Alcalá Espíritu arenil, el equipo de las hermanas Morales Serrano, pasó a la siguiente ronda como segundas de grupo. Donde, curiosamente y casualidades del destino, les esperaba el Ciudad de Málaga A. Su verdugo más reciente.



Pero el ‘Team Parrake’ que es así como se hace llamar el equipo de Paula y Marina Morales, no quiso despertar los fantasmas de pasado y venció al equipo andaluz en Shoot Out (2-1). En cuartos esperaban a AM Team Almeria, por la vía rápida y sin ir a Shoot Out (2-0). Destacando las intervenciones de Marina Morales en portería y de su hermana Paula, que era la capitana del equipo, en defensa.

Llegaban las semifinales, donde tras un disputado partido ante BMP Maravillas Benalmádena, las chicas del Beach Ciudad Real perdieron por un ajustado 9-8 en shoot out, tras llevarse cada equipo un set cada uno.

En la final por llevarse el bronce, el conjunto ciudadrealeño se impuso a Montequinto Ciudad de Dos Hermanas en shoot Out 4-8, con otra espectacular remontada, cimentada por una gran defensa y una gran portería.

Las hermanas Morales Serrano cierran otra temporada más en la arena con una nueva medalla, que les hace “felices y contentas tras una exigente pero gratificante temporada de playa”, que tuvo su colofón en las playas de Almería.