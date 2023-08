La formación profesional en Málaga: la puerta al éxito

Se estima que cerca de un 70% de las personas que han estudiado o estudian un ciclo de formación profesional acaban consiguiendo un empleo precisamente relacionado con lo estudiado. Por eso, en Málaga y a nivel nacional, estudiar un FP puede ser la puerta que conduzca hacia el éxito laboral.



Si bien al elegir estudiar un FP Málaga se debe entender que la formación es un proceso que no tiene fin, y donde cada día debería aprenderse algo nuevo para mantenerse vigente en sectores laborales cada vez más dinámicos, lo cierto del caso es que un ciclo de formación profesional puede ser el primer gran paso por dar hacia un futuro cada vez más exitoso en lo laboral.

Razones por las estudiar un FP

FP son las siglas de Formación Profesional y puede hacer referencia a ciclos de formación tanto básicos, como medios o superiores, dependiendo del nivel académico desde el que se parte como alumno, y de la oferta formativa y las salidas laborales que ofrecerá cada uno de ellos.

La formación profesional suele estar muy relacionada como una alternativa a la titulación de bachiller, por un lado, pero también como un contenido formativo orientado a una utilidad práctica inmediata, por lo que personas que quieren aprender habilidades para trabajar en otras áreas de sus actuales empresas también se ven beneficiadas al cursar una titulación de este tipo.

Un FP tiene muchas ventajas:

Es una titulación oficial, por lo cual se remunera mejor en general, puede permitir gozar de ventajas competitivas al optar a puestos por oposiciones, pero también, brinda un mejor perfil de cara a reclutadores.

Los ciclos de formación profesional se enfocan mucho en habilidades y conocimientos con utilidad práctica. Por ende, son conocimientos que ayudan a conseguir empleos muy bien remunerados y en sectores donde la necesidad de recurso humano es evidente.

Estudiar un FP brinda la posibilidad de tener una titulación al cabo de 2 años, algo que no brinda un grado superior, por ejemplo. Esto permite titularse sin una inversión de dinero y de tiempo tan alta, y de igual manera poder encontrar un buen trabajo que justifique dicha decisión.

Hay una oferta muy variada. En Málaga, en centros de formación profesional como MEDAC, se pueden encontrar hasta 29 titulaciones de FP diferentes y 45 titulaciones en modalidad a distancia.

¿Qué tener en cuenta al estudiar un FP en Málaga?

Lo primero que se debe tener en cuenta es que mucho del éxito dependerá de que se escoja un instituto especializado en formación profesional, como MEDAC, y que aparte tenga una metodología moderna y práctica, una oferta formativa que interese a los alumnos, que ofrezca prácticas en empresas del sector en el que se está formando y que su forma de enseñanza se adapte a la realidad actual de los alumnos.

MEDAC, por ende, es un buen ejemplo, ya que a través de dicho instituto es posible contar con:

Instalaciones modernas: aulas teóricas, laboratorios, talleres, salas de informática, entre otros espacios y comodidades que los alumnos necesitan para una formación completa y un aprendizaje de calidad.

Acuerdos con empresas: hasta 5.000 empresas líderes de sus respectivos sectores se encuentran aliadas con MEDAC, por lo que no sólo se ofrecen prácticas profesionales de primer nivel, sino que pueden ser el destino de muchos de los alumnos que estudian un ciclo de formación profesional con instituciones como la citada.

Formación presencial y online: sin que una le tenga que envidiar calidad y rigor a la otra. El alumno puede encontrar la forma de estudiar que mejor se amolde a su ritmo de vida y obligaciones actuales. En el caso de la formación online, el campus virtual es uno de los puntos a considerar, ya que permite aprender de una manera más cálida.

Un ciclo de formación profesional puede ser la puerta de entrada hacia el éxito de muchas personas.

No obstante, y como resulta evidente, es la formación continua y las decisiones acertadas lo que terminará conduciendo a éste.