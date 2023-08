Fernando Esteso recibirá el premio Golden Ticket en reconocimiento a su carrera en la 8ª edición del festival de cine de “serie b” B-Retina

Fernando Esteso, actor de clásicos de la comedia española como “Los Bingueros” (1979) o “Yo Hice A Roque Tercero”, recibirá el premio Golden Ticket en reconocimiento a su carrera en la octava edición de “B-Retina”, el Festival de Cinema Sèrie B de Cornellà, que se celebrará del 12 al 17 de septiembre en el Auditori Sant Ildefons (Plaça Carles Navales S/N).

El cómico acudirá en persona el 16 de septiembre a una proyección especial de “Al Este Del Oeste” (1984), una de las películas más divertidas e insólitas del cine español. Se trata de una de las obras más famosas de Mariano Ozores, la cual parodia sin tapujos el género wéstern, con absurdos números musicales e hilarantes canciones.

En dicha proyección, además de recoger el mencionado premio, Esteso presentará el filme y también participará en un coloquio posterior. En él, responderá a las preguntas de los asistentes y recordará anécdotas del rodaje de la película y de su carrera en general.

Para el equipo de B-Retina, la presencia de Fernando Esteso en su octava edición es “un hecho que sobrepasa lo anecdótico”. En este sentido, los responsables señalan que “la mayoría de miembros de la organización crecimos en la época del 'destape', cuando en la televisión solo se sintonizaban dos canales, y estrellas como Antonio Ozores, Juanito Navarro, Nadiuska, Victoria Vera, Alfredo Landa, y más, daban forma a nuestros primeros recuerdos del cine patrio”. El hecho de “materializar lo que solo era un recuerdo en nuestras mentes, será todo un sueño hecho realidad tanto para el festival como para el numeroso público que espera conocer en persona a todo un mito de nuestro cine”, añaden.

B-RETINA, DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE

Como se ha mencionado anteriormente, la octava edición de B-Retina se celebrará del 12 al 17 de septiembre en el Auditori Sant Ildefons (Plaça Carles Navales S/N) de Cornellà de Llobregat, con una nutrida selección de películas independientes de bajo presupuesto.

En un divertido juego de palabras, la temática principal del evento será el cine de “indios y vaqueros”, pero no en la concepción clásica del género, como señalan los organizadores. Y es que “los indios que formarán parte del certamen no son de los que llevan plumas y luchan contra el Séptimo De Caballería, sino que vienen directamente de la India”. De esta manera, el público podrá disfrutar de un “cóctel surrealista” de wésterns de serie B junto a grandes éxitos de industrias como Bollywood o Tollywood -ambas de la India-.

Pero no solo habrá películas del Salvaje Oeste, ya que el certamen también acogerá proyecciones de películas españolas de acción como “Balas y Katanas” (2023), thrillers de misterio como “Delirio Profundo” (2021), o incluso varias premieres nacionales, como la de “Enter The Drag Dragon”, la nueva película de Lee Demarbre, autor de la cinta de culto “Jesucristo Cazador de Vampiros” (2001).



“B-Retina, que nació como un homenaje a los desaparecidos cines de barrio, es un festival único en toda Cataluña, que se ha consolidado a nivel nacional como plataforma de difusión para un tipo de cine con poca visibilidad dentro del territorio español”, explican los responsables. Asimismo, celebran que el evento “se haya hecho un hueco en el corazón de ese público que huye de los tópicos de la Serie A, que reclama poder compartir en pantalla grande su pasión con otros fans de un género que está viviendo su segunda etapa de oro”.

PROGRAMACIÓN DETALLADA



“Balas y Katanas” (Nacho Serapio, 2023), 12 de septiembre a las 19:00 horas



“Por un puñado de rupias” (K. Muralimohana Rao, 1990), 13 de septiembre a las 17:30 horas



“La Venganza Del Mono Sagrado” (Krishna Vamsi, 2004) comentada en directo por el colectivo Cinemasacre, 13 de septiembre a las 20:30 horas



Podcast en directo “La Guarida Del Titán” + Película Sorpresa, 14 de septiembre a las 18:00 horas



“Algo Más Que Morir” (Oier Martínez De Santos, José Luis Murga, 2014), 15 de septiembre a las 16:30 horas



“The Full Moon Fathers” (Sean Cranston, 2022), 15 de septiembre a las 18:00 horas



“Spaghettiman” (Mark Potts, 2016), 15 de septiembre a las 19:30 horas



Espectáculo “Bollywood Sitare”, 15 de septiembre a las 21:00 horas



“Krack” (Gopichand Malineni, 2021), 15 de septiembre a las 22:00 horas



“Goodbye Ringo” (Pere Marzo, 2018) + masterclass, 16 de septiembre a las 11:30 horas



“El Hijo Del Hombre Perseguido Por Un Ovni” (Juan Carlos Olaria, 2020), 16 de septiembre a las 16:00 horas



“Delirio Profundo” (Marta Montes, 2021), 16 de septiembre a las 18:00 horas



“Malum” (Anthony DiBlasi, 2023), 16 de septiembre a las 19:30 horas



Concierto gratuito de theremin con el dúo de música Spaghetti Western «Django y Sartana», 16 de septiembre a las 21:00 horas.



“Al Este Del Oeste” (Mariano Ozores, 1984), 16 de septiembre a las 22:00 horas



“Aquí Llega Condemor, El Pecador De La Pradera” (Álvaro Sáenz De Heredia, 1996), 17 de septiembre a las 12:30 horas



“Enter The Drag Dragon” (Lee Demarbre, 2023), 17 de septiembre a las 16:00 horas



Concurso de Cortometrajes, 17 de septiembre a las 18:00 horas