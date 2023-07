​¿Cómo encontrar las piezas de desguace para cualquier vehículo?

Los desguaces no necesariamente son un lugar en el que llegan todos los componentes de un vehículo en un estado de absoluta inutilidad. Por el contrario, se estima que hasta el 80% de los componentes de un coche de desguace pudiera ser reutilizado con totales garantías de funcionamiento, confianza y durabilidad, por lo que es una razón hasta lógica comenzar la búsqueda de recambios en estos sitios.

¿Dónde comenzar la búsqueda?

Hay, en internet, sitios que se encargan de engranar un directorio de todos los desguaces del país, al mismo tiempo que indexan todos los vehículos de despieces disponibles en cada uno de esos desguaces, de manera que encontrar lo que se busca sea mucho sencillo. Un caso bastante oportuno para mencionar es despiecesde, uno de los sitios de referencia del sector.

En estos sitios, es posible encontrar:

● Directorio de desguaces: buscando por ubicación, por provincia, por marca o modelo del coche al que se necesita instalar las piezas. Así, se dará con la dirección del desguace donde hay recambios disponibles para ese vehículo.

● Tienda online: es posible comprar las piezas directamente desde la web, y el envío se entrega en 24 o 48 horas dependiendo de la ubicación del desguace y del domicilio del cliente. La compra es segura, con desguaces verificados y cada uno de los recambios cuenta con garantía.

● Búsqueda por modelo de coche: a diario, se actualiza la lista de vehículos de despiece. Por eso, es posible que cada día surjan más posibilidades y mejores precios para la pieza de recambio que se está solicitando.

¿Por qué puede ser conveniente comprar piezas de desguace?

● Disponibilidad: en tiendas como la citada, existen hasta 40.000 vehículos de despiece disponibles, repartidos entre más de 100 desguaces a nivel nacional. Por esa razón, resulta bastante probable que se pueda encontrar todo lo que se necesita para reparar un coche, sin tener que hacer demasiadas búsquedas.

● Ahorro económico: lógicamente, una de las razones por las que las piezas de desguace se han hecho tan demandadas en la actualidad tiene que ver con el ahorro de dinero que suponen. Y es que, en comparación con una pieza nueva, que la mayoría de las veces serán genéricas, se puede pagar hasta un 50% menos con la garantía de que será la pieza exacta para cada modelo de vehículo.

● Un proceso cada vez más cómodo: hasta hace algunos años, la única manera de comprar una pieza proveniente de un vehículo de despiece era visitando los desguaces. Hoy, ni siquiera hace falta salir de casa, ya que todo el proceso se realiza por internet, con mayor posibilidad de conseguir mejores precios, con disponibilidad incrementada gracias a tener una cobertura nacional de todos los desguaces, y con envíos muy rápidos y totalmente seguros.

Todo lo anterior no quiere decir, desde luego, que en algunas ocasiones no convenga apostar mejor por una pieza nueva. Algunos elementos del coche no admiten utilizar recambios de segunda mano, sobre todo aquellos donde su vida útil o su uso intensivo lo impiden. No obstante, la mayoría de los componentes de todos los vehículos sí suelen ser compatibles con la utilización de esta clase de recambios, razón por la que hoy más que nunca conocer dónde se pueden comprar en desguaces autorizados, con total confianza y hasta con garantías, puede ser una solución a miles de propietarios que cada día emprenden la búsqueda de piezas que le permitan volver a usar su coche o aumentar las prestaciones de éste.

Gracias a internet, el proceso de búsqueda de estas soluciones está a un solo clic de distancia.