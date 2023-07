Según declaraciones de Patricia Rocha, directora de Posventa de Nissan Iberia, "es necesario asegurarse de que el coche esté en perfectas condiciones para garantizar la seguridad y el confort de sus ocupantes mientras están en ruta. Por eso desde Nissan hacemos un llamamiento a todos los conductores para que realicen una puesta a punto de su vehículo en un taller oficial Nissan antes de salir de vacaciones". Nissan ha elaborado un catálogo de ocho razones por las que revisar tu vehículo es importante para afrontar nuestros desplazamientos con mayor seguridad y eficacia.

1. Seguridad, las operaciones preventivas de revisión incluyen piezas críticas para la seguridad como frenos y neumáticos.

2. Confort, las revisiones de elementos como la suspensión, las ruedas y la climatización, tienen un impacto directo en la suavidad de la conducción y en la comodidad para sus ocupantes.

3. Prolongación de la vida útil del vehículo, los mantenimientos periódicos previenen problemas mayores y aumentan el buen funcionamiento del vehículo durante más tiempo.

4. Aumento de la eficiencia del combustible: El cambio regular del aceite apropiado al tipo de motor, así como el cambio de filtros y la revisión de neumáticos, permiten un consumo más eficiente y un ahorro para el conductor.

5. Mejora del rendimiento: El mantenimiento regular permite que el vehículo funcione a su máxima capacidad.

6. Evitar costosas reparaciones: La revisión regular del vehículo permite detectar potenciales problemas y corregirlos antes de que se conviertan en una reparación de alto coste.

7. Valor de reventa: Un vehículo que demuestre haber pasado regularmente sus revisiones en un taller oficial y equipe recambios originales tiene un mayor valor en el mercado.

8. Confianza, finalmente hay una razón que engloba todas las otras, y es la confianza que produce saber que el vehículo tiene el respaldo de la garantía y la calidad que sólo un taller oficial Nissan puede ofrecer por su experiencia, formación, equipamiento y adaptación a la tecnología Nissan y al uso de recambios originales.

En este podcast podrás averiguar mucho más acerca del adecuado mantenimiento de tu vehículo para evitar sustos innecesarios. Podéis tener acceso al mismo a través de este link: https://spain.nissannews.com/es-ES, en la sección de Noticias. Confiamos en que os guste".

Nissan en España

Nissan cuenta con dos centros de producción en España: en Ávila, donde fabrica componentes para las plantas de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, y en Los Corrales de Buelna (Cantabria), donde produce piezas para modelos Nissan como el Qashqai o el Juke y para otros clientes industriales.

Además tiene un centro de I+D para toda Europa basado en Barcelona, ciudad en la que se encuentra la sede comercial para España y Portugal. Nissan cuenta con una red de casi 200 puntos de venta y postventa que dan cobertura a toda la península ibérica. Más de un millón de vehículos Nissan circulan por las carreteras de España.

Nissan cumple 90 años de pasión e innovación por la movilidad, impulsada por su ADN Japones y su mentalidad de "hacer lo que otros no se atreven a hacer". Desde su fundación en 1933, este espíritu audaz ha inspirado a Nissan y a generaciones de sus empleados a superar los límites de la innovación, enriqueciendo la vida de las personas para crear un mundo más limpio, seguro e integrador.

