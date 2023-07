¿Las tragamonedas de tres rodillos son mejores que las de cinco?

Las nuevas generaciones se caracterizan por su necesidad de descubrir nuevos inventos y nuevas opciones de ocio. Son las nuevas tendencias que contrastan con el caso curioso de las tragamonedas, un juego de entretenimiento que 129 años de historia que aún interesa a las nuevas generaciones. Esa explicación se encuentra en cómo este juego ha conseguido adaptarse a los tiempos modernos a través de las nuevas tecnologías. ¡Veamos más acerca de las tragamonedas! (o slots, como dicen los jóvenes).

Charles August Fey era un inmigrante en los Estados Unidos; sus raíces se ubican geográficamente en Baviera. Sus conocimientos como mecánico no sólo le sirvieron para labrarse una vida y un oficio en los Estados Unidos, sino para que sea pasión hacia su profesión le llevara a escribir su nombre en la historia del entretenimiento. Charles August Fey es el creador de la primera máquina tragamonedas de la historia, allá por 1894, y conocida como Liberty Bell (Campana de la Libertad en su traducción al castellano). Una sencilla maquinaria con tres carretes, un pago automático y esa fácil instrucción de obtener, en una misma tirada, tres frutas idénticas.

Un juego con historia

Aparte de ser una nueva forma de entretenimiento, coincidente en el tiempo con el desarrollo de diferentes tipos de máquinas para diversos menesteres, este invento de Charles August Fey conllevaba un claro impulso al simbolismo e historia de los Estados Unidos. El éxito fue inmediato y 129 años después lo sigue siendo e incluso con diferentes variantes, como se deduce de las versiones online de este juego o la implementación de otros símbolos e incluso de más rodillas, concretamente de 5 en lugar de los 3 habituales. ¿Qué es mejor o peor? Lo veremos a continuación.

En cualquier caso, las tragamonedas encuentran su razón de éxito en su dinámica de juego y en su adaptación a los nuevos tiempos. Es decir, las nuevas generaciones buscan opciones de ocio en donde no tengan que emplear mucho tiempo en comprender ese juego. Y las tragamonedas es muy sencillo: hacer girar los rodillos y esperar tener suerte. Obviamente, hay una serie de trucos que ayudan a obtener éxito, pero no tanto como los designios del azar. Y, en segundo lugar, a esa mecánica sencilla se une que las tragamonedas han evolucionado merced a los desarrollos digitales: otras formas de juego; más símbolos; otras temáticas y siempre accesibles desde cualquier dispositivo.

Pero vayamos entrando en materia acerca de las tragamonedas con 3 rodillas en comparación a las tragaperras de 5 rodillos. ¿Qué diferencias existen entre ambos modelos? ¿Cuál es mejor para el usuario? ¿Hay alguna variante en el juego? ¿Con qué tipo de tragamonedas se obtiene un mayor beneficio? ¿Influye el azar de igual manera? Éstas y otras preguntas que muchos de los jugadores pueden hacerse y que trataremos de resolver en las siguientes líneas.

Características de cada modelo de tragaperras

El modelo basado en los 3 rodillos es el más tradicional y conocido por todas las personas. Se caracteriza por ser de uso sencillo; no hay que tener una experiencia previa ni siquiera comprender muchas instrucciones; los pronósticos que se hacen tienen menos riesgo (hay menos estadísticas en juego); todo es muy intuitivo y es un modelo idóneo para aquellas personas que comienzan a utilizar las máquinas tragamonedas como una opción de ocio.

Si hablamos de las tragamonedas de 5 rodillas, éstas se caracterizan por ser más actuales, acorde a las nuevas tendencias del mercado, tanto tecnológicas como por los deseos de novedades por parte de los usuarios. A diferencia de las anteriores, éstas tienen más líneas y esto aumenta las opciones de éxito; hay más símbolos en juego como los comodines; se introducen los bonos o giros de carácter gratuito… pero, a cambio, se requiere de una mayor experiencia con este juego a la hora de echarse una partida. Digamos que esta opción se ajusta más a jugadores experimentados y jugadores que buscan ganar rápidamente. Eso sí, hay más beneficios, pero también más riesgo. Y hay un mayor atractivo.

Retorno de Premios

Consabidas las características de ambos modelos de tragamonedas, vayamos a profundizar en las diferencias de una opción de juego con 3 rodillos y otra de 5 rodillos, aunque quizá aquellos jugadores expertos ya las conozcan. Las tragamonedas con 5 rodillos ofrecen más líneas de pago para ganar en comparación a las más costumbristas. La variedad de símbolos, de interactividad, de temática y de hasta sonido y gráficos también impulsan el formato de 5 rodillos.



Si nos fijamos en el RTP (Retorno de Premios), diremos que las tragamonedas de 3 rodillos cuentan con una mayor volatilidad y menor retorno de premios, sobre el 90 por ciento; si nos fijamos en las tragamonedas de 5 rodillas, esos porcentajes aumentan hasta el 95 y 98 por ciento en algunos casos. Son menos conservadoras. Son una evolución de las máquinas tradicionales, adaptándose a los nuevos tiempos.