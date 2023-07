Los perfiles y cualidades más buscados del sector IT

La digitalización a marchas forzadas por parte de las compañías estos últimos años ha visibilizado la necesidad imperante de talento especializado en el sector tecnológico y digital. El cambio en los modelos de negocio ha impulsado la demanda y contratación de perfiles, que, hasta ahora, siguen siendo difíciles de encontrar y atraer.



Conoce los perfiles IT más demandados por las empresas

Desarrolladores de software: en concreto, aquellos con experiencia en lenguajes populares como Java, Python, JavaScript, C++ y Ruby.

Ingenieros de datos: con el creciente volumen de datos y la importancia de saber analizarlos, estos perfiles se han vuelto esenciales. Su papel incluye diseñar, construir y mantener sistemas de almacenamiento y procesamiento de datos.



Científicos de datos: El análisis de datos y el aprendizaje automático (machine learning) son áreas en crecimiento. Aplican técnicas estadísticas y algoritmos de aprendizaje automático para extraer información valiosa de los datos y proporcionar insights para la toma de decisiones empresariales.

Ingenieros de seguridad cibernética: debido al aumento de las amenazas y ataques cibernéticos, los ingenieros de seguridad cibernética son cada vez más necesarios. Se encargan de proteger los sistemas, redes y datos de las organizaciones, y desarrollar estrategias para mitigar riesgos.

Especialistas en la nube: se encargan de diseñar, implementar y administrar infraestructuras en la nube. Los especialistas con conocimientos en plataformas como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP) son muy demandados.

Arquitectos de software: son los responsables de diseñar la estructura y la interacción de los sistemas y aplicaciones de software. Tienen un papel clave en la toma de decisiones técnicas y en garantizar que los sistemas sean escalables, seguros y eficientes.

Desarrolladores de aplicaciones móviles: tanto para iOS como para Android, siguen siendo solicitados. Sobre todo, con habilidades en lenguajes de programación como Swift y Kotlin.

Especialistas en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (machine learning): La IA y el aprendizaje automático están impulsando la innovación en muchas industrias. Estos especialistas trabajan en el desarrollo de algoritmos y sistemas que pueden aprender y tomar decisiones de manera autónoma.

Estos son los perfiles con mayor demanda del mercado en la actualidad, aunque de estos ocho, hay cualidades específicas que son las más valoradas por las empresas.

¿Qué esperan las empresas de estos perfiles?

Conocimientos técnicos: Las empresas buscan candidatos con sólidos conocimientos técnicos en su campo específico de IT. Esto puede incluir habilidades en lenguajes de programación, bases de datos, sistemas operativos, redes, seguridad cibernética, análisis de datos, entre otros.

Experiencia relevante: Valoran la experiencia previa en proyectos similares o en su mismo sector ya que así pueden demostrar su capacidad para enfrentar desafíos y cumplir con los objetivos del proyecto.

Habilidades de resolución de problemas: La capacidad para analizar situaciones, identificar problemas y tomar decisiones informadas de manera eficiente es altamente valorada.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo: Los profesionales de IT deben ser capaces de comunicarse de manera efectiva con sus compañeros de equipo y con personas que no son expertas en tecnología. También se valora la capacidad para trabajar en equipo y colaborar en proyectos multidisciplinarios.

Pensamiento analítico y habilidades de resolución de problemas: Las empresas buscan candidatos con habilidades analíticas y capacidad para abordar problemas complejos. Esto implica saber descomponer problemas en componentes más pequeños, identificar patrones y desarrollar soluciones efectivas.

Orientación al cliente y enfoque en resultados: Los candidatos que pueden comprender las necesidades de los clientes y ofrecer soluciones que agreguen valor son altamente valorados. Las empresas buscan profesionales de IT orientados a resultados.

“En este sentido, es importante encontrar a perfiles especializados en las tecnologías que usa cada empresa, pero creemos que es aún más clave enfocarse en el “matching” cultural, las competencias transversales y el potencial de los candidatos para poder crear relaciones duraderas” explica Matthieu Gaudry, Co-Founder TALENT-R.

Y, en contrapartida, ¿qué buscan estos perfiles?

“Hace tiempo que ya no son las empresas quiénes eligen al candidato/a, sino al revés, por lo que es importante conocer qué mueve a estos perfiles y qué les puede aportar tu empresa para que la elijan”, añade Eva Espinosa, responsable de selección de Montaner. “Contar con un buen Onboarding que acompañe en el proceso de selección e integración a la empresa, con un Employee Journey atractivo y una cultura y equipo cohesionado que favorezca un buen clima laboral son aspectos que sin duda ayudarán a su atracción y fidelización”.

Los perfiles IT, principalmente, se sienten atraídos por empresas que ofrezcan:

Tecnologías y proyectos innovadores Flexibilidad y trabajo en remoto Cultura empresarial inclusiva y diversa Desarrollo profesional y capacitación Equilibrio entre la vida laboral y personal Compensación competitiva Impacto y propósito