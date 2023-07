"En la campaña no hubo ningún abismo entre los proyectos económicos de PSOE y PP"

Es un buen signo de los tiempos que no haya surgido ninguna tensión especial en los mercados -ni siquiera mucha curiosidad- en vísperas de las elecciones generales en España. Hace diez años, la crisis periférica aún estaba en pleno apogeo, y los cambios políticos al minuto eran escrutados por los inversores. El hecho de que la salud económica de España no sea actualmente una preocupación importante ayuda, por supuesto. La inflación acaba de caer por debajo del 2%, cortesía de los fuertes efectos de base de los precios de la energía y los alimentos, y el país está evitando actualmente la contracción del PIB en la que ha caído Alemania en el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023.

Esto es aún más notable si se tiene en cuenta que España fue uno de los países más afectados por los efectos económicos de la pandemia, con una caída del PIB de más del 10% en 2020, el doble que la media de la zona euro. Sin embargo, la recuperación posterior ha sido potente, aunque el país apenas ha cubierto la brecha con respecto al nivel del PIB anterior a la pandemia, más tarde que la zona euro. Otra fuente de tranquilidad para el mercado es que, a pesar de la pérdida acumulada de PIB superior a la media, el déficit primario de España debería situarse en 2023 muy cerca de la media de la zona según las últimas previsiones de la Comisión Europea.

El enfoque de Sánchez sobre las cuestiones macroeconómicas podría haberse definido por una voluntad de corregir algunos de los efectos sociales adversos del doloroso ajuste por el que atravesó el país bajo sus dos predecesores, sin poner en peligro su éxito. Las reformas posteriores a 2010, combinadas con la moderación salarial que los sindicatos acabaron aceptando, pusieron fin a lo que había sido la causa fundamental de la desaparición del país en 2010: un importante descenso de la competitividad a medida que la economía se recalentaba en respuesta a la repentina bajada de los tipos de interés permitida por la unión monetaria. En lugar de fijarnos en "medidas de precio" de la competitividad, como los costes laborales unitarios relativos, creemos que tiene más sentido analizar la capacidad de un país para perder o ganar cuotas de mercado comparando las exportaciones reales con la demanda externa (la media ponderada del crecimiento de las importaciones de los clientes). Tras el descenso masivo de la fase anterior a la crisis soberana, España ha sido capaz de mantener su cuota de mercado. El declive de los años de la pandemia se debe, por supuesto, a la especialización del país en la exportación de servicios, y los resultados desde la recuperación están en línea con la tendencia anterior. Parece que el beneficio del ajuste impulsado por la crisis perdura.

El extremo dualismo del mercado laboral español entre los que tienen contratos indefinidos y los que alternan contratos temporales y periodos de desempleo ha sido durante décadas una debilidad estructural de la economía española, a menudo considerada responsable de los mediocres resultados de productividad del país –las empresas no ven sentido a invertir mucho en la formación de una mayor proporción de trabajadores no permanentes, y los que tienen contratos temporales ven poco sentido o tienen pocas oportunidades de mejorar su capital humano–. La reforma del año pasado combinó incentivos y reglamentación para que más trabajadores con contrato de duración determinada pasaran a tener contratos indefinidos, al tiempo que se preservaba la capacidad de las empresas para hacer frente a las fluctuaciones de la demanda mediante el recurso a los expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales, muy utilizados durante la pandemia. Los últimos datos apuntan a un repunte general de la creación de empleo junto con un aumento significativo de la proporción de contratos indefinidos.

No todo es color de rosa en España. El déficit público puede estar bajo control, pero la deuda pública alcanzará probablemente el 111% del PIB este año, mientras que la subida de los tipos de interés hará que la ecuación fiscal sea más difícil de resolver en los próximos años. Con todo, aunque las elecciones no hayan aportado tanta estabilidad al país, su posición subyacente es probablemente lo bastante sólida como para ayudarle a atravesar algunos meses más de incertidumbre si, por ejemplo, hay que organizar nuevas elecciones. En cualquier caso, en la campaña no hubo ningún abismo entre los proyectos económicos de PSOE y PP. Como era de esperar, el primero se centró más en los dividendos del crecimiento que traerá el desembolso de los fondos Next Generation, mientras que el segundo se centró más en algunas bajadas de impuestos, pero no hubo nada revolucionario sobre la mesa. Tenemos muchas razones para estar preocupados por Europa en estos momentos, pero España puede seguir estando a cierta distancia de los primeros puestos de nuestras preocupaciones.