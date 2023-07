Sánchez y Capra le meten picante a la central en Madrid

Queríamos emociones fuertes en el Madrid Arena y la sesión de octavos de final en el Madrid Premier Padel P1 nos las ha dejado a través de varios partidos que han elevado la adrenalina y le han puesto mucho picante al torneo.

La revolución en el Madrid Arena la encabezarían, al final del día, Maxi Sánchez y 'Lucho' Capra, pues consiguieron, en un ejercicio estupendo de aguante y contraataque, en la pista central, rodeados de público, derrotar a Juan Lebrón y Ale Galán. Los nº1 no podían con una versión rutilante y efectiva de Sánchez y Capra, quienes eran capaces de hacerse fuertes en defensa, parapetarse tras la línea de fondo y salir indemnes del fuego cruzado y la pólvora de los dos españoles, imponiéndose contra todo pronóstico con un 3-6 y 4-6.

Pero no solo ellos hicieron que la normal estadística saltara por los aires, sino que también tendríamos mucho movimiento y resultado sorpresa en otro de los duelos, el protagonizado por Víctor Ruiz y Lucas Bergamini. El murciano y el brasileño se convertían en los segundos agitadores del torneo al dejar fuera, nada más y nada menos, que a Fernando Belasteguín y Miguel Yanguas.

En una pista muy, muy lenta, como el propio Ruiz comentaba, se acomodaron mejor y su estrategia (que pasaba porque Bergamini fijara a Yanguas todo lo posible) funcionó, y eso a pesar de que en estos escenarios 'El Rey' se maneja a la perfección. El caso es que, con un 6-4 y 6-3 despidieron a los sextos cabezas de serie gracias a un enorme trabajo colectivo.

Antes de todo eso, 'Momo' González y 'Sanyo' Gutiérrez tuvieron que remontar tras un mal comienzo, en el que no se les vio cómodos, ante Juan Cruz Belluati y Javi Ruiz. Empezaron con muchas dudas hasta que entraron en revoluciones y pudieron ir sacando la cabeza a flote hasta dominar casi por completo (2-6, 6-4 y 6-3).

La sesión nos dejaría otros dos marcadores muy peleados, primero el de Jorge Nieto y Jon Sanz, venciendo a los quintos cabezas de serie, Álex Ruiz y Juan Tello, por 7-6 y 7-5, mientras que Ramiro Moyano y Francisco Gil precisaron igualmente de tocar la melodía de la remontada ante dos jugadores que han dejado un excelente sabor de boca, Antonio 'Pincho' Fernández y Pablo Cardona (4-6, 7-6 y 6-1).

Así concluyeron el resto de encuentros:

José Antonio García Diestro - Javi Leal vs. Franco Stupaczuk - Martín Di Nenno (6-7 y 1-6) José Rico - Agustín Gutiérrez vs. Arturo Coello - Agustín Tapia (2-6 y 3-6) Paquito Navarro - Fede Chingotto vs. Álex Arroyo - Gonzalo Rubio (6-3 y 6-3)