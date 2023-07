De los pantalones cargo a los fluorescentes: cinco prendas que no sabías que venían del vestuario laboral

No es una sorpresa que el mundo de la moda es verdaderamente cambiante, un día una prenda es tendencia y al día siguiente se ha convertido en la ropa que usabas la temporada pasada. Y es que, se trata de un sector que está en constante movimiento, recibiendo y almacenando información de otras áreas que le inspiran para crear nuevas colecciones y tendencias. De esta manera, las marcas ofrecen a los consumidores algo que le diferencia de las demás, que rompe los esquemas y se aleja de todo lo que se ha visto anteriormente.

El problema de estar constantemente buscando la manera de destacar en el sector, es la volatilidad de todo lo que sale al mercado, ya que se pierde el sentido de la utilidad de las prendas. Sin embargo, hay algunas que llegan para quedarse, y que pasan a ser un básico en todas las firmas de moda, como es el caso de los vaqueros, los chalecos y las cazadoras, que forman parte de cualquier fondo de armario, sea la temporada que sea.

Estas prendas se inspiraron originalmente en un sector que busca la utilidad por encima de todo, además de la comodidad y la versatilidad en diferentes escenarios: el vestuario laboral.

El sector laboral lleva años inspirando a las marcas líderes de la moda en la creación de sus colecciones, desde los vaqueros hasta las prendas fluorescentes, y en Velilla, marca de vestuario laboral de Velilla Group, han seleccionado una serie de prendas que, aunque actualmente ocupan todos los escaparates, nacieron como parte del uniforme de trabajo de muchos profesionales:



Los vaqueros o ‘jeans’, una de las prendas más utilizadas por hombres y mujeres hoy en día, tienen su origen en los siglos XVII y XVIII, en la ciudad francesa de Nîmes. Cuando la tela vaquera o denim, debido a su gran resistencia, se utilizaba para a vestir a los campesinos en su exigente labor en el campo. Sin embargo, no es hasta 1873 en California, cuando se crearon los primeros vaqueros, destinados a vestir a trabajadores: jornaleros del oeste americano, obreros y mineros, que apreciaban especialmente estas prendas por su robustez y su fácil mantenimiento.

Los pantalones cargo, que han protagonizado las tendencias más recientes de la moda en el último año, están inspirados en el uniforme militar del ejército británico y en los pantalones de trabajo multibolsillos que utilizan los profesionales que emplean a diario varias herramientas y necesitan tenerlas a mano.

Los monos, que tienen un largo recorrido en la moda y este año han experimentado un ‘boom’ como tendencia, parten del típico uniforme que se utiliza en talleres de mecánica, pintura y automoción. Las cazadoras, en su amplia variedad de materiales, como cuero, piel o tela vaquera, tienen su origen en las resistentes cazadoras de trabajo que se utilizan en el sector industrial para proteger al máximo a los profesionales que las llevan.



Las prendas de colores fluorescentes, que ahora que llega el verano son tendencia, están inspiradas en el uniforme de alta visibilidad, enfocado en proteger al usuario en situaciones de riesgo, cuando la visibilidad es baja. Se trata de prendas certificadas para garantizar el nivel de seguridad, y que son el origen de colecciones desarrolladas por grandes marcas como Zara, Moschino y Calvin Klein.

En definitiva, todas estas prendas que han sido y son tendencia en el mundo de la moda, tienen un origen que muy pocos conocen, el vestuario laboral, que sigue inspirando a las grandes firmas en la creación de piezas cómodas, útiles y que perduren en el tiempo a pesar del cambio de temporada.

Según Arantxa Crucelegui, Product Manager de Velilla Group: “como marca líder de vestuario laboral, estamos orgullosos de ver cómo las prendas que originalmente fueron diseñadas para el ámbito laboral han trascendido y se han convertido en elementos clave de la moda actual. Nuestro objetivo siempre ha sido crear prendas cómodas, funcionales y duraderas para los profesionales, y es gratificante ver cómo esas mismas características son apreciadas por los consumidores en general. Creemos firmemente en el valor de estas prendas con origen en el vestuario laboral, ya que no solo aportan comodidad y utilidad, sino que también transmiten un sentido de autenticidad y conexión con las raíces de la moda. Nos enorgullece seguir inspirando a las grandes marcas y contribuir a la evolución del mundo de la moda a través de nuestra línea de vestuario laboral.