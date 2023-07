Plan Moves III: el impulso de vehículos eléctricos

Uno de los propósitos del Gobierno de España es eliminar los vehículos que contaminan el medioambiente para favorecer la movilidad eficiente y sostenible. Una de las ventajas es que se puede acceder a las ayudas del plan Moves III, que están disponibles en las diferentes comunidades autónomas, si se quiere comprar un vehículo nuevo, que sea eléctrico o híbrido.

El presupuesto inicial de 400 millones de euros se ha ampliado a 800 millones, para reducir el coste de la compra de vehículos de nueva generación.

Los beneficios del Plan Moves para comprar un vehículo eléctrico

Una de las prioridades del Gobierno de España es reducir las emisiones contaminantes y contribuir a crear una movilidad más sostenible. Por este motivo, se comprometió a duplicar el presupuesto del Plan Moves si aumentaba la demanda de coches eléctricos o híbridos en el país. En este aspecto, se contemplan diferentes ayudas, tanto para particulares como empresas, con el fin de impulsar la venta de estos vehículos.

Un particular que esté interesado en comprar un coche eléctrico puede obtener hasta 7000 euros de subvención si su coche antiguo tiene más de siete años. En el caso de los empresarios, la cuantía es algo mayor, ya que podría beneficiarse de hasta 9000 euros. Además, el concesionario garantiza un descuento adicional de 1000 euros para adquirir un turismo o una furgoneta.

Solicitud y trámites para acceder a estas subvenciones

Para poder solicitar la subvención que se incluye en el Plan Moves III, será necesario solicitar un presupuesto con el importe del vehículo, que no debe superar los 45 000 euros. De esta forma, permite confirmar la intención de compra y comenzar con los trámites para acceder a esta ayuda. Además de la copia adjunta del presupuesto, también se tiene que incluir una fotocopia del DNI o NIF, el certificado de empadronamiento y estar al corriente de las obligaciones tributarias. Esta documentación pasa a manos del Ministerio de Industria, quien podría solicitar la factura de compraventa, cuya fecha debe ser posterior al 9 de abril del 2021. Asimismo, es obligatorio que también se incluya el descuento que realiza el concesionario.

Este programa de ayudas y subvenciones ha impulsado el sector de la movilidad eléctrica en nuestro país en estos últimos años. La idea de abaratar el coste de estos vehículos no solo beneficia al bolsillo del comprador, sino que favorece un entorno más limpio y menos contaminante.

