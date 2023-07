Aplicar la tercerización de recursos humanos de una empresa en Panamá

¿Qué es la tercerización de recursos humanos? Descubrir su conveniencia. Cada vez hay más evidencia de que la tercerización de recursos humanos en empresas trae resultados positivos en cuanto a la mejora de la eficiencia y la reducción de los costos. Esta práctica ha ganado muchos adeptos, pese a que algunos escépticos desconfían de sus resultados.

Las compañías familiares o aquellas que llevan años reproduciendo un mismo modelo de negocio, suelen ser reacias a los cambios. Sin embargo, la modernización no debería ser algo por lo que temer. El hermetismo, por el contrario, puede hacer perder muchísimas oportunidades de mejora.

¿Por qué tercerizar los recursos humanos? Hay quienes creen que siendo un área troncal, es un desacierto externalizar. ¡Pero es una gran idea! Si bien es verdad que “nadie conoce la empresa tanto como uno”, no por ello se está capacitado para dirigir un departamento tan demandante.

No es un trabajo que se pueda tomar a la ligera. Entre sus tareas se incluye: el reclutamiento y selección de personal, la organización y administración de datos sensibles, el cumplimiento normativo y la nómina.

La responsabilidad no solo se centra en el cuidado y obtención del personal, sino en cuestiones financieras y legales. ¡Todo un lío!

En este contexto, es importante preguntar: ¿dónde conviene aplicar la tercerización de recursos humanos?. ¿Todas las empresas se benefician de ella?. Consultando con los especialistas de Panama Outsourcing, una firma dedicada a la subcontratación, estas son las conclusiones a las que se llega:

¿Siempre se puede tercerizar? La tercerización de recursos humanos es una práctica que implica la delegación de funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión de personal a una empresa externa especializada. Esta solución se adapta a diversas áreas dentro de una organización, siendo especialmente beneficiosa en los siguientes casos:

Administración de nómina: permite a las empresas externalizar la elaboración y el pago de salarios, los cálculos de impuestos y beneficios, y otras obligaciones asociadas, liberando así recursos internos para centrarse en actividades principales.

Selección y reclutamiento: permite a las organizaciones aprovechar la experiencia y los recursos de especialistas externos, lo que puede acelerar el proceso de contratación y garantizar la adquisición de profesionales altamente capacitados.

Administración de beneficios y compensaciones: la gestión de beneficios y compensaciones, como seguros médicos, planes de jubilación y bonos, puede ser una tarea compleja y exigente. Al tercerizar esta función, las empresas se aseguran la correcta implementación y administración de estos programas.

¿Cualquiera puede aplicar la tercerización de recursos humanos? Para Panama Outsourcing su aplicabilidad es universal, pero no debe ser igual para todas las empresas. En ese sentido, sostienen que la decisión de tercerizar debe basarse en una evaluación individual de las necesidades y objetivos de la organización.

Según los especialistas de esta compañía, con más de diez años en el mercado, las empresas que podrían beneficiarse especialmente de la tercerización son:

Pequeñas y medianas empresas (pymes): las pymes suelen tener recursos limitados y pueden enfrentar desafíos adicionales para mantener un departamento de recursos humanos interno. La tercerización les permite acceder a profesionales capacitados y tecnología avanzada sin incurrir en altos costes. De esta manera, mejoran su competitividad y pueden trabajar en igualdad de condiciones con industrias más grandes.

Empresas en crecimiento: las organizaciones que experimentan un rápido crecimiento pueden enfrentar dificultades para adaptar su departamento de recursos humanos interno a las nuevas necesidades. La tercerización brinda flexibilidad y escalabilidad, lo que les permite gestionar eficientemente los cambios en la estructura organizativa y el volumen de personal.

Grandes empresas: aunque las grandes empresas pueden tener recursos internos para gestionar sus funciones de recursos humanos, también pueden beneficiarse de la tercerización en áreas específicas. Al externalizar tareas más administrativas, como la nómina, pueden liberar recursos internos para enfocarse en estrategias de alto nivel y actividades fundamentales para su crecimiento.

En conclusión, la tercerización de recursos humanos se ha convertido en una opción atractiva para muchas empresas en la actualidad. Panama Outsourcing, como una de las líderes en servicios de este tipo, ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada organización.