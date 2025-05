Julieta Morón publica Tetas vencidas, una obra que convierte la experiencia personal en una denuncia colectiva.

La periodista y escritora argentina reflexiona en su primer libro sobre la cirugía estética, los mandatos de belleza y la enfermedad por implantes mamarios.

CÍRCULO ROJO.- La periodista Julieta Morón publica “Tetas vencidas”, una obra de no ficción que parte de su experiencia personal con implantes mamarios para abordar de forma crítica los estándares estéticos impuestos a las mujeres, el rol de la industria de la belleza y la invisibilización médica de patologías asociadas a la cirugía estética.

La publicación surge tras el éxito del podcast homónimo, que Morón lanzó en 2022 y que dio voz a cientos de mujeres atravesadas por los mismos interrogantes. “Tetas vencidas” fue finalista en el prestigioso Taller de Libros Periodísticos de la Fundación Gabo, dirigido por el escritor Martín Caparrós, en el marco de la 82.ª Feria del Libro de Madrid.

“La obra comenzó como una respuesta a los mensajes de oyentes del podcast. Muchas mujeres me dijeron que no se sentían solas al escucharme. Entendí que esta historia personal tenía una dimensión colectiva”, explica la autora.

Con una narrativa que conjuga crónica, ensayo y memoria autobiográfica, “Tetas vencidas” traza un recorrido desde la niñez de la autora, su decisión de operarse a los 18 años y su posterior explantación tras padecer síntomas compatibles con la Enfermedad por Implantes Mamarios (BII). El texto expone los mecanismos de presión social que operan sobre el cuerpo femenino, así como la falta de información crítica sobre las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones.

“No basta con querernos si el entorno insiste en decirnos que estamos mal”, señala Morón en el prólogo. “Podemos cambiar el relato. Porque lo personal es político”.

El podcast “Tetas vencidas” fue destacado en medios como Concha Podcast (Argentina), la revista Galería (Uruguay), la Televisión Pública de Ushuaia, y ha sido citado en investigaciones sobre implantes mamarios. Además, Morón ha sido reconocida desde temprana edad por su actividad literaria, obteniendo menciones y publicaciones en certámenes de poesía y relato.

El libro interpela a niñas, adolescentes y mujeres adultas que han vivido la presión de encajar en cánones de belleza impuestos, y a quienes han atravesado procesos de intervención estética. También ofrece herramientas de reflexión a profesionales de la salud, la comunicación y los estudios de género.

SINOPSIS

«A los dieciocho años me puse implantes de silicona en el pecho. Sí, muy chica.

A los treinta y uno me los saqué porque estaban vencidos. Sí, se vencen».

A partir de su experiencia, Julieta Morón explora los dilemas de la cirugía estética, los mandatos de género y los estándares de belleza que muchas veces nos oprimen, moldean nuestras decisiones y ponen en riesgo nuestra salud.

¿Es la búsqueda de la belleza una imposición o una elección personal? ¿Qué ganamos por ser bellas? ¿Qué perdemos en el camino? ¿Cuál es el valor de una teta en esta sociedad? ¿Cómo llegamos a modificar nuestros cuerpos con bolsas de silicona? ¿Y por qué cada vez más mujeres deciden librarse de ellas?

Estas son algunas de las preguntas que, como la mano que guía el bisturí, van abriendo las capas de sus secretos más íntimos para invitar a reflexionar sobre la identidad y los costos emocionales de las presiones estéticas.

Tetas Vencidas nació como un podcast, y estos son algunos de los cientos de mensajes que las oyentes han enviado a la autora:

«Te aplaudo y celebro la iniciativa de desmantelar este tema tan delicado y cruel a la vez». Sofía.

«Tu testimonio me alienta y me da tranquilidad». Laura.

«Es como si lo hubiese escrito yo para que vos lo leyeras. Me emocionó de mil maneras. Gracias por contar tu verdad, que es compartida». Jime.

«Sentí que conectaba contigo, eres la única persona fuera de mi familia con la que hablo de este tema». Angery.

«Muchas gracias por hacer que no me sienta sola». Brenda.