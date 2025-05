Noche en Blanco de Granada 2025; Comunicado oficial

Para GRUPO3, empresa que ha organizado y coordinado las ediciones de la Noche en Blanco de Granada desde 2013 a 2023, vuelve a ser una obligación tener que explicar la situación generada por el Ayuntamiento de Granada, con respecto a la Noche en Blanco de Granada, evento del que se han apropiado tanto del nombre, como del know how, cuando es una marca que está legalmente registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La obligación de tener que explicarlo de nuevo, se debe a la cantidad ingente de llamadas, emails, mensajes privados por redes sociales, incluso WhatsApp a las cuentas personales de la dirección de la empresa, tanto de organizaciones y personas que quieren participar en la Noche en Blanco, como incluso desde instituciones y administraciones que han preguntado a los responsables de GRUPO3 directamente por cuestiones de organización y coordinación.

Por segundo año consecutivo el consistorio granadino, ha ignorado a los legítimos propietarios de la marca Noche en Blanco de Granada. Han vuelto a realizar un copia pega del modelo desarrollado y mejorado por GRUPO3 desde 2013, año de la primera edición, hasta llegar al modelo que culminó en 2023, última edición organizada por GRUPO3. En 2025 el Ayuntamiento de Granada, reedita este evento, utilizando por segundo año consecutivo una marca que no les pertenece y además vuelve a hacerlo, sin pedir permiso, ni dar ninguna explicación a los legítimos propietarios.

Desde las cuentas oficiales de la Noche en Blanco de Granada no se ha hecho ningún tipo de publicación o comentario más allá del Comunicado que se lanzó el año pasado con motivo de la actuación unilateral y poco ética del Ayuntamiento de Granada. GRUPO3 había optado por el silencio, una vez más, en base a una lealtad institucional que el Ayuntamiento no ha tenido. Este año de nuevo ciudadanía, organizaciones e instituciones, han vuelto a dirigirse a GRUPO3 demandando información y acusando a la empresa de falta de organización y previsión, entendiendo incluso las propias administraciones que como siempre era la empresa que estaba coordinando todo el evento, se ven en la obligación de explicar lo que está sucediendo con la Noche en Blanco de Granada.

Para la edición de 2024, que no estuvo a la altura de las anteriores, el Ayuntamiento de Granada se apropió unilateralmente de esta marca y de este evento que nació como escaparate de puesta en valor de la cultura, el deporte, la historia, la música, el arte, la gastronomía, el baile, teatro, etc., de Granada, ofreciendo además un escaparate para el comercio y resto de actividades empresariales del centro de la ciudad, un centro que quiere seguir demostrando que está vivo.

Queremos dejar claro que la intención de GRUPO3 siempre fue situar a Granada en un lugar privilegiado, y que ahora que se habla tanto de la capitalidad cultural de Granada para 2031, hay que recordar que la primera edición de la Noche en Blanco, en 2013, ya incluía en su ideario este tema. De eso hace ya 12 años. No obstante, con este comunicado lo que se pretende es que se conozcan los hechos, aunque por supuesto el deseo de GRUPO3 es que granadinos y visitantes puedan disfrutar de lo que haya organizado el Ayuntamiento de Granada, bajo una marca que recordamos no les pertenece.

Como ya se explicó el año pasado en nuestro comunicado oficial 2024, la Noche en Blanco de Granada, que comenzó a gestarse en 2011 y culminó con la primera celebración en octubre de 2013, siempre buscó la unión de todas las instituciones granadinas, públicas y privadas, mostrando una unión al mundo que la hizo ser un referente muy potente y que durante todas las ediciones se caracterizó por la cooperación, indistintamente del color político de ayuntamiento, junta, diputación o gobierno central. Cada año, gracias al ingente trabajo realizado se fueron sumando nuevos actores, consiguiendo que prácticamente toda la ciudad y provincia estuvieran implicadas, porque no olvidemos que para las primeras ediciones hubo que ejercer una labor casi evangelizante, ya que no era una iniciativa conocida. Hubo que tocar muchas puertas, presentar muchos proyectos, y contar y explicar muchas veces cuál era la visión que teníamos para esta noche mágica, que además desde su primera edición la hizo diferente y la convirtió en un referente para muchas ediciones de otras ciudades, tanto dentro como fuera de nuestra provincia, lugares que han ido teniendo sus noches en blanco después, y que se han inspirado en el modelo de la Noche en Blanco que se vivía en Granada.

Por otro lado, y también fundamental, hay que recordar que la Noche en Blanco siempre ha ejercido desde su primera edición, una labor de mecenazgo importantísima para artistas y profesionales, noveles o no, que buscaban una oportunidad para visibilizar su trabajo, y que además tenían la oportunidad de hacerlo en entornos de especial difícil acceso.

Siempre ha habido detrás de la Noche en Blanco meses de trabajo, meses de reuniones, meses de colaboración… además de una puesta en valor con su presentación en FITUR (Feria Internacional de Turismo), dándole el lugar que se merece un evento de estas características. Pero ya para la edición de 2024, igual que ha ocurrido con la de 2025, esa tradición de más de 10 años, y de siete ediciones, ha sido destruida unilateralmente por un ayuntamiento que se apropió en 2024 de esta iniciativa, y en la que lo que han primado realizarla sí o sí en una fecha en la que se pudiera “beneficiar” de otros eventos programados y organizados con anterioridad, para así enmascarar sus déficits, terminando por copiar lo que han podido, de lo que se hizo en otros años, y beneficiándose de utilizar una marca que no les pertenece, y que con mucho trabajo, afortunadamente entre todos se ha conseguido que tenga un gran calado en Granada, en la provincia y en el panorama cultural nacional e internacional.

Hasta tal punto fue la prepotencia mostrada por este consistorio, en la apropiación de una iniciativa de la que no son dueños, ni iniciadores, ni nada… que en todo momento han ignorado los requerimientos legales ante el uso fraudulento y no autorizado de una marca debidamente registrada en el Registro de Patentes y Marcas y que debe de disfrutar de una protección tanto por parte de lo público como de lo privado, aunque en este caso, por desgracia la arrogancia del consistorio granadino, lo ha hecho creer que están por encima de la ley.

Reiterando lo que ya comunicó GRUPO3 en 2024: desde 2011, han sido varias las corporaciones que han pasado por el consistorio granadino, de distinto color político y ninguna ha actuado de esta manera, sin atender a razones, y actuando con una prepotencia impropia de la institución a la que representa.

Todas aquellas personas que este año han vuelto a escribir y consultar a GRUPO3 y que de alguna manera, han pedido explicaciones alegando que imposibilidad de participar, por no haber información con el tiempo suficiente o invitaciones directas a participar como en otras ocasiones, la empresa las ha remitido al comunicado del año pasado, para explicar en detalle todo lo sucedido (el enlace al comunicado se encuentra al final de este artículo).

Es profundamente entristecedor que el Ayuntamiento de Granada haya “matado” el alma de la Noche en Blanco, al no haber establecido en tiempo y forma y con la publicidad y promoción necesarias las vías para que cualquier empresa, organización, artista, colectivo, etc., pudieran, como en ediciones anteriores participar. Un formulario perdido en una web institucional, sin el apoyo de una campaña de publicidad, no llega a la ciudadanía.

Para finalizar la empresa quiere volver a dar las gracias a las instituciones, organizaciones, empresas, artistas, y en general a toda la masa social, con la que año tras año ha tenido la oportunidad de trabajar y colaborar, para que granadinos y visitantes pudieran disfrutar de la Noche más mágica del año.

Es un orgullo para GRUPO3 haber sido los creadores de la ilusión que cada edición de la Noche en Blanco se ha podido ver en los ojos de todas las personas que la han disfrutado, dejando de este modo un maravilloso legado a Granada. GRUPO3 anima a todo el mundo a seguir disfrutando de la cultura, gastronomía y comercio tradicional de Granada.

Se puede leer el comunicado 2024 completo en nuestra web haciendo clic aquí o si lo prefieres puedes escucharlo y/o leerlo en YouTube