Construcción de la identidad visual y diseño gráfico para farmacias, con Onlypharma

La identidad visual es la representación gráfica de una marca. Esta se construye en función de la personalidad, objetivos y valores de la marca, otorgando reconocimiento y diferenciación en el mercado al momento de mostrarse al público.

Onlypharma es una agencia de marketing online para farmacias, especialista en aumentar la reputación de sus clientes frente a la competencia. Se creó en el año 2017 con la misión de impulsar la presencia en el mundo digital de estos negocios. En la actualidad, cuenta con un equipo experto en identidad visual y diseño gráfico de farmacias que se encarga de materializar las cualidades de la marca con profesionalidad.

Tres elementos que deben considerar las farmacias para mejorar la identidad visual de su marca Algunos de los elementos principales que conforman la identidad visual de una marca son el logotipo, la tipografía y la paleta de colores. Una vez definidos estos elementos, existen diferentes formatos y canales digitales con los que atraer más clientes.

Los logotipos de las farmacias suelen utilizar algún elemento gráfico referente a la salud, como una cruz o un medicamento, pero esto ha quedado desfasado. Los expertos sugieren que los logos para farmacias deben reflejar los valores de la marca; también recomiendan utilizar formas simples y limpias, siendo estas características las más actuales y modernas en cuanto al diseño gráfico de farmacias.

Por otro lado, al crear la identidad visual de una farmacia, no se puede olvidar la importancia de las fuentes tipográficas que se pretendan utilizar. Una buena idea es optar por una fuente que sea sencilla y legible para el público.

Por último, se sabe que los colores comunican diferentes emociones y sensaciones, por lo que pueden resaltar la personalidad de la marca. Los colores más comunes del sector farmacéutico son el rojo, el verde o el azul. No obstante, es importante considerar la psicología de los colores, para así determinar cuál es la paleta más adecuada para la marca farmacéutica. No hay que olvidar que estos colores no solo formarán parte del logo de la empresa, sino de la ambientación del establecimiento, del uniforme del personal y de las diferentes piezas gráficas de las campañas publicitarias.

El diseño gráfico de farmacias debe estar en manos de expertos La imagen de la marca debe ser coherente y consistente. Por tal motivo, el diseñador gráfico, junto al brander, crea los diferentes formatos visuales que se mostrarán al público a través del diseño de packaging, las publicaciones en redes sociales o los flyers, logrando que la marca destaque en todo momento.

En cualquier caso, la agencia de marketing para farmacias Onlypharma cuenta con un equipo de profesionales que se encarga del desarrollo de los aspectos referentes a imagen y diseño de farmacia, como la estrategia de branding, logo, naming, papelería, material gráfico digital, cartelería, manual de identidad y más.

Sus años de experiencia ofreciendo servicios de marketing para el sector farmacéutico les han permitido desarrollar proyectos orientados a la identidad visual y diseño de las farmacias de manera exitosa, permitiendo a estas últimas cautivar a su público objetivo a través de una imagen corporativa sólida y atractiva.