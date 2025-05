Comienza el mes de la Intensive Week en IEAD; formación práctica del 19 al 23 de mayo

El calendario académico de mayo incluye una de las actividades más relevantes del modelo educativo basado en experiencias prácticas. A lo largo de cinco jornadas, los participantes se sumergen en un formato intensivo que combina el análisis crítico con la resolución colaborativa de situaciones reales. Esta metodología, implantada en las principales escuelas de negocios internacionales, tiene como objetivo trasladar el conocimiento teórico a contextos aplicados de alta exigencia.

IEAD ha programado su próxima Intensive Week del 19 al 23 de mayo, en una edición que reunirá a estudiantes de diferentes áreas formativas para abordar una selección de casos prácticos diseñados por el equipo docente. La propuesta se enmarca dentro de un enfoque pedagógico centrado en el método del caso como herramienta principal para el desarrollo de competencias clave en entornos profesionales.

Formación activa orientada a la toma de decisiones Durante esta semana, el trabajo individual y colectivo se articula en torno a escenarios empresariales, sociales o institucionales que simulan situaciones reales con múltiples variables. Los participantes deben asumir el rol de analistas o responsables de decisiones, identificando problemas, valorando alternativas y proponiendo soluciones argumentadas. Esta metodología, aplicada en sesiones virtuales dinámicas y estructuradas, favorece la participación activa y el aprendizaje transversal.

El diseño de la Intensive Week responde a un planteamiento estructurado que contempla la evolución progresiva de los retos presentados. La finalidad no se limita a resolver correctamente cada caso, sino a construir una visión analítica sólida que permita transferir los aprendizajes a futuros contextos laborales. Además, los tutores acompañan este proceso, promoviendo el debate, la defensa de ideas y el razonamiento estratégico. De este modo, se refuerzan habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la priorización de recursos y la gestión del tiempo.

Un entorno académico alineado con la realidad profesional La celebración de la Intensive Week no solo responde a criterios pedagógicos, sino también a una visión formativa conectada con los desafíos actuales del mercado laboral. El uso de métodos de caso permite poner a prueba la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas, fomentar la adaptación al cambio y explorar distintas formas de abordar un mismo problema. A su vez, la transversalidad de los contenidos permite integrar a estudiantes procedentes de distintas titulaciones, generando una dinámica de trabajo en red que simula los entornos colaborativos de la empresa.

El formato intensivo aporta un ritmo distinto al habitual, promoviendo la concentración de esfuerzos y el enfoque estratégico a corto plazo. A ello se suma el componente de evaluación continua, donde el rendimiento no se mide solo en función del resultado final, sino también del proceso seguido y la argumentación desplegada. Este planteamiento garantiza una experiencia académica exigente, diseñada para consolidar conocimientos y habilidades en condiciones cercanas a las de la práctica profesional.

La Intensive Week se ha consolidado como una herramienta fundamental dentro del modelo educativo de IEAD. Su enfoque basado en métodos de caso ofrece a los estudiantes una experiencia formativa enriquecida, centrada en el desarrollo competencial, la resolución de retos reales y la integración de saberes en un contexto de trabajo colaborativo.