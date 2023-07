Una cadena de Bubble tea internacional, CoCo Fresh Tea & Juice

Antiguamente, España no era un país de gran consumo de té. Sin embargo, desde hace unos años estas infusiones están atrayendo a un público creciente. En este sentido, se han multiplicado los locales comerciales especializados en la venta y degustación de este tipo de productos.

Actualmente, una de las empresas más destacadas en este mercado es CoCo Fresh Tea and Juice, de origen taiwanés. Esta marca se caracteriza por combinar una mirada tradicional sobre el té con distintas innovaciones. De esta manera, su oferta de productos se caracteriza por incluir versiones clásicas y rupturistas de té con leche o fruta y otras variantes.

De Taiwán a Barcelona y Madrid La firma CoCo Fresh Tea and Juice fue fundada en 1997 en Tamsui, Taiwán, y se ha expandido hasta consolidar una presencia global. Actualmente, cuenta con más de 5.500 tiendas en países como Tailandia, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos, entre otros.

Recientemente, esta marca líder en la industria del té fresco ha hecho pie en España. Sus versiones tradicionales e innovadoras del té con leche o fruta y otras bebidas se pueden encontrar en los locales ubicados en Plaza de Tetuán, 4, y Calle Consell de Cent, 329, en Barcelona y en Calle de Jametrezo, 9, en Madrid.

Ahora bien, los locales de esta compañía no solo se caracterizan por una oferta de bubble tea distinta, sino también por el uso de materias primas ecológicas y envases sostenibles que se pueden volver a utilizar. Además, en estos espacios es posible experimentar una experiencia distinta de beber tés originales que no es fácil encontrar en otros lugares.

Las versiones innovadoras de té que ofrece CoCo Fresh Tea and Juice En líneas generales, el bubble tea de origen taiwanés se caracteriza por ser un té aromatizado con leche, sabores frutales y otros ingredientes que además generan un efecto visual destacado. Estas bebidas también pueden incluir distintos toppings como bolitas de tapioca, gelatina u otros productos.

En particular, en CoCo Fresh Tea and Juice es posible encontrar versiones únicas de té con leche como, por ejemplo, 3 Guys, Panda Milk Tea, Bubble Gaga y 2 Ladies. A su vez, el Pearl Milk Tea y el Brown Sugar Pearl Milk Tea son versiones nuevas del clásico té taiwanés con bolitas de tapioca.

Además, esta empresa ofrece distintas versiones de té con frutas que incluyen infusiones con mango, naranja, limón, fruta de la pasión o fresas, entre otras opciones. Por otra parte, en la carta de todos los locales de esta marca hay bebidas con yogures, chocolates y yakult. Por último, los amantes de lo tradicional siempre pueden ordenar un té con leche clásico y delicioso.

En CoCo Fresh Tea and Juice es posible encontrar versiones tradicionales e innovadoras de té con leche o fruta de estilo taiwanés. Se trata de una marca que se encuentra atravesando un período de crecimiento tanto en España como a nivel global.