El modelo para crear o transformar una inmobiliaria que está rompiendo esquemas en el sector inmobiliario

Una fórmula que empatiza con las necesidades reales de compradores, al ofrecer facilidades que no permite el sistema inmobiliario tradicional, está revolucionando la forma de hacer negocios en el sector de bienes raíces. Y que en muy poco tiempo ha logrado cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario tal y como se ha conocido hasta ahora.

Con su planteamiento "Sin comprador no hay venta" ha creado el concepto y marca empresarial “La Inmobiliaria de Lujo para Pobres".

Una propuesta innovadora que se centra en el comprador diana de toda inmobiliaria que vende casas de segunda mano.

Entendiendo como pobres a aquellas personas asalariadas con solvencia económica necesaria para acceder a una hipoteca, y que no solo necesitan o desean comprarse una casa sino la motivación y el deseo de hacerlo.

Y es que este público diana de toda inmobiliaria tienen un doble hándicap que el modelo inmobiliario tradicional no tiene en cuenta. Son personas que aunque tengan cierta solvencia económica, no dejan de ser personas trabajadoras con dinero y tiempo limitados como para meterse (si no es por un motivo de mucha urgencia o peso o cuando enloquecen como consecuencia del confinamiento covid) en la gestión que supone comprar una casa a través de lo que el sector inmobiliario ha sido capaz de ofrecerles hasta ahora.

Para quienes se preguntan cómo montar una inmobiliaria, la emprendedora española Gema Moreno ha creado un sistema de venta de pisos o casas de segunda mano que se refuerza en este tiempo de crisis que se está viviendo, pues copa la cuota de mercado que la competencia directa de quien crea una inmobiliaria o transforma su inmobiliaria en este modelo, no es capaz de satisfacer o dar respuesta.

Se trata de un sistema con un modelo creado desde cero "hackeando'' por completo la mente del comprador, tal como explica su impulsora.

La propuesta garantiza el incremento de la rentabilidad tanto a nuevas inmobiliarias, como aquellas existentes que necesitan un impulso diferente en su operatividad. Se trata del modelo de inmobiliaria con el que todo potencial comprador desearía toparse cuando ojea sin mucho ánimo alguna casa en cualquiera de los portales actuales, o cuando echa un desganado vistazo al escaparate de alguna inmobiliaria. Es un modelo de inmobiliaria que no deja indiferente ni a compradores ni a propietarios, con un nuevo planteamiento, nuevas estrategias y resultados también poco comunes.

Rompiendo esquemas para triunfar “He creado el modelo más disruptivo y anti frágil que existe. Rompe por completo con todo lo que el mercado inmobiliario de venta de casas de segunda mano ha ofrecido hasta el momento. Es un modelo de inmobiliaria que tiene en el centro de todas sus estrategias a los potenciales compradores y por eso mismo, es anti frágil, no se quiebra”, asegura Moreno al invitar a suscribirse a este modelo a través de su página web. Y, por supuesto, a los propietarios.

Mientras que los dueños de los inmuebles se beneficiarán (entre otras cosas), al hacer una venta rápida, los compradores se verán favorecidos con una serie de acciones que le facilitarán tener una vivienda que van más allá de lo que les ofrece una inmobiliaria tradicional, que se enfoca más en complacer al propietario.

Para Gema, una trabajadora social retirada que vive de emprender negocios desde 2018 " Si aportas mucho valor a tu mercado, te lo devuelve y si no aportas valor, también te lo devuelve". Para ella, es vital detenerse, pararse a escuchar y leer el mercado.

Solo así es posible darse cuenta de que en España (por no decir que en el resto del mundo occidental) la mayor parte de la población está compuesta por personas trabajadoras (asalariados o pequeños autónomos) que necesitan que les pongan las cosas fáciles si se quiere que compren una vivienda en estos momentos y no posponerlo para más adelante.

Se trata de humanizar el sistema de venta por puro egoísmo. Al comprador hay que darle lo que necesita para que pueda comprar una vivienda.

El concepto de Gema Moreno no es el de emular a las inmobiliarias del alto standing, sino ajustarlo a las posibilidades reales de la mayoría.

“La Yinkana del (pobre) comprador” Con este título, la emprendedora describe cada circuito del proceso que enseñará a los suscriptores de su modelo a pasar por un proceso de compra sin mayores trabas ni complicaciones. “Al comprador hay que seducirle con una propuesta irresistible, ofrecerle una casa que le enamore y en unas condiciones que le simplifiquen la vida. Cuando se hace eso, la venta es una consecuencia”, destaca Moreno.

Entre las fases del proceso de venta, la empresaria identifica una estrategia que descarta la preparación de casas, u home staging, para sustituirla por una propuesta más realista, acorde con un perfil amplio de compradores.

Esta y muchas más acciones de venta están explicadas en el e-book “2 Errores letales que casi todas las inmobiliarias cometéis”, que Gema entrega de manera gratuita a los suscriptores.

A través de lecciones vía email da acceso a su formación, los clientes de Moreno aprenderán a redactar el contenido de sus webs y de las fichas de los pisos de manera muy persuasiva, con el uso de cinco ángulos mentales.

Una formación también poco convencional en plena era digital que es: "Terriblemente rentable” tal como ella misma califica y muchas inmobiliarias están ya experimentando este salto cualitativo, que consta de 290 hojas impresas y encuadernadas que Gema Moreno envía a cualquier parte de España y del extranjero. Y un soporte personal vía email de 2 meses para despejar dudas.

La Inmobiliaria de Lujo para Pobres es un modelo inmobiliario sin competencia, que se está comenzando a expandir en España y nos consta que ya ha dado el salto a otros países como Chile o Argentina.

Para quienes están interesados/as en comprar esta innovadora formación, deben estar muy atentos a las fechas porque su creadora tiene previsto cerrar próximamente por vacaciones y con ello, la posibilidad de comprar esta formación hasta nuevo aviso.

Tanto del cierre como de la nueva apertura aún no tiene respuesta, aunque mantendrá informados a sus suscriptores a través de la bandeja de su correo electrónico.