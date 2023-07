​Decenas de estrellas en busca de inaugurar el palmarés de La Sella Open

La Sella Open, torneo profesional de golf de nueva creación integrado dentro del calendario del Ladies European Tour 2023, que se celebra en La Sella Golf del 20 al 23 de julio, cuenta con un amplio y variado plantel de jugadoras, tanto nacionales como extranjeras, que aspiran a estrenar el palmarés de una competición que se distingue por aportar la mayor dotación en premios de la historia en España: 1.000.000 de euros.





‘Un torneo para ellas’ es como se denomina a este gran evento deportivo que lucha por minimizar las diferencias entre el golf masculino y el femenino, y que acoge a un buen número de jugadoras dentro del Top 10 del Ranking LET, a cinco ganadoras de torneos del Circuito Europeo Femenino en la presente temporada, a más de una docena de españolas que pondrán una nota de color muy especial, a golfistas situadas en la parte superior del listado de ganancias del LET como consecuencia de sus continuos buenos resultados…

Un amplio y variado grupo de aspirantes a un título repleto de incertidumbre y espectáculo antes de empezar, con la posible clasificación para disputar la Solheim Cup 2023 en el horizonte, un aliciente más que añadir a un evento centrado al ciento por ciento en el universo mujer.

Entre el grupo de españolas, mención especial para la vallisoletana Carmen Alonso y la malagueña Ana Peláez. La primera acude a La Sella Golf con el reciente triunfo en el Ladies Open byPickala, su primera victoria dentro del LET, prueba de su buen estado de forma y de la madurez adquirida por una jugadora que ha hecho del trabajo su razón de ser.

Por su parte, Ana Peláez busca un triunfo que le catapultaría para disputar la Solheim Cup 2023, en el marco de una temporada muy brillante que incluye tres segundos puestos en torneos del LET: Joburg Ladies Open, South African Ladies Open y Helsinborg Open.

Jugadoras carismáticas como la balear Nuria Iturrioz, con amplia experiencia como la navarra María Hernández –segunda a finales de mayo en el Belgian Ladies Open-, con inmensas ganas de mejorar como Marta Sanz, Paz Marfá, Mireia Prat, Elena Hualde, Laura Gómez… conforman la candidatura española en un torneo tan especial.

Todas ellas, sin embargo, no lo tendrán fácil si se tiene en cuenta el listado de golfistas extranjeras con calidad más que contrastada. Es el caso del cuarteto que se vanagloria ya de haber ganado algún torneo del LET este mismo año, caso de la india DikshaDagar, la checa KristynaNapoleaova, la sueca Lisa Pettersson y la alemana Patricia Isabel Schmidt.

A este grupo de foráneas hay que añadir a otras jugadoras que, un torneo sí y otro torneo también, registran buenos resultados que se reflejan en formar parte de la parte alta del Ranking LET, como por ejemplo la checa KlaraDavidsonSpilkova, la sueca Johanna Gustavsson, la alemana ChiaraNoja, la francesa CelineHerbin, las inglesas Alice Hewson y Cara Gainer…

Un variopinto conjunto de aspirantes al triunfo donde hay que incluir a jugadoras de muy reconocida calidad, como la holandesa Anne Van Dam y la sudafricana Lee-Anne Pace, que se han caracterizado desde siempre por ganar destacados títulos en nuestro país.

La gran oportunidad para las golfistas amateurs más brillantes

La Sella Open, “un torneo para ellas”, no se olvida de quienes tienen una prometedora trayectoria deportiva por delante. Muy al contrario, se ha invitado hasta cinco golfistas amateurs de reconocido prestigio que, seguro, animarán la competición,preparándose para su inminente salto al profesionalismo.

Las madrileñas Cayetana Fernándezy Andrea Revuelta, la castellonense Carla Bernat y la malagueña Julia López son promesas. La primera de ellas llega a Dénia avalada como número 3 del Ranking Mundial Amateur, consecuencia de numerosos éxitos nacionales e internacionales, el último de ellos, la medalla de oro en el Mundial Junior por Equipos e Individual de Canadá.

Por su parte, Andrea Revuelta se distingue como vigente campeona de España Absoluta, torneo que Carla Bernat ya ganó en 2020 y en donde quedó segunda en la última edición de 2023.

Al igual que la castellonense, Julia López está desarrollando en los últimos años una interesante carrera en la Liga Universitaria de Estados Unidos, donde ha forjado fama de buena jugadora en base a numerosos triunfos que le han llevado a ubicarse en el número 9 del Ranking Mundial Amateur. El listado de amateurs con proyección se completa con Natalie Armbrüster, destacada promesa del equipo nacional suizo.