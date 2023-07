Así debes cuidar tu barba en verano

En verano el cuidado de la barba es crucial, sin duda más necesario que en otras épocas del año por problemas como el sudor, la humedad o la exposición directa del sol, por lo que es recomendable seguir una serie de tips para tener una barba 10 sin que le afecte el calor que padecemos u otros condicionantes como el cloro, el viento o la sal marina. María García, responsable de experiencia de cliente de la firma de champús sin sulfatos Dalire, nos cuenta cómo proceder y qué debemos evitar.

1/Corta y siempre hidratada: Es recomendable que la barba en verano sea más corta y estésiempre hidratada, lo que podemos conseguir gracias a superhidratantes y para después, un after shave en bálsamo y sin alcohol. En barbas más largas, son mejor los aceites pero sin abusar, ya que se podría provocar un efecto rebote y producir descamación. Si se encrespa, que suele suceder en zonas de playa, utilizar sobre todo ceras para el acabado/peinado.

2/ Sí a los acondicionadores y champús específicos: Utilizar un champú sólo para la barba es más importante de lo que podría parecer, son formulados exclusivamente para mantener esa zona con el máximo de hidratación con ingredientes suaves que no irritan: “La piel del rostro es muy delicada y por ello es mejor usar champús que no contengan químicos y sí ingredientes naturales y vegetales como argán, karité o almendras dulces. Lo mismo ocurre con los acondicionadores, que deben utilizarse después de cada lavado, dejando reposar un par de minutos antes de aclarar” – nos explica María García, de la firma sevillana de champús sin sulfatos Dalire.

3/Un buen lavado: Un aspecto importante está en su lavado, basta con dos veces al día, con agua y un jabón adecuado para barba. También hay que tener cuidado con el aire acondicionado, que puede hacer que pierda hidratación, por lo que se aconseja llevar con nosotros, y en nuestras vacaciones de playa o montaña, bálsamos específicos con ingredientes tipo manteca de karité.

4/ Evita la irritación: Esto puede ocurrir si la barba está muy seca o si están creciendo los pelos en ese momento, ya que al afeitarnos estamos dejando el folículo de la raíz muy afilado y al crecer, pincha en la piel y la irrita, causando picor e incomodidad: “Otro motivo es la caspa en la barba que surge como consecuencia de una alteración de la piel, debida a su vez al crecimiento del vello facial. Para que esto no ocurra, debe estar siempre hidratada, utilizando un serum para barba todas las noches antes de dormir. También es conveniente usar una toalla suave para no provocar más irritación, por ejemplo las de microfibra o las 100% algodón son perfectas”- nos cuentan desde Dalire.

5/Que no falte el protector solar: En la piel siempre debemos usar un protector solar específico, pero para la barba podemos encontrar aceites especiales con ingredientes que nos ayudarán con la protección UV. Si combinamos zonas del rostro afeitadas con barba más espesa, es recomendable un gel de afeitado transparente que ayude a ver hasta donde empieza la zona con más volumen capilar. Cada zona tiene su cuidado, pero para la afeitada es convenienteuna crema facialo tónico para después, y para la zona de barba espesa un buen cuidado con jabón y aceite, pudiendo usar el jabón en el rostro completo.